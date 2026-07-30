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O MasterChefovi jsem ani netušil. Hvězdný pár Vacula a Besky o seznámení i snech

Scarlett Wilková
  20:00

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Veronika Beskydiarová a Adam Vacula | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Sluší jim to spolu. Internetová hvězda v gastronomii Veronika „Besky“ Beskydiarová a herec Adam Vacula, který je čím dál víc vidět. Za jejich úspěchem není jenom náhoda a štěstí. Nebáli se zariskovat a vykročit do neznáma. Jak se seznámili? Co se vaří u nich doma? A co zažili na dovolené v Japonsku?

Byli jste průbojné děti, které slyšely od rodičů, že dokážou v životě velké věci, nebo jste spíš mlčeli v koutku?
Veronika: Rodiče říkali, že jsem odmala měla na různé věci svůj názor. Prý mě bylo slyšet, nebála jsem se dát najevo, co jsem si myslela. Doma mě podporovali, abych dělala to, co mě baví, ale zároveň mi dávali striktní mantinely. Jsem dítě, které nebylo za všechno chválené, a když jsem v něčem nebyla nejlepší, bylo mi to řečeno. A já jsem chtěla být nejlepší. Takže ano, byla jsem průbojná, což jsem dosud.
Adam: Já jsem byl spíš introvertní, ale už odmalička v mém životě hrál velkou roli sport. Ten mi víc pomohl být v kolektivech průbojnější a postupně pro mě bylo pak i překonávání různých cílů přirozené.

Fascinují mě lidi, kteří se k nim vyjadřují, jsou schopni napsat kritiku, dlouhý komentář – a nakonec prohlásí, že se na ně nedívají. Tak to si trošku odporují. Reality show jsou určitá psychohygiena, zábava.

Besky

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