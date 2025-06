Dodnes partnerovi vyčítám, že nechtěl mít dítě, říká Alžbeta Ferencová

První úvahy na toto téma padly mezi ní a jejím partnerem hudebníkem Pavlem Harantem (raper Paulie Garand) v době covidu. „Ten nám všem zničil kus života. Mně jako tanečnici v tom nejproduktivnějším věku. Byla jsem z toho hodně smutná, protože jsem měla promyšlené, že do nějakých osmadvaceti budu makat, pak si pořídím dítě a po čase budu v práci pokračovat. Ale jak nám covid vzal ty tři roky, všechno jsem posunula,“ říká Alžbeta.

Napadlo ji, že plány přehodnotí a pořídí si dítě v době covidu, jenomže doma narazila. „Já to tak chtěla, ale přítel ne. Doteď mu to vyčítám,“ říká upřímně.

Alžbeta Ferencová alias Zea s partnerem, raperem Pauliem Garandem

Ačkoliv nemá žádné odborné školy, během patnácti let působení v showbyznysu (covid v to záměrně nepočítá) na sebe stihla výrazně upozornit. „Přesto, kdybych poslední tři čtyři roky znala platformu jako je Talentmap, bylo by to pro mě lepší. Protože, i když jsem hodně tancovala, nikdy jsem neslyšela o žádném veřejném castingu, ať už do muzikálu nebo jiných projektů, kterého bych se mohla zúčastnit. Určitě nějaké byly, ale interní. Takže jsem za tuto platformu velmi šťastná, poněvadž je to fér vůči ostatním,“ svěřila se na akci, která Talentmap představovala.

Nově vzniklá online databáze dává šanci lidem, kteří si myslí, že jsou obdařeni nějakým talentem. Přitom nemusejí mít vzdělání v daném oboru, ani žádné zkušenosti před kamerou. A vítání jsou opravdu všichni (extrémně malí i příliš vysocí, potetovaní, hendikepovaní…), jejichž touhou je prorazit v oblasti audiovize a hrát třeba epizodní role, kterých je na rozdíl od těch hlavních vždycky dost a režiséři mívají problém najít pro ně správné typy.

„Když jsem se začala objevovat v seriálech Iveta a Policie Hvar, kontaktovalo mě hodně lidí, abych jim poradila, jak se dostat k podobným rolím, jak v tomhle oboru začít. Často mi psaly i maminky, že mají dcery a chtěly by pro ně najít něco seriózního,“ vypráví Alžbeta.

„Tak jsem jim vysvětlovala, jak jsem postupovala já. U mě to bylo všechno víceméně o náhodě. Tanci a zpěvu jsem se věnovala od mala, i když jsem vystudovala pedagogickou školu. Ale absolvovala jsem různé taneční workshopy a jakmile jsem v televizi viděla nějakou výzvu, reagovala jsem na ni. Tak jsme se dostala dvakrát do Česko Slovensko má talent. Jednou s tancem, podruhé se zpěvem. A vždycky jsem skončila v semifinále. Šla jsem i do Talentmánie…,“ vzpomíná herečka.

„A když pak Petr Kolečko hledal hlavní představitelku do seriálu Iveta, který točil Honza Hřebejk, upozornili ho na mě lidi z JOJky, kteří věděli, že splňuji dané požadavky - Romka, která zpívá, tančí, je něčím zajímavá. Ale to, čím jsem si musela předtím projít, dneska už nebudou noví adepti muset. Pokud se přihlásí do Talentmap, cesta k roli se jim zkrátí a bude to efektivnější,“ dodává Alžbeta.

Hudební a taneční svět jí byl vždycky blízký, na tomto poli je dodnes sama sobě manažerkou. Ale když začala hrát, našla si hereckou agentku - Petru Svarinskou. „Myslím, že mě lidi vnímají seriózněji, když mám teď agenturu, která mě zastupuje,“ říká herečka. A přicházejí k ní další role. V srpnu bude mít premiéru celovečerní film Pod parou, ve kterém s Hanou Vagnerovou, Judit Pecháček a Zuzanou Bydžovskou hrají středoškolské učitelky. „Je to film o ženách a nástrahách alkoholu, kterému holdují,“ přibližuje téma.

Judit Pecháček, Alžbeta Ferencová, Hana Vagnerová a Zuzana Bydžovská ve filmu Pod parou (2025)

„Hodně lidí se nás ptalo, jestli jsme točily opilé. Určitě by to byl skvělý experiment, ale asi by to bylo nezodpovědné, takže jsme tu opilost jenom hrály. Akorát jednou jsme si daly na rozjezd panáka. Ale jenom jednoho,“ popisuje průběh natáčení. Sama je prý střídmou konzumentkou alkoholu. „Když jsem byla mladší, bylo to divočejší, ale poslední osm let si dám dva tři drinky za večer a pouze jednou za čas. Ale když už, tak kvalitní. Mám ráda rum Don Papa. A mým nejoblíbenějším koktejlem je Negroni.“

Díky touze učit se, zlepšovat a přirozenému talentu dostala možnost hrát i na prknech Národního divadla. Další divadelní nabídka jí přišla od Viktora Tauše. S obrovskou lítostí ji ale musela odmítnout, protože připravuje svoji druhou desku. „Připadám si jako ADHD, každý den se probouzím s jinou náladou a myšlenkou. Nejprve jsem se je snažila korigovat a teď jsem si řekla, že na to kašlu. Takže každý song je jiný. Žádný zatím nevyhazuji a koncem srpna si je pustím a uvidím. Nakonec je to pořád můj hlas, který ty věci spojuje, prostě jsem to já,“ vypráví.

Alžbeta Ferencová v seriálu Iveta (2021)

I když se úspěšně etablovala jako herečka, zpěvačka, tanečnice i modelka, neustále naráží na lidi, kteří se ji snaží korigovat. „Říkají, že bych se měla rozhodnout, co chci dělat. Že když zpívám, tancuji a zároveň hraji, jsem nezařaditelná. Ale proč bych měla některou svou stránku potlačovat?“ říká Alžbeta, která se chce dál věnovat všem uměleckým disciplínám.

V poslední době byla v televizi vidět především díky reklamě na sušenku Lina. „Nevím, jestli se zvýšil její prodej, ale minimálně se zvýšila povědomost o tom, že v té reklamě hraji, což je moc fajn. Byla to příjemná práce, škoda, že tady vzniká tak málo tanečních reklam,“ říká Ferencová, která je zároveň autorkou choreografie.