Při natáčení sexuálních scén neimprovizuji, říká herečka Alicia Vikanderová

„Intimní sexuální scény jsou to jediné, kde nelze improvizovat. Máte určitou choreografii a té se musíte držet,“ řekla Alicia Vikanderová v rozhovoru pro Harper’s Bazaar.

„Je to ta nejhorší věc vůbec. Nemám problém se svým tělem a nějakou nahotu a sex už jsem točila, ale nikdy to není nic snadného,“ přiznává švédská herečka a baletka. Zmínila i jeden konkrétní incident, kde si na natáčení podle svých slov nepřipadala v bezpečí, přestože si to uvědomila až zpětně.

„Všichni si dělali svoje a já jsem uprostřed toho na place seděla přede všemi nahá. Trvalo to několik hodin. Někdo z produkce měl přijít a podat mi tehdy alespoň župan, ale nestalo se to. Člověk si to občas uvědomí až zpětně, že něco není tak úplně ok a v pořádku. Měli se o mě lépe postarat,“ vzpomíná.

Vikanderová promluvila také o svém celkovém přístupu k natáčení sexuálních záběrů. Prohlásila, že aby byl její výkon na plátně co nejpůsobivější a nejvěrohodnější, snaží se vždy intimní scény natočit na první pokus.

„Všichni jsou přitom maximálně soustředění, protože vědí, že je nutné všechno zvládnout hned napoprvé. A i když je to celé velmi zvláštní a nekomfortní, někdy se stane zázrak a výsledek je opravdu celkem přesvědčivý,“ vysvětluje herečka.

„První sexuální scénu jsem točila asi ve dvaceti letech. Vždycky to bylo hlavně technické. A tak to má být. Nemělo by to být nikdy o něčem jiném,“ dodala Alicia Vikanderová.

