Cibulka a Jagelka si po 25 letech vztahu řekli ano, na svatbě byl i jejich Tobiáš

Obřad se konal v pravé poledne na Staroměstské radnici, na místě, které má pro Aleše Cibulku i Michala Jagelku zvláštní význam. Právě zde v roce 2007 uzavřeli své registrované partnerství.
Po osmnácti letech v této formě svazku a celkově pětadvaceti letech společného života se nyní rozhodli vztah zpečetit manželským slibem.
Na místo přijeli černou limuzínou, z níž vystoupili i se svým pejskem Tobiášem. Za svědkyně jim šly někdejší televizní hlasatelka Marie Retková a herečka a dabérka Jitka Ježková. Obřad vedl současný primátor Prahy Bohuslav Svoboda.
Ačkoli partneři v rozhovoru pro iDNES.cz přiznali, že jsou oba dost hádaví a doma mívají někdy opravdovou „Itálii“, nikdy prý neměli krizi, která by je přivedla k úvahám o rozchodu, i když se v mnohém liší.
„Já jsem pořádný, kdežto Aleš bordelář. Já řídím auto, on se nechává vozit, řidičák nemá, protože proč by si ho dělal, když ho mám já… Taky si myslím, že jsem z nás dvou moudřejší a chytřejší. Vyznám se v historii a občas mu musím vysvětlit souvislosti, které si úplně nedává dohromady. Ale v podstatě jsme bezvadná dvojice, dobře se doplňujeme,“ směje se Jagelka, který stejně jako jeho partner miluje filmy pro pamětníky.
Velkou vášní obou je péče o roubenku, kterou si před šestnácti lety pořídili v Máchově kraji, když ji odkoupili od básníka Karla Šiktance. Další společnou láskou je jejich krátkosrstý chrt Tobiáš. „Není velký ani malý, má třináct kilo a je to náš miláček,“ dodal pro iDNES.cz.
Tobiáš se účastnil i dnešní svatby; podle fotografie na Instagramu zdobila jeho obojek černobílá mašle.
V době našeho seznámení jsme žili hodně bouřlivě, říkají Cibulka a Jagelka
Soudní dvůr Evropské unie koncem listopadu rozhodl, že členské státy EU musí uznávat manželství stejnopohlavních párů, které bylo právně uzavřeno v jiné členské zemi.
Jako první umožnilo sňatky stejnopohlavních párů v roce 2001 Nizozemsko. Postupně je uzákonila řada dalších unijních států. Sňatky jsou možné v Belgii, Španělsku, Nizozemsku, Francii, Lucembursku, Irsku, Finsku, Německu, Maltě, Rakousku, Švédsku, Portugalsku a od roku 2022 také ve Slovinsku.
Česká republika sňatky stejnopohlavních párů neumožňuje, je však možné vstoupit do registrovaného partnerství. Pro partnery je nadále vyloučena možnost společné adopce a mají mít povoleno pouze přiosvojení. Svatební obřad si ale uspořádat mohou.