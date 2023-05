Holky z východní Evropy mají v Hollywoodu špatnou pověst, říká Doláková

„Bylo to romantické. Neměli jsme na sobě moc oblečení. Řekl, že jo,“ pochlubila se herečka. Od zásnub už uplynuly dva roky, kdy k veselce dojde, ale neprozradila.

V rozhovoru s Honzou Dědkem zavzpomínala na život v Hollywoodu. „Bydlela jsem tam dva roky a pak jsem tam ještě jezdila. Jestli znáte scény z Pretty Woman, tak takhle to tam vypadá. Jsou tam bezdomovci, feťáci a mezi tím tam je na chodníku slávy Marilyn Monroe. Je to fakt hnusná čtvrť,“ prozradila.

„A nad tím jsou ty vily, kde lidi žijou ty krásné prázdné životy. Já jsem žila ve West Hollywoodu, což je čtvrť gayů. Tam je běžné, že se tam na nákup chodí v tangách nebo síťovaném tričku. Třeba jsem šla po ulici a někdo mi řekl: Máš super břišáky. Nebo: Miluju tvoje vlasy. Nebo: Jsi slunce! Ty záříš!“

„Na holky z východní Evropy se nekoukají moc hezky. Strašně jsem to skrývala, protože tenkrát tam ještě nebyly žádné herečky, které by měly akcent. Takže jsem se snažila být američtější než Američani. Nemáme pověst, že bychom tady byli slušní. Třeba se mě kluk zeptal, že když jsem z té východní Evropy, kolikrát jsem to už dělala za peníze. Dostal za to moravskou facku,“ dodala herečka.

Alena Doláková hrála na divadelních scénách i ve filmech v Anglii a USA, přesto se v Česku jen těžko zbavovala škatulky Holeny z pohádky Tři bratři. V hereckých začátcích byla přesvědčená, že zůstane u divadla, protože pro svět filmu si nepřipadala dostatečně pohledná.

Působila v Národním divadle Brno, divadelním spolku Kašpar či pražském divadle Palace. Na kontě má seriály Crossing Lines, Případy 1. oddělení, Četnické trampoty, Die Diplomaten a filmy Tři bratři, Ztraceni v Mnichově, Gangster Ka, Mezihra v Praze, Zlatý podraz, Zrcadla ve tmě, Krvavě rudé nebe a Betlémské světlo.