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Mirek je má největší láska. Máma ho adoruje celou dobu, přiznává Agáta Hanychová

Renato Salerno
Agáta Hanychová v rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o pubertě syna Kryšpína, návratu partnera Miroslava Dopity i o tom, proč si váží své mámy, herečky Veroniky Žilkové. Přiznala také, že miluje svátek Halloween, který se každoročně slaví koncem října, ale své děti nechce příliš děsit.
Agáta Hanychová a Miroslav Dopita (Praha, 27. května 2026)
Agáta Hanychová a Miroslav Dopita (listopad 2023)
Agáta Hanychová s rodinou
Agáta Hanychová a Miroslav Dopita
73 fotografií

Jak prožíváte Halloween?
Hodně. Už máme vydlabané dýně a letos poprvé máme ozdobené i stromy. Všude máme pavučiny a obrovské pavouky. Já to miluju, vlastně miluju jakýkoli svátek. Hodně tvoříme, takže si opravdu spoustu věcí vyrábíme sami.

Jste úzkostlivá máma, která se snaží děti příliš nevystavovat stresovým situacím, nebo je naopak seznamujete se životem takovým, jaký je, a necháte je třeba i pořádně vystrašit Krampusy?
Ne, to ne. Myslím si, že pak mají děti noční můry, takže to určitě nedělám. Halloween slavíme sami, na Suchdole u nás doma. Žádná strašidla tam nechodí, ani si nebereme masky. Jenom dlabeme dýně a máme to doma strašidelné. Pustíme si třeba nějakou strašidelnější pohádku, ale nemám ráda extrémy. Myslím si, že malé děti by se takovým věcem vůbec neměly vystavovat, protože z toho mají běsy. A Krampusáků bych se bála i já, takže určitě ne.

Jaké jsou v současnosti vaše největší obavy, jakožto mámy? Co vám nejčastěji běhá hlavou?
Mám tady s sebou svého patnáctiletého syna a třeba chce mít v pátek takovou polopárty do deseti večer. Tak třeba tohle! (smích) Já už čerty neřeším, řeším spíš pubertu.

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Zešedivěla jste už z toho?
Pořád vlastně přemýšlím, jestli je tam mám nechat do deseti samotné. Nejsou to tři kamarádi, je to celý fotbalový tým. A nechám je tam, no. Tak uvidíme, jak to dopadne. Já svému synovi věřím, ale s určitým věkem dítěte přicházejí samozřejmě jiné starosti.

Třeba na Rózu mi funguje, že mám čerta na ruce, abych nemusela pořád hledat mobil. Když se Róza zlobí, jenom takhle udělám a ona už říká: „Dobře, dobře, jdu to udělat.“ Takže mám nějaké vynucovací prostředky, ale nepřeháním to. Kryšpínovi třeba dám zaracha, když tu po něm bude nepořádek, až se vrátím.

V jaké chvíli jste si uvědomila, že Mirek Dopita je mužem vašeho života?
To je těžká otázka. Asi když teď naposledy přišel a zůstal. Najednou jsem cítila klid. On ten klid vlastně dodává celé rodině pořád. Když přijdu večer pozdě z práce, jsem unavená a doma je uklizeno, děti si s ním hrají… To je pro mě ta největší láska. Nevidím, že by seděl na mobilu, ale že si s dětmi hraje. Třeba má fialové oční stíny, protože ho Róza chtěla namalovat. Tak v takových chvílích ve mně ta láska opravdu úplně exploduje.

Jak se podle vás hledají cesty zpátky k sobě?
My jsme se tak rozhodli, takže jsme se měli vždycky rádi. Myslím si, že v pozdějším věku už taková ta třeskutá zamilovanost není. Už nečekáte na prince. Víte, co ten Mirek může udělat, a on zase ví, jak se můžu zachovat já. Takže nás už nic moc nepřekvapí ani nevyvede z míry. Je to vlastně hrozný klid a pohoda a toho si na tom vážím.

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Spadl vaší mamince Veronice s Mirkovým návratem kámen ze srdce? A ostatním členům rodiny?
Mámě určitě. Ona ho celou dobu adoruje, řekla bych, že až zbytečně moc. Pro mámu je vlastně Mirek na prvním místě a vždycky byl ze všech mužů.

V čem je pro vás vaše máma ikonou? Možná na vás někdy v životě byla tvrdá. Když si dnes srovnáte ji ve vašem věku a sebe v podobné životní etapě, jak se na to díváte?
S mámou máme celoživotně krásný vztah a vážím si jí za to, co všechno vydržela. A jsem ráda, že na mě někdy byla drsná, protože díky tomu teď nejsem holka, která by něco nevydržela. Myslím si, že je to hrozně důležité. Když se totiž dívám kolem sebe, všichni si pořád stěžují, že něco nemůžou.

Větu „nemám čas“ jsem od své mámy nikdy v životě neslyšela a sama ji taky nepoužívám. Nikdy bych třeba synovi neřekla: „Nemám čas, teď hned všechno opustit a jít si s tebou povídat.“ Prostě ne. Ten čas si musíte rozvrhnout. Tohle mě máma naučila a za to si jí vážím. Nikdy jsme jen tak neseděly na gauči a nic nedělaly. Pak se dá stihnout všechno.

Halloween už je za dveřmi, tak na závěr: Na koho byste nejraději poslala démony? Kdo vám v poslední době nejvíc ublížil?
Asi na nikoho, protože se lidem nemá přát nic zlého. Pak se to totiž může obrátit proti vám. A já budu na Halloween paradoxně se svojí mámou. Budeme samy dvě, protože děti budou u tatínků. Budeme vzpomínat, protože teď je to, myslím, třicet let od filmu Zapomenuté světlo, za který máma dostala Českého lva. Já jsem v něm také hrála.

Jedeme do Roprachtic, kde se film natáčel, a půjdeme na hřbitov, kde se hodně točilo. Zajdeme i do kostela. Bude to takové démonické. A já budu mít mámu sama pro sebe ve čtyřiceti letech a těším se na to!

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