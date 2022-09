Jsem posedlá novým partnerem, můj sen je být ženou v domácnosti, říká Adele

„Nikdy jsem nebyla takhle zamilovaná. Jsem jím doslova posedlá,“ prohlásila britská zpěvačka Adele o svém příteli Richovi Paulovi v rozhovoru pro magazín Elle. Nechala se slyšet, že si ho „rozhodně vezme“ a „určitě s ním bude mít další děti.“

Zpěvačka a multimilionář se poprvé setkali na večírku před několika lety. Svůj vztah poprvé oznámili společnou fotografií na sociálních sítích v létě 2021.

Adele byla v minulosti vdaná za podnikatele Simona Koneckiho, otce jejího devítiletého syna Angela. Seznámili se v roce 2011, v roce 2012 se jim narodil syn. Vzali se v roce 2018 a ve stejném roce se rozvedli. Teprve v dubnu 2019 pak zpěvačka na jednom z koncertů fanouškům přiznala, že už s manželem nežije.

Bývalí manželé Simon Konecki a Adele na koncertě Lady Gaga (Londýn, 6. prosince 2013)

Hvězda se svěřila také s tím, že letošní zrušení jejích koncertů v Las Vegas, ke kterému se rozhodla, považuje za nejhorší dosavadní okamžik kariéry. Adele měla v lednu zahájit show Weekends with Adele, ale na poslední chvíli ji v emotivním videopozdravu zrušila.

Nedávno pak na Instagramu potvrdila, že show začne letos v listopadu, a poděkovala fanouškům za trpělivost. „V těch dřívějších vystoupeních nebyla zkrátka žádná duše. Ani sestava na pódiu nebyla zdaleka ta pravá. Bylo to celé něco úplně jiného, než na koncertech obvykle předvádíme s mou kapelou, a naprosto tomu chyběla jakási intimita. Možná jsem se jen příliš snažila dát tomu toto všechno v až extrémně kontrolovaném prostředí,“ vysvětlila zpěvačka.

Britská zpěvačka Adele při rozhovoru s americkou moderátorkou Oprah Winfreyovou (11. listopadu 2021)

Zatímco v současné době se soustředí hlavně na to, aby úspěšně absolvovala dlouho očekávané koncerty v Las Vegas, uvedla, že po jejich skončení bude vše už jen o rodině. S novým partnerem je prý šťastná jako nikdy předtím v životě a jejím největším snem je momentálně být ženou v domácnosti.

V polovině září Adele zaskočila své příznivce tím, že se na narozeninové oslavě své kamarádky Beyoncé objevila se zlatým prstýnkem na levém prsteníčku, který doplňoval zásnubní prsten. Podle fanoušků se zpěvačka možná už tajně vdala. Adele se k tomu odmítla vyjádřit.

Zvěsti o svatbě vyvolala už před několika týdny, když sdílela fotografie ze svého domu v Los Angeles poté, co převzala cenu Emmy za televizní koncert Adele: One Night Only. Na jednom ze snímků sedí na knihách na konferenčním stolku, na kterém je položená stolní hra s nápisem „Paulovi“. A fanoušci se domnívají, že je to tedy hra určená jako svatební dar „manželům“ Paulovým.

Že je Adele za Riche Paula už vdaná, není vyloučeno také proto, že i první sňatek se Simonem Koneckim uzavřela v tajnosti a oznámila novinku fanouškům až po několika měsících.

VIDEO: Adele mluví o lásce, manželství i dalších dětech: