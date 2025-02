S manželem máme sex jen dvakrát do roka, vtipkuje Amy Schumerová

„Ano, sedm let. Měli jsme sex. Měli,“ zavtipkovala herečka, když připomněla, že 13. února oslavili s Fischerem sedmé výročí svatby. Na dotaz, zda je to opravdu jen jednou do roka, s úsměvem odpověděla: „A ještě na narozeniny.“

Schumerová a Fischer, který je uznávaným kuchařem a farmářem, se vzali v roce 2018 během soukromého obřadu v Malibu. Mezi osmdesátkou hostů nechyběly hvězdy jako Jennifer Anistonová nebo Jake Gyllenhaal. O rok později se jim narodil syn Gene David.

U příležitosti výročí sdílela Amy na svém Instagramu svatební fotku s vtipným popiskem: „Před 7 lety jsme podepsali předmanželskou smlouvu a ještě jsme ji nemuseli použít! Miluju tě, zlato.“

V rozhovoru pro The View herečka prozradila, že oslavy výročí tentokrát spojila s oslavou 50 let SNL, kam vzala manžela jako doprovod. „Jinak bych se na to prostě vykašlala,“ vtipkovala.

Schumerová také s nadsázkou přiznala, že jejich intimní život rozhodně není o spontánnosti. „Všechno si plánujeme. Nikdy to není spontánní. Dělá to takhle někdo vůbec?“ smála se.