Přítel jí vyčítá, že se mu nevěnuje. Johan Mádr chce tančit jako Adriana Mašková

Nyní se Adriana Mašková a Josef Maršálek společně připravují na StarDance Tour. Jde o show, kde profesionální tanečníci a známé osobnosti předvedou své taneční kreace v šesti městech po republice a dají tak vzpomenout na své předchozí účinkování ve StarDance. Adriana Mašková má kromě Maršálka tančit také s hercem Janem Cinou, se kterým v roce 2021 celou soutěž vyhrála.

Kvůli formátu turné se však účastníci i porota budou tentokráte muset obejít bez Maršálkových laskomin. Do své kuchyně to totiž bude mít z Karlových Varů či Brna daleko.

„Já miluju skořicové šneky, které mi Josef přinesl jednou na zkušebnu, z těch jsem byla úplně nadšená,“ zasnila se Mašková, která s udržením váhy problém nemá. „Nikdy jsem se nijak extrémně nehlídala. A díky tomu, že jsem začátkem roku zkoušela s dalšími tanečníky a Vladimírem Polívkou v Divadle Hybernia nový divadelní projekt Love2dance, mám pocit, že jsem si tělo ještě zpevnila.“

Josef Maršálek a Adriana Mašková ve StarDance Tour (2025)

Tanec v jejím životě hraje pořád prim, byť je zároveň studentkou architektury. Dokončila bakaláře a chystá se na magisterské studium. „Škola kvůli tanci trošku trpí, dospělo to dokonce do bodu, kdy jsem si musela studium o rok prodloužit, protože ne všechno dopadlo, jak mělo. Ale dělám, co můžu,“ krčí omluvně rameny.

„Ovšem musím říct, že architektura je časově náročné studium. Není to o tom, že dojdu do školy na přednášku nebo na cvičení, pak domů a můžu jít tancovat. Skoro v každém předmětu dostáváme úkoly, které musíme vypracovat. Takže minimálně stejné množství času, které strávím na fakultě, se pak věnuji škole ještě doma,“ říká.

Z architektů obdivuje zejména Japonce Tadaa Andó. „Jeho stavby jsou specifické v tom, že neschovává jejich funkčnost. Často nemají fasády, v něčem jsou syrové a to mě na nich baví,“ vypráví a zároveň přiznává, že zatím ještě není do architektury ponořená naplno. Ale doufá, že se jí jednou bude živit. „Je mi jedno, jestli budu navrhovat občanské stavby nebo rodinné domy, ale nejlepší zakázka je pro mě taková, když se můžu podílet i na interiéru domu. Bohužel, u nás si lidi vnitřky zařizují často sami, což je škoda,“ dodává.

Johan Mádr, přítel tanečnice Adriany Maškové.

Sama zatím žije v bytě, který sdílí se svým partnerem, hercem a moderátorem novácké Snídaně Johanem Mádrem. „Ani nevím, jestli bych do budoucna chtěla žít v rodinném domě. Vzhledem k cenám, je to teď pro mě nereálné a taky nemám úplně jasno, jestli chci zůstat natrvalo v Praze,“ vysvětluje tanečnice. „Ale snažíme se s přítelem vytvořit si doma takové prostředí, aby nám v něm bylo hezky.“

Výtvarný vkus mají prý shodný, hůř se jim synchronizují taneční kroky. „Johan tančit umí, dělá to po svém. Ale trochu mi vyčítá, že ho to nechci učit. Tak mu říkám: ‚Dobře, ve středu ve dvě odpoledne půjdeme na trénink, pak se můžeš něco naučit. Nebo jak si to představuješ?‘,“ vypráví Adriana.

„Ale abych řekla pravdu, ani by mě nenapadlo, že s ním na veřejnosti tančila třeba waltz. Není důvod. Používali bychom základní krok, já si to vůbec neužila a všichni by sledovali, jak to Johanovi jde, když jsem ta profesionální tanečnice. V takovém případě netoužím být středem pozornosti. Radši si dáme modernu, ta mi s ním jde dobře, krásně mě vede,“ přiznává pětinásobná mistryně republiky ve standardních tancích a kombinaci deseti tanců.

Filip Blažek a Adriana Mašková ve StarDance XIII (9. listopadu 2024)

Teď zvažuje, že by s Johanem společně chodili ke kolegovi Jakubovi Mazůchovi na hodiny salsy. „To je jiný druh tance a dá se tančit tak, že se přizpůsobíte hudbě, nemusíte mít danou choreografii. Jenomže já večer učím a přítel se potřebuje vyspat, protože vstává brzy ráno do práce,“ nastiňuje, že z plánu asi sejde.

Z porotců, kteří boudu v rámci StarDance Tour hodnotit výkony tanečníků, se těší nejvíc na Marka Zelinku. „Spolupracovala jsem s ním na některých choreografiích a mám ho lidsky ráda, tak jsem zvědavá, jak se téhle nové role chopí,“ konstatuje.

I když má Josef Maršálek statnou postavu, nevidí to jako nevýhodu. „Není to jenom o tělesných proporcích, je třeba mít k tanci i vlohy. Filip Blažek byl taky kus chlapa, ale pohyboval se dobře. Vždycky se snažím svého tanečního partnera nacítit a ukázat ho pak v pozicích, které mu jdou,“ říká Mašková. Zkušeností má dost, jedenáctou řadu StarDance s hercem Janem Cinou vyhrála.