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Žila jsem s Johnem Wickem i Neem, říká přítelkyně Keanu Reevese

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  14:05
Výtvarnice Alexandra Grantová (53) nabídla vzácný pohled do svého soukromí i tvůrčího života s partnerem Keanu Reevesem (61). Se slavným hercem tvoří oficiálně pár od roku 2019, poznali se nicméně už o osm let dříve. Při práci na knize Ode to Happiness, kterou Reeves napsal a Grantová ji ilustrovala.
Alexandra Grantová a Keanu Reeves v Los Angeles,(30. května 2026)

Alexandra Grantová a Keanu Reeves v Los Angeles,(30. května 2026) | foto: Reuters

Alexandra Grantová a Keanu Reeves v Los Angeles,(30. května 2026)
Alexandra Grantová a Keanu Reeves v New Yorku (6. dubna 2026)
Alexandra Grantová a Keanu Reeves v New Yorku (6. dubna 2026)
Alexandra Grantová a Keanu Reeves v New Yorku (28. září 2025)
28 fotografií

Podle umělkyně je základem jejich soužití především vzájemný respekt a podpora tvůrčí práce toho druhého. Grantová vysvětlila, že oba dobře chápou, jak důležitý je pro umělce prostor pro vlastní tvorbu. „Je důležité nechat toho druhého, ať si dělá věci po svém,“ řekla s úsměvem. Zároveň dodala, že si navzájem naslouchají a dokážou spolu dlouze diskutovat o nápadech, projektech i pracovních výzvách.

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Během rozhovoru také vtipně zmínila nejslavnější role svého partnera. „Žila jsem s Johnem Wickem, žila jsem s Neem,“ poznamenala, když narážela na to, že herce filmová tvorba vždy pohltí. Podle ní se Reeves do svých projektů ponořuje stejně intenzivně jako ona sama, když pracuje na nových obrazech.

Alexandra Grantová a Keanu Reeves v Los Angeles,(30. května 2026)

Grantová se ke vztahu s hercem vyjádřila při příležitosti uvedení své nové značky vína LOVEwine. Umělkyně zároveň prozradila, že její láska k vínu sahá až do dětství, kdy strávila léto ve Francii se svou matkou. Právě tehdy se poprvé setkala s tamní vinařskou kulturou, která ji inspirovala natolik, že se k ní po letech vrátila ve vlastním projektu.

Vzpomněla zejména jednu situaci v tamní restauraci, kdy číšník navrhl, aby ve 12 letech poprvé ochutnala víno. „Moje máma řekla: ‚Víte, je jí teprve 12. Nemůžete jí dát Coca-Colu nebo vodu?‘ Číšník se pak vrátil, postavil přede mě obrovskou sklenici vína a prohlásil: ‚Madam, Coca-Cola je pro děti nezdravá‘,“ popsala Grantová. „A tak jsem se seznámila s kulturou vína,“ uzavřela se smíchem.

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