Alice Bendová vystěhovala partnera z ložnice. Přestala být tolerantní

„A taky jsme hrozně unavení z rekonstrukce toho našeho baráku. Já si říkala, že to bude v pohodě, že se to nějak ošolíchá, ale je to záhul tím, jak se to zbrusu předělává,“ líčí herečka a influencerka. „Budou tam jiné podlahy, zdi, vyšší stropy… I dispozičně jsme to vevnitř trochu změnili.“
Patro přidávat nebudou, ale pokoj ano. Jednou by mohl sloužit její mamince, až bude stará a nemohoucí, ale primárně je určen jejímu partnerovi Michalu Topolovi. Alice ho tam vystěhuje, protože chrápe!
„Vadilo mi to už dlouho. Vždycky jsem říkala, Míšo promiň, buďto půjdu já do obýváku nebo ty. Nebo jsem ho praštila polštářem, když spal,“ popisuje jejich noci. „Nepomůže ani, když usnu dřív, protože on chrápe opravdu silně. A nikam nešel, aby to řešil, vyprd se na to. Tak teď má svoji ložnici, a ať si tam chrápe, jak chce. Říkala jsem mu, Míšo, bude se ti spát líp a mně taky. A shodli jsme se na tom, že je to pravda,“ vypráví.
Jejich rodinný život se prý tím nenaruší. „My se tomu smějeme. Já ho při tom chrápání někdy natáčím a vyhrožuji, že to dám na Instagram,“ přiznává. „A dokonce si myslím, že by každý měl spát sám. Manželskou postel musel vymyslet nějaký v*l. Každý by měl mít vlastní postel a místnost, ve které spí. U nás budeme mít všichni svůj pokoj. Dcera, syn, Michal i já,“ prozrazuje.
Deep Plane Facelift, který nedávno podstoupila, ji viditelně omladil a zatím se setkala jenom s pozitivními reakcemi. „Až na jednu paní, která psala, že proč jsem používala anti-age kosmetiku, když nakonec jdu na facelift. Ale já ji budu používat dál, abych oddálila stárnutí. A na druhý facelift bych šla kolem osmašedesáti,“ nevylučuje další invazivní zákrok.
„Když jsem byla mladší, říkala jsem si, že v padesáti mi už bude jedno, jak vypadám, ale není. Tak si myslím, že k tomu nebudu lhostejná ani v sedmdesáti. Každopádně mi nejde o to, abych působila o desítky let mladší. Chci jenom na svůj věk vypadat dobře,“ dodává.
Její partner Michal zatím stárne přirozeně. „Mně to připadá u chlapů divné, když jdou na nějaký zákrok. Ale neodsuzuji nikoho. Mně se líbí muži plešatí, vlasatí, s vousy, bez vousů i trošku pupíček můžou mít,“ odhaluje svoje preference. „I když oni si dnes nechávají tuk odsát. Ale když jim to pomůže… Chápu je.“
Michal Topol byl s jejím rozhodnutím podstoupit facelift v pohodě. „Řekl, dělej, jak chceš, ale mně se takhle líbíš. Pak ale potvora, viděl, jak se někde předkláním, vyfotil mě a ukázal, jak mám povolenou kůži pod bradou. Tak jsem říkala, jdu na to,“ popisuje Alice.
Na hromádce žijí už šestnáct let a zatím svatbu neplánují. „Ale mohl by si mě vzít, když už konečně vypadám líp, ne?,“ směje se. „My se o tom vždycky bavili z legrace. V podstatě na to nemáme čas. Když jsme na Tenerife, pořád něco zařizujeme kolem bytu a teď i kolem domu tady. A až dokončíme přestavbu, přijde zase něco jiného. A kvůli vdovskému důchodu se rozhodně brát nebudeme,“ dodává.
Seznámili se na večírku firmy AAA Auto, který Alice moderovala. „Michal věděl, že tam budu, tak se vyštafíroval. Představila nás generální ředitelka Kája. Říkala: To je brácha mého muže. Já o něm slyšela už předtím, takže jsem hlesla: Aha. Sedli jsme si na první dobrou. Do noci jsme tam spolu kecali. A pak jsme se viděli týden na to na kafi a nic. Potom přišel můj rozvod, ale to byla jenom formalita, s exmanželem už jsem nežila,“ popisuje, jak se poznala se svobodným a bezdětným Michalem Topolem. Od onoho dne každého desátého v měsíci slaví výročí seznámení. „Přinese mi kytičku nebo jinou maličkost,“ prozrazuje herečka.
Pro Canal+, jenž do svého portfolia zařazuje čtyři nové televizní stanice a jehož součástí se stává i Skylink, se nadchla. „Považuji za prestižní záležitost tady být a taky přiznávám, že jsem televizní maniačka. Každý den kolem deváté večer si s Michalem pouštíme doma film. Většinou český jako Co je doma, to se počítá, pánové, Já to tedy beru, šéfe, Vrchní, prchni!. A občas i zahraniční. Milujeme Šest dní, sedm nocí s Harrisonem Fordem,“ vypráví Alice s tím, že Michal kina nesnáší, takže je herečka navštěvuje pouze se svými dětmi.
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3. září 2026