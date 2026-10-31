Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Alice Bendová vystěhovala partnera z ložnice. Přestala být tolerantní

Autor:
„Já jsem hrozný asociál, a taky jsem byla po tom faceliftu,“ vysvětluje Alice Bendová, proč ji dlouho nebylo vidět ve společnosti. Zlákala ji až party stanice Canal+. Zatím jí žádný pořad nenabídli, ale co není, může být.
Alice Bendová
„Když už nezabírá kolagen, musí nastoupit humor,“ říkají Alice Bendová, Miluše Bittnerová a Eva Decastelo o svém podcastu „menopauza.“. (2026)
Alice Bendová vyděsila fanoušky obličejem s podlitinami. (2. září 2026)
Herečka Alice Bendová zhubla 20 kilo a ukázala postavu v bikinách. (červen 2026)
32 fotografií

„A taky jsme hrozně unavení z rekonstrukce toho našeho baráku. Já si říkala, že to bude v pohodě, že se to nějak ošolíchá, ale je to záhul tím, jak se to zbrusu předělává,“ líčí herečka a influencerka. „Budou tam jiné podlahy, zdi, vyšší stropy… I dispozičně jsme to vevnitř trochu změnili.“

Patro přidávat nebudou, ale pokoj ano. Jednou by mohl sloužit její mamince, až bude stará a nemohoucí, ale primárně je určen jejímu partnerovi Michalu Topolovi. Alice ho tam vystěhuje, protože chrápe!

Michal Topol a Alice Bendová

„Vadilo mi to už dlouho. Vždycky jsem říkala, Míšo promiň, buďto půjdu já do obýváku nebo ty. Nebo jsem ho praštila polštářem, když spal,“ popisuje jejich noci. „Nepomůže ani, když usnu dřív, protože on chrápe opravdu silně. A nikam nešel, aby to řešil, vyprd se na to. Tak teď má svoji ložnici, a ať si tam chrápe, jak chce. Říkala jsem mu, Míšo, bude se ti spát líp a mně taky. A shodli jsme se na tom, že je to pravda,“ vypráví.

Jejich rodinný život se prý tím nenaruší. „My se tomu smějeme. Já ho při tom chrápání někdy natáčím a vyhrožuji, že to dám na Instagram,“ přiznává. „A dokonce si myslím, že by každý měl spát sám. Manželskou postel musel vymyslet nějaký v*l. Každý by měl mít vlastní postel a místnost, ve které spí. U nás budeme mít všichni svůj pokoj. Dcera, syn, Michal i já,“ prozrazuje.

Deep Plane Facelift, který nedávno podstoupila, ji viditelně omladil a zatím se setkala jenom s pozitivními reakcemi. „Až na jednu paní, která psala, že proč jsem používala anti-age kosmetiku, když nakonec jdu na facelift. Ale já ji budu používat dál, abych oddálila stárnutí. A na druhý facelift bych šla kolem osmašedesáti,“ nevylučuje další invazivní zákrok.

Alice Bendová (6. února 2025)

„Když jsem byla mladší, říkala jsem si, že v padesáti mi už bude jedno, jak vypadám, ale není. Tak si myslím, že k tomu nebudu lhostejná ani v sedmdesáti. Každopádně mi nejde o to, abych působila o desítky let mladší. Chci jenom na svůj věk vypadat dobře,“ dodává.

Její partner Michal zatím stárne přirozeně. „Mně to připadá u chlapů divné, když jdou na nějaký zákrok. Ale neodsuzuji nikoho. Mně se líbí muži plešatí, vlasatí, s vousy, bez vousů i trošku pupíček můžou mít,“ odhaluje svoje preference. „I když oni si dnes nechávají tuk odsát. Ale když jim to pomůže… Chápu je.“

Michal Topol byl s jejím rozhodnutím podstoupit facelift v pohodě. „Řekl, dělej, jak chceš, ale mně se takhle líbíš. Pak ale potvora, viděl, jak se někde předkláním, vyfotil mě a ukázal, jak mám povolenou kůži pod bradou. Tak jsem říkala, jdu na to,“ popisuje Alice.

Alice Bendová a Michal Topol (16. ledna 2018)

Na hromádce žijí už šestnáct let a zatím svatbu neplánují. „Ale mohl by si mě vzít, když už konečně vypadám líp, ne?,“ směje se. „My se o tom vždycky bavili z legrace. V podstatě na to nemáme čas. Když jsme na Tenerife, pořád něco zařizujeme kolem bytu a teď i kolem domu tady. A až dokončíme přestavbu, přijde zase něco jiného. A kvůli vdovskému důchodu se rozhodně brát nebudeme,“ dodává.

