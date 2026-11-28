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Zhrzená ženská, napsal Hájek o exmanželce Belohorcové a ukázal novou lásku
Žijí na Tenerife. Když ale Hájkovi přišla nabídka zúčastnit se předávní cen Český slavík, rozhodl se ji přijmout. „Zvali mě už minulý rok, ale byl jsem pracovně mimo, tak jsem vstupenky odmítl. A letos jsem si řekl, proč ne? Jednak jsem chtěl Aleksandře ukázat Prahu a taky jak takové vyhlašování cen vypadá, takže jsme to pojali jako prodloužený víkend,“ svěřil se Hájek v rozhovoru pro iDNES.cz.
„Praha je krásná, je tu úžasná architektura,“ říká Aleksandra, jejímž domovem je Makedonie. Tam stále žije muž, se kterým má šestnáctiletou a čtrnáctiletou dceru.
Sama se s dcerami zabydlela už před dvanácti lety ve Španělsku. „Do Makedonie jezdím jenom na dovolenou. Spíš navštěvuje rodina mě na Tenerife,“ prozradila žena, která si začala s Hájkem v době, kdy byl ještě ženatý s bývalou moderátorkou Zuzanou Belohorcovou.
„Stěhovaly jsme se, protože holky měly velký problém s průduškami. A na Tenerife se jim dýchá skvěle, úplně jsme odbouraly antibiotika,“ dodává Aleksandra obstojnou češtinou. Dcery prý vycházejí s Vlastou dobře. „Vtipkují, ale chce to čas,“ říká jejich matka. Naopak mezi Hájkem a jeho dětmi to zatím drhne. Salma mu před časem vyčetla nezájem.
Nicméně Hájek dál obývá s bývalkou a jejich potomky společně dům. Až ho prodají, vyplatí Belohorcové krom jiného alimenty, které jí dluží. Tak se spolu domluvili při rozvodu.
Kupodivu Aleksandra bydlí úplně jinde. „Já mám svůj dům,“ svěřila se. „Ano, jsme partnery, ale to neznamená, že musíme bydlet společně,“ dodala. Co se děje v domě Hájka a Belohorcové, ji nezajímá. „Oni bydlí každý v jiném patře a já se starám o sebe, nevšímám si jí. Žiju si svůj život,“ vypráví.
Dříve pracovala pro firmu zabývající se nemovitostmi, kterou exmanželé vlastnili, teď stojí na svých nohou. „S Vlastou se mi žije super, skvěle se mi s ním komunikuje i pracovalo. Teď už dělám na sebe, mám svoji realitku Aleksandra Kango a Vlastík dělá zase jiné věci,“ upřesňuje. Pro firmu ale dál pracuje Zuzana, mimo jiné proto, že chce novým majitelům pomoct.
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Šestnáctiletá dcera Zuzany Belohorcové Salma Hájek si potrpí na luxusní značky
Zároveň však připravuje mobilní aplikaci Deswom věnovanou zoufalým ženám. Tou ještě před pár měsíci sama byla, ale nakonec se ode dna úspěšně odrazila.
Zatímco exmanželka Hájka uvažuje, že by se s dětmi Salmou a Neviem vrátila do Miami, kde strávili ještě jako úplná rodina řadu let, Aleksandra přemýšlí, že by vyzkoušela život na jiném španělském ostrově. „Do Prahy ne, to by nešlo. Je krásná, ale já nemám ráda zimu,“ zavrhla, že by se s Vlastou usadili v Česku. A jestli bude svatba? „Nevím,“ říká upřímně.
Hájek navzdory tomu, že už řadu let žije v zahraničí, má o české hudební scéně přehled. „Hodně jsem fandil kapele Lucie. Když ji opustil Koller, měli to těžké, aby nového zpěváka (Viktor Dyk, pozn. red.) fanoušci přijali. Je perfektní, ale ne tak charismatický jako Koller, ale myslím, že to ustáli. Hrají dál a já mám jejich písničky rád,“ prozradil.
Ze sólových interpretů fandil Danu Bártovi. „Známe se dlouhá léta a teď jsme si po delší době zase pokecali,“ prozradil spokojeně na Slavících.