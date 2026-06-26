Čekáme miminko, oznámili Albert a Bára Černí. V klipu s Maxovou zrušili svatbu

Jsme na křtu klipu Let’s Cancel the Wedding. Jaké pro vás bylo natáčení?
Albert: My jsme si to moc užili. Natáčení bylo super.
Barbora: Já vesměs všechno. Natáčení s Albertem je vždycky sranda a tentokrát tam byla ještě taková přidaná hodnota…. Ano, je to velmi speciální klip.
Byla tam i Tereza Maxová, která vás vlastně seznámila. Jak dlouho potom trvalo, než jste se dali dohromady?
Albert: Tereza Maxová nás seznámila, myslím si v roce 2015. To jsme se viděli poprvé. A pak trvalo ještě rok a půl, než Barča svolila, aby se se mnou vůbec potkala znovu. Než jako řekla „ano“ na tu pozvánku na rande. Pak už jsme se dali dohromady.
Barbora: Já na moji obhajobu řeknu, že jsem hodně cestovala, takže to bylo vždycky těžké. Albert mi napsal: „Já jsem v Praze.“ A já říkám: „No, ale já v Praze nejsem, já jsem třeba v New Yorku.“ Takže to bylo docela složité.
Díky novému videoklipu došlo i k takovému odhalení jedné krásné, životně důležité věci, a to...
Barbora: Čekáme miminko! Jo, je to tak.
Jak to momentálně změnilo vaše životy, vaše plány?
Albert: Zjistili jsme, že potřebujeme asi větší byt. Nejsem typ člověka, který by nakupoval spoustu věcí, postýlky, odsávačky, já nevím co. My zatím nemáme nic. Nemáme ani kočárek. My nemáme vlastně ani moc oblečení.
Barbora: Prostě nemáme nic. (smích)
Albert: Ale říkáme si, že jsme minimalisti, že spousta lidí to taky zvládne. Máš pračku, můžeš dítě přebalit na pračce, a co? Život jde dál.
Albert to bere tak svérázně. Ale co je na těhotenství zatím největší horor? Protože když řekl „odsávačky“, tak už to by se protočily oči.
Barbora: Mně se líbilo, co zrovna vybral, jako že musí kupovat. Ale musím říct, že jsem hrozně ráda, protože moje těhotenství probíhá fakt skvěle. Není mi špatně a cítím se dobře. Takže zatím žádné horory. Asi nejhůř prožívám zatím ta horka. A s tím mám pocit že i takové jako emoční výkyvy. Někdy je to náročné, ale jinak je to zatím super.
Tady došlo i na slzy, ale ty byly neplánované, to bylo vlivem právě toho prostředí. Budete muset přizpůsobit diář a cestování, když potom bude malé?
Albert: Mám ten luxus, že nemám práci od devíti do pěti, někde v kanceláři. Takže jsem na přelom září – říjen zrušil několik koncertů, abychom mohli v šestinedělí být spolu. Jinak normálně s kapelou fungujeme, hrajeme koncerty, nahráváme desku, mělo by na podzim vyjít nové EPčko, takže život jde dál.
Pod taktovkou nového vydavatelství, že? Lake Malawi už funguje nějaký ten pátek, tak je to teď váš životní vrchol? To, co teď prožíváte?
Albert: Těžko říct, jestli životní vrchol. Spíš si myslím, že jsme si uvědomili, že chceme zpátky do Čech. Žili jsme dva roky v Portugalsku a tam nám potom už bylo smutno. I díky tomu návratu pak to miminko nějak přišlo. Když se člověk trochu usadí, zpomalí, má pejska, bydlíme v Krkonoších, jsme hodně v přírodě, je to takové...
Barbora: Toto je taková hezká nová životní kapitola, bych řekla.