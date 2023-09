Nic jí není svaté a miluju její slovenštinu, říká o Besky Adam Vacula

Adam Vacula o vaření i deníku

JAK JSEM VERONIKU UHÁNĚL

Když přihodila lajky na instagramovém účtu Zlaté labutě, podíval jsem se na její profil. Doslova mi učarovala, takže jsem jí hned napsal. Nevěděl jsem, že píšu vítězce MasterChefa. Zeptal jsem se jí, jestli by nechtěla přijít na představení. Hned nekývla, takže jsem musel psát dál a trochu se snažit.

Adam Vacula Hraje hlavní roli v seriálu Zlatá labuť. Jeho životopis obsahuje i několik zahraničních projektů. Čtyři roky je členem souboru Divadla pod Palmovkou. Má bakalářský titul z Pražské vysoké školy psychosociálních studií. Po ní studoval DAMU, kterou nedokončil. Rád fotí. S Veronikou tvoří pár více než půl roku, oba jsou rozvedení.

CO NA NÍ NEJVÍC MILUJU

Smysl pro humor a to, že jí nic není svaté. Je to krásná, chytrá, cílevědomá žena. No a samozřejmě jsem si zamiloval její slovenštinu.

(Veronika: Spoustu toho máme společného. Ale jinak bych řekla, že já jsem zem a Adam oheň a vzduch.)

Počkej, ty jsi oheň.

(Veronika: Dobře, tak oheň máme taky společný.)

JAK JÍ NEJRADĚJI ŘÍKÁM

Veroniko nebo Verunko.

(Veronika: Nebo lásko. A byl snad první, kdo mě oslovil Verčo.)

A občas taky inženýrko, že?

(Veronika se směje: Jo, to nikde není, že jsem inženýr s červeným diplomem. Můžete to napsat?)

Každopádně bych jí nikdy neřekl Besky.

K ČEMU MĚ PŘEMLUVILA

Přesvědčila mě, abych se šel podívat na film Bod obnovy, kde hraju. Jsem rád, že jsem ho viděl, ale bez Veroniky bych asi nešel. Dívat se na sebe je pro mě odjakživa utrpení.

KOLIK NA SEBE MÁME ČASU

Jsme dost vytížení, takže jsme si pořídili sdílený kalendář pro společné chvíle. Protože už spolu bydlíme, je jich logicky o něco víc. Nejskvělejší je, když se potkáme ve městě na oběd nebo dáme večer kino.

KDO VAŘÍ DOMA

Asi nepřekvapí, že hlavně Veronika. Já se na tom podílím tak z dvaceti procent. Vařím ale rád, a když už, tak nejvíc italskou kuchyni, nejčastěji podle Jamieho Olivera.

KAM JSME JELI NA DOVOLENOU

Měli jsme naplánovaný jih Francie, takže Nice, Marseille a podobně. Hodlali jsem ochutnávat všechno možné z místní kuchyně.

PROČ SI PÍŠU DENÍK

Začal jsem před pár lety. Asi je to forma autoterapie, revize myšlenek, díky níž si v sobě dělám pořádek. Když všechno, co se stalo nebo co mě čeká, dávám na papír, přemýšlí se mi o tom snadněji, jinak.

JAK PŘEMÝŠLÍM O ROLÍCH

Snažím se, abych v postavě viděl sám sebe minimálně. Abych, pokud to jde, se i fyzicky proměňoval. Základem bývá najít, jak postava chodí, sedí, jak spí nebo o čem přemýšlí, když je třeba sama. Ať už je záporná, nebo ne, nesoudím ji, ale snažím se pochopit, proč dělá to, co dělá. Nejvíc baví postavy, které v sobě řeší osobní konflikt.

7. července 2023

Besky o boxu i jídle v posteli

JAK TO MEZI NÁMI ZAČALO

Známá mi dala tip na nový seriál. Podívala jsem se na Instagram Zlaté labutě, kde už byly upoutávky. Tak jsem přihodila několik lajků. Netrvalo dlouho a přišla zpráva od Adama. Já nikdy nepíšu jako první. To v rozhovoru zvýrazněte, prosím.

Veronika Beskydiarová Veselá „Besky“ ovládla v roce 2021 soutěž MasterChef Česko. Nyní vaří ve Víkendové Snídani na Nově, vede kurzy v Gourmet Academy. Patří mezi influencery. Je autorkou knihy Vaříme nebesky. V angličtině absolvovala manažerský obor na vysoké škole. Slovenským rodičům se narodila v Norsku, kde pracoval tatínek. Potom s rodinou žila na Slovensku, než se přestěhovala do Prahy.

CO SE MI NA ADAMOVI LÍBÍ

Je krásný, vzdělaný, charizmatický chlap a opravdu úžasný člověk. Umí se nádherně chovat k ženám. Na dnešní dobu je až neuvěřitelně galantní. Taková stará škola v nejlepším slova smyslu. Ale už dost. Je totiž nesvůj, když ho někdo chválí.

K ČEMU MĚ PŘIVEDL

Zasvěcuje mě do filmového světa. Ukazuje mi filmy, které jsem nikdy neviděla, vždycky jsem si vystačila s milovanými horory. Teď sjíždíme kultovní snímky z minulých dekád. Jen u toho někdy usnu, což mu vadí.

KDY MĚ VZAL BOXOVAT

Byla jsem na tréninku před pár měsíci. Box se mi vizuálně moc líbí, tak jsem si ho chtěla vyzkoušet.

(Adam v žertu: My trochu boxujeme i doma.)

Jéžíš, to neříkej.

JAK PROŽÍVÁM ZLATOU LABUŤ

Jak já bych se chtěla dívat, jenže copak to jde, když tam můj chlap obšťastňuje jiné ženy a je tak přesvědčivý? To je nadsázka, i když... Kdykoli jsem měla čas, dívala jsem se. Je to nádherný seriál a Adam si v roli Petra Kučery vede fantasticky. Někdy musím sama sebe upozorňovat, že Petr není Adam.

KDE ZÁSADNĚ NEJÍM

V posteli. Dobře, když je člověk nemocný a má pocit, že umírá, dejme tomu. Ale jinak? Snídaně do postele je skoro zlý sen. Představa, jak mě pak drobky píchají...

(Adam: Veronika je velmi pořádkumilovná. Já se díky ní taky snažím.)

Miluju uklízení. Slyšet, jak ve vysavači zapraská drobek. Mít doma čisto přispívá k pohodě.

PROČ MĚ BAVÍ KURZY

Baví mě být blízko lidem, povídat si s nimi. Mám kurzy i několikrát týdně, takže lidí potkám opravdu hodně. Od podzimu je povedu i v Bratislavě. Někdy je to hodně vtipné. Třeba když na náročný nadstavbový pětihodinový kurz přijde někdo, kdo nikdy nepekl, ale chtěl mě vidět.

KDY VYJDE DALŠÍ KNIHA

Po Vaříme nebesky přijde Pečeme nebesky, což bude moje opravdová srdcovka, protože pečení mě naplňuje víc. Myslím, že spoustu lidí překvapilo, když jsem v první knize dala přednost vaření. Na Pečeme nebesky se pilně pracovalo. Už je napsáno, nafoceno, dělaly se korektury. Na pultech by se měla objevit v říjnu.