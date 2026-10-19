Příliš mnoho sexuálních scén. Herečka Amanda Seyfriedová odmítla hlavní roli

Amanda Seyfriedová se o svém rozhodnutí rozpovídala během debaty s hercem Alecem Baldwinem na festivalu Hamptons International Film Festival v East Hamptonu. Herečka nedávno odmítla televizní projekt, jehož součástí mělo být velké množství sexuálních scén.
„Odmítla jsem seriál, ve kterém bych musela mít pořád sex, právě kvůli tomu sexu,“ vysvětlila Seyfriedová. „Nechci to dělat. Je mi to nepříjemné. Teď mě to neláká,“ uvedla.
Herečka zároveň přiznala, že se její postoj v průběhu let výrazně proměnil. Dříve jí natáčení romantických scén připadalo zábavné a neviděla v něm větší problém. S nadsázkou vzpomínala, že líbat se před kamerou s přitažlivou kolegyní a ještě za to dostat zaplaceno jí připadalo jako příjemná součást práce.
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Ve filmu Lovelace (2013) ztvárnila Amanda pornoherečku Lindu Lovelace a natáčela nahé i simulované sexuální scény, které tehdy označila za zábavné. Intimní scénu s Julianne Moore ve filmu Chloe (2009) naopak popsala jako náročnou a přiznala, že se při ní cítila nesvá. V hororu Zabiják (Jennifer’s Body, 2009) se líbala s herečkou Megan Foxovou.
Dnes už se na podobné situace dívá jinak. „Naše práce je zvláštní a s přibývajícím věkem mi připadá ještě zvláštnější. Musíme se chovat romanticky k lidem, se kterými ve skutečnosti romantický vztah nemáme. Někdy je to skvělé, jindy velmi nepříjemné,“ popsala své pocity.
Významnou roli v jejím rozhodování hraje také rodina. Seyfriedová má s hercem Thomasem Sadoskim dvě děti, dceru Ninu a syna Thomase. Herečka si stále více uvědomuje, že její potomci sledují, co jejich matka dělá, a vnímají také její chování mimo filmové natáčení. „Teď mám děti, které si všímají toho, co dělám, a musím být méně člověkem, který všemu ustupuje,“ vysvětlila.
Jako příklad uvedla situaci, kdy ji na ulici v New Yorku oslovil člověk s žádostí o společnou fotografii. Herečka se podívala na svou dceru a žádost odmítla. Později se Niny zeptala, jak její reakci vnímala. Dívka jí podle matčina vyprávění řekla, že je na ni pyšná.
Seyfriedová si uvědomila, že by to mělo být právě naopak. „Měla bych být pro svou dceru vzorem a ukazovat jí, že člověk může slušně odmítnout něco, co mu není příjemné,“ dodala.
V osobním životě nyní Amanda Seyfriedová prochází změnou. V září 2026 s manželem Thomasem Sadoskim oznámili, že se po devíti letech manželství rozešli. „Už nějakou dobu žijeme odděleně a ukázalo se, že je to pro naši rodinu správné rozhodnutí,“ uvedli ve společném prohlášení.
Jen několik týdnů před oznámením rozchodu herečka nabídla k prodeji svůj dům v Los Angeles za 3,2 milionu dolarů, tedy přibližně 73 milionů korun. Nemovitost koupila v roce 2011 za 1,85 milionu dolarů (tehdy zhruba 33 milionů korun).