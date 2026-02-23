Šeredová ukázala sexy foto v průhledné halence z přehlídky, kde jí bylo 21 let

  10:36
O tom, že Alena Šeredová (47) patří k nejpřitažlivějším Češkám, se mluvilo už na konci devadesátých let. Krásná brunetka tehdy poutala pozornost doma i v zahraničí, a jak ukazují archivní fotografie, právem. Jeden ze snímků nyní znovu obletěl sociální sítě a připomněl dobu, kdy modelka teprve dobývala svět módy.

Foto z roku 2000 dal na Instagram fotograf Angelo Purgert, člen České federace fotografického umění, a Alena Šeredová ho následně sdílela i na svém profilu na sociálních sítích.

Modelka a 1. vicemiss České republiky 1998, se tehdy pravidelně objevovala na přehlídkových molech. Snímek ji zachycuje během jedné z módních show v odvážném, ale zároveň elegantním modelu, který zvýrazňoval její přirozené křivky.

Modelka Alena Šeredová na módní přehlídce v roce 2000. Foto sdílel v únoru 2026 na svém Instagramu fotograf Angelo Purgert.
Alena Šeredová (1. dubna 1998)
Českou krásku si v nové domovině oblíbili, jako modelka tam kdysi předváděla hlavně spodní prádlo. Itálii reprezentovala také v roce 2006 na přehlídce u příležitosti mistrovství světa ve fotbale v Německu.
Alena Šeredová a Alessandro Nasi (Miláno, 21. září 2017)
50 fotografií

Outfit působil výrazně, nikoli však lacině. Průsvitné materiály a jednoduchý střih nechávaly vyniknout Alenině postavě i mladistvému půvabu, zatímco dlouhá splývavá sukně dodávala celku lehkost a eleganci.

Archivní fotografie si rychle získala tisíce reakcí a obdivných komentářů. Sledující oceňují nejen přirozený vzhled modelky, ale také to, jak sebejistě působila už na začátku kariéry. Foto „lajkovaly“ například i herečka Alice Bendová či podnikatelka Ornella Koktová.

Buffona děti nebaví. Nevadilo mu, že si je nechám, prozradila Šeredová

Dnes je z Aleny Šeredové už trojnásobná maminka, podobné vzpomínkové fotky kolující na sociálních sítích však pravidelně připomínají, proč kdysi patřila k nejžádanějším modelkám své generace a slavným českým kráskám, které uspěly také v zahraničí.

Domovem rodačky z Prahy se stala Itálie, kde žije už více než dvacet let. Věnuje se mimo jiné kariéře herečky, v červnu 2023 se na Sicílii provdala za dědice automobilky Fiat, Alessandra Nasiho. S podnikatelem a manažerem mají dceru Vivienne Charlotte, která letos v květnu oslaví šesté narozeniny.

První svatbu měla modelka na pražském Vyšehradě v roce 2011, kde si brala italského fotbalového brankáře Gianluigiho Buffona. Exmanželé mají spolu dva syny, Louise Thomase (18) a Davida Leeho (16). Rozvedli se kvůli nevěře fotbalisty, který si začal s moderátorkou Ilarií D’Amico.

V Itálii, kde Šeredové přezdívají Grande Alena, se stala celebritou poté, co zaujala diváky v tamních televizních pořadech Torno Sabato a Bubusett.