Seznámili se na večírku firmy AAA Auto, který Alice moderovala. „Michal věděl, že tam budu, tak se vyštafíroval. Představila nás generální ředitelka Kája. Říkala: To je brácha mého muže. Já o něm slyšela už předtím, takže jsem hlesla: Aha. Sedli jsme si na první dobrou. Do noci jsme tam spolu kecali. A pak jsme se viděli týden na to na kafi a nic. Potom přišel můj rozvod, ale to byla jenom formalita, s exmanželem už jsem nežila,“ popisuje, jak se poznala se svobodným a bezdětným Michalem Topolem. Od onoho dne každého desátého v měsíci slaví výročí seznámení. „Přinese mi kytičku nebo jinou maličkost,“ prozrazuje herečka.

Pro Canal+, jenž do svého portfolia zařazuje čtyři nové televizní stanice a jehož součástí se stává i Skylink, se nadchla. „Považuji za prestižní záležitost tady být a taky přiznávám, že jsem televizní maniačka. Každý den kolem deváté večer si s Michalem pouštíme doma film. Většinou český jako Co je doma, to se počítá, pánové, Já to tedy beru, šéfe, Vrchní, prchni!. A občas i zahraniční. Milujeme Šest dní, sedm nocí s Harrisonem Fordem,“ vypráví Alice s tím, že Michal kina nesnáší, takže je herečka navštěvuje pouze se svými dětmi.

3. září 2026
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Už spolu nejsme, potvrdil Jaroslav Vít rozchod s Radkou Třeštíkovou

Radka Třeštíková na Instagramu (2026)

Kdo byl pozván, ten tam byl. I Radka Třeštíková, exmanželka Tomáše Třeštíka, který křtil svoji knihu Balkonovky. Přináší výběr fotografií, které autor pořídil na svém ikonickém balkoně na Letné....

Standa nikdy neměl vztah, dominantní finalistka v nahé seznamce si ho hned srovná

Standa v Naked Attraction

Standa (22) pracuje v casinu a učí se na krupiéra. Ve volném čase se věnuje józe a tradičnímu čínskému bojovému umění Wing Chun. V lásce je ale doslova nepopsaným listem. Nikdy nebyl ve vážném vztahu...

Šáchová pózuje nahoře bez. Nemusíte si vybírat mezi krásou a inteligencí, říká

Nicole Šáchová Karafiátová na Instagramu (2026)

Vítězka první řady reality show Zrádci Nicole Šáchová (29) znovu provokuje odvážnými snímky. Na Instagramu zveřejnila fotografii, na které pózuje nahoře bez a ňadra si zakrývá rukou. Na sobě má pouze...

Dakota Johnsonová a MGK vztah zatím nepojmenovali. Herečka chce být matkou

Dakota Johnsonová jako hvězda reklamní kampaně značky Calvin Klein (březen 2026)

Herečka Dakota Johnsonová (37) a rapper Machine Gun Kelly (36), známý i pod zkratkou MGK, spolu tráví stále více času. Přesto se zatím nechtějí označovat za pár. Spojuje je prý černý humor i...

Sexy nohy Tomášové i Černochová s Kurtišovou dcerou. Jak vypadá zákulisí StarDance

Luciana Tomášová v zákulisí StarDance XIV (24. října 2026)

Rozčepýřený Tomáš Matonoha, Martin Prágr v růžovém kožichu, odhalená nožka Luciany Tomášové nebo návštěvy bývalých králů tanečního parketu Jiřího Dvořáka a Dominika Vodičky. Všude shon a přípravy na...

Alice Bendová vystěhovala partnera z ložnice. Přestala být tolerantní

Alice Bendová

„Já jsem hrozný asociál, a taky jsem byla po tom faceliftu,“ vysvětluje Alice Bendová, proč ji dlouho nebylo vidět ve společnosti. Zlákala ji až party stanice Canal+. Zatím jí žádný pořad nenabídli,...

31. října 2026

Morávková: Od chlapa se neodchází, když nemáš jiného, radila mi Hegerová

Dana Morávková v kosmetické kampani

Pro někoho platí za nejnudnější pár showbyznysu, který ale přežil všechny ostatní. Dana Morávková a Petr Malásek jsou spolu přes třicet let a stále si fandí jako na začátku. V čem tkví tajemství...

