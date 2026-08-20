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Klidně budu sexuální objekt, ve filmu chybí, říká Alena Doláková

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Alena Doláková (12. srpna 2026)

Alena Doláková (12. srpna 2026) | foto: Herminapress

Alena Doláková
Alena Doláková
Alena Doláková na udílení cen Český lev (14. března 2026)
Alena Doláková (7. ledna 2025)
52 fotografií
Vypadá štíhleji, ale jí prý víc než kdykoliv v minulosti. Za postavou Aleny Dolákové je spokojenost. A taky spousta pracovního vypětí. Nazkoušela hudebně taneční show Human Zoo v Nové Spirále, točila seriál My nejsme sekta, absolvovala s kolegyní tour se stand-upem Historky z Tinderu...

„Děje se toho teď hodně a cítím se tak šťastná, že mám chuť tancovat,“ přibližuje svoje rozpoložení. „Já nikdy žádné diety nedržím. A teď naopak jím víc než kdykoliv dřív. V době, kdy jsem byla o deset kilo těžší, jsem paradoxně jedla daleko méně. Mám to tak, že když jsem spokojená a jídlo neřeším, tak se mě kila nedrží.“

Má ale i zážitky z minulosti, kdy jí na vzhledu až přehnaně záleželo. Tenkrát byla na zkušené v Americe, kde je požadavek na dokonalost v každém ohledu. Mít dobré vlasy, pleť, zuby i postavu je pro herečku základním předpokladem.

Alena Doláková

„Já byla štíhlejší než teď a strašně mě trápilo, jestli je to dost. A po těchto zkušenostech teď všem říkám, ať jí a ať jsou ve svém těle spokojení. Protože mladší ani hezčí už nebudeme, tak proč se zbytečně trápit? To bych opravdu nikomu nedoporučovala. Užijte si momentální stav, o to tu jde,“ říká herečka, která se zúčastnila premiéry filmu Chica Checa.

Ústřední postavu ztvárnil Jan Cina, který pod tímto jménem ve filmu vystupuje jako drag queen. Role Lukáše ho natolik „poznamenala“, že se rozhodl tomuto koníčku věnovat i po skončení natáčení.

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Ale drag queen se může věnovat kdokoliv, homosexuálové, lesby, heterosexuální muži nebo ženy… „Já jsem si to zatím nevyzkoušela,“ říká Doláková. „Mně láká spíš burleska, kabaretní vystoupení. Moje kolegyně Eliška Soukupová, která dělala choreografii k Chica Checa, vyučuje tance na podpatcích, tak uvažuju, že bych si u ní vzala nějaký kurz. Zatím na nich tancuji sama doma nebo v klubech.“

Alena Doláková a Jan Cina ve filmu Chica Checa (2026)

„Ale drag mě neláká. Protože když to není nutné, chodím nenalíčená. Make-up si užiju dosyta v práci, a to mi stačí. Ale chápu, že lidi s normálním zaměstnáním to naopak může bavit nechat se výrazně nalíčit, nalepit si řasy a projevit tak svoje feminní já. Ale to můžou i u té Elišky, která dělá kurzy tance na podpatcích i pro kluky. To mi přijde zajímavé, protože se tam člověk může vyřádit,“ říká Doláková.

Pohyb je důležitou součástí jejího života. Od čtyř do osmnácti let se věnovala baletu, pak výrazovému tanci. „Ale radši jsem dala přednost herectví, protože mě víc bavilo a je taky dlouhodobější záležitostí. Kdybych byla baletkou, tak ve třiceti končím. A já namísto toho ve třiceti dostala svoji první velkou filmovou roli (Zrcadla ve tmě), navíc taneční. Právě od Šimona Holého, který točil i Chica Checa,“ říká.

Jan Cina ve filmu Chica Checa (2026)

V burlesce by ovšem musela částečně obnažit svoje tělo. „V rámci natáčení nebo kurzů by mi to nevadilo. Když se na tom s někým domluvím, tak klidně do toho půjdu. Sexy role se už moc nevyskytují a je to škoda. Přitom být sexy není nic nefeministického. Když je to v bezpečném prostředí, nikdo vás neponižuje, tak proč nebýt svůdná a přitažlivá, proč nebýt sexuální objekt?“ netají se svým názorem.

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Jednu takovou postavu už na svém kontě má. Před osmi lety se svlékla ve filmu Pepa. „Tenkrát snímky ještě před premiérou prodali bulváru, což pro mě bylo strašné. Teď si lidi takové věci dávají na Only Fans. Ale myslím si, že svůdné role jsou v pořádku. Už jsem to zažila, kdyby to mělo svůj význam, jdu do toho klidně znova,“ říká.

Ve filmu Chica Checa hraje zdravotní sestřičku Kamilu Reiner, která sleduje vystoupení Lukáše (Jan Cina) a ptá se ho na význam jeho uměleckého jména. „Je to maličká role, kterou mi Šimon Holý vymyslel, aby mě tam měl, protože bez sebe nemůžeme být,“ uzavírá herečka.

8. srpna 2024

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