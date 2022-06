Spojila nás láska, protipóly se přitahují, říká Gondíková o Langmajerovi

„Protipóly se myslím přitahují. Díky tomu je to takové vyvážené a dobré. Já mám skoro na všechno jiný pohled a tím se máme pořád o čem bavit, říká Adéla Gondíková v pořadu Limuzína s Mírou Hejdou na ÓČKO STAR.

„Spojila nás láska a ta tam pořád je. To je vlastně ten jediný velký spojovatel. V branži se známe všichni a potkáváme se. Žádné osudové setkání na natáčení to nebylo. Znali jsme se a vídali a potom to nějak tak postupně vzniklo. Hrát jsme spolu začali až poté, co jsme se dali dohromady,“ popisuje herečka, kterou mohou diváci vídat i v roli moderátorky nové show Můj muž to dokáže.

„Každý herec by měl něco dalšího umět a mít zadní vrátka, protože naše profese je opravdu velmi nejistá. Když ale přemýšlím nad tím, co bych dělala, kdyby už nepřišly žádné nabídky, nenapadá mě nic, co by mi vydělalo nějaké peníze na energie, naftu a věci, co člověk potřebuje k životu,“ přemýšlí nahlas Gondíková.

„Možná by mě bavilo se o někoho starat a dávat mu pozitivní energii. To vlastně dělám celý život přirozeně. My ženy se také celý život o někoho staráme. Děti, rodiče, manžel... Je toho dost,“ dodává.