31. října 2026

Seriálový Harry Potter má rodiče. Přibude postava, kterou filmaři vynechali

Adrian Rawlins a Geraldine Somerville jako James Potter a Lily Potterová ve...

Tvůrci seriálu o Harrym Potterovi, který bude mít premiéru 25. prosince 2026, pokračují v odhalování obsazení. Nyní prozradili, kdo se ujme rolí rodičů malého čaroděje. V seriálu se také na rozdíl od...

29. října 2026  13:15,  aktualizováno  30. 10. 17:06

Češky na Miss Earth uspěly už dvakrát. Kdo nás bude reprezentovat?

Miss Earth Czech Republic 2026 Markéta Králová

Česko má dvě světové Miss World a také dvě vítězky světového finále Miss Earth. Letos měla na této soutěži reprezentovat Hana Dědková, ale nahradila zraněnou Dominique Alagiu na Miss Grand...

30. října 2026  12:22

Nechala jsem si udělat prsa. Chci být sexy máma, říká Jennifer Lawrencová

Jennifer Lawrencová na Vanity Fair Oscar party (Los Angeles, 10. března 2024)

Herečka Jennifer Lawrencová (36) prozradila, že podstoupila plastiku prsou a plánuje i další zákroky. Pro operaci se rozhodla, protože měla pocit, že se její tělo po loňském porodu „nedalo do...

30. října 2026  11:02

Poznali byste ji? Zpěvačka Pink vyrazila do ulic bez make-upu

Paparazzi zachytili zpěvačku Pink v ulicích New Yorku se štěnětem. (26. října...

Zpěvačka Pink (47) překvapila některé fanoušky fotografiemi z procházky v New Yorku. Bez výrazného líčení, ve volném sportovním oblečení a se šátkem na hlavě vypadala úplně jinak, než jak ji lidé...

30. října 2026  9:30

Sen o domku na Sicílii? Herečka Benešová ukázala plesnivé zdi i další překvapení

Herečka Lucie Benešová kupuje dům na Sicílii. (2026)

Lucie Benešová (52) se pustila do plnění svého dalšího velkého snu. Po vybudování roubenky v Jizerských horách zamířila na Sicílii, kde si chce pořídit vlastní domek. První prohlídky ale nedopadly...

30. října 2026  8:30

Válka missek. Maria Osako zasklila Dominiku Kotoučkovou, usmíření se nekonalo

Dominika Viktorie Kotoučková na tiskové konferenci k Miss Universe Česko 2026 v...

Pro Dominiku Viktorii Kotoučkovou to byl šok, když byla oslovena pořadateli soutěže Miss Universe Česko, aby se zúčastnila světového klání v Portoriku. Její maminka Marien ale něco tušila už během...

30. října 2026

První transgender moderátorka Marion se vrací do rozhlasového éteru

Marion Paluchová

Zpátky před mikrofonem. Moderátorka Marion, kterou televizní diváci dříve znali pod jménem Marek Paluch, se po letech vrací do rozhlasového éteru. Nově bude moderovat na Radiu Q. Stala se tak...

30. října 2026

Já věci zvažuju za pochodu, Evka zacílí a jde. Adamczyk o rodině i odpovědnosti

Premium
Marek Adamczyk. Snad mu to štěstí nezakřikneme, ale stalo se skutečností, že...

Snad mu to štěstí nezakřikneme, ale stalo se skutečností, že seriály, do kterých je obsazen, jsou předem odsouzeny k úspěchu. Marek Adamczyk osobně dohlédl i na olympijský úspěch manželky Evy. Že by...

29. října 2026

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem
Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Nela Slováková hledá hospodyni i pravou ruku do firmy. Lidé kritizují její nároky

Nela Slováková na módní přehlídce značky Lucre v rámci Bratislavských módních...

Nela Slováková (36) hledá ženu, která se postará o její domácnost a zároveň jí pomůže s chodem firmy. Nabízí dlouhodobou spolupráci, stabilní pozici i bonusy. Zájemkyně ale musí splnit řadu požadavků...

29. října 2026  12:01

Zrádci 3: Kdo ze hry vypadl, koho zrádci poslali domů a kdy bude nový díl

Reality show Zrádci 2026 prozradila druhou osmičku účastníků.

Víc než třetina hráčů třetí řady reality show Zrádci už hrad Křivoklát opustila. Ze 24 soutěžících, kteří vstoupili do bran, je nyní 12 věrných a dva zrádci. Nové díly reality show Zrádci se vysílají...

29. října 2026  11:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.