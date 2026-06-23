Naučil jsem se o sebe postarat, říká Adam Mišík, který manželku nehledá

Do chomoutu se neženou ani jeho kamarádi. „Nevím, čím to je, asi že jsou všichni muzikanti. Ale doufám, že se něco začne dít, protože bych konečně rád zažil pořádnou rozlučku se svobodou,“ vypráví.
Nanečisto si ji vyzkoušel ve filmu Petra Kubíka, který nedávno dotočil. „Honza je sebevědomý úspěšný podnikatel, který si neumí přiznat preference v lásce,“ říká tajemně o své postavě v komedii Rozlučky se svobodou.
Děj vychází z nečekané situace, kdy se pánská a dámská rozlučka se svobodou omylem konají na stejném místě. Chyba v rezervaci vyústí v noc plnou dobrodružství. Její součástí jsou trapné situace, zábava a flirtování, vše pod vlivem alkoholu, jak už to na takových večírcích bývá.
„Hodně pršelo, točili jsme v noci, takže až takový odvaz to nebyl. Ono to vždycky působí, že jde o bůhvíjakou party, ale realita je taková, že se člověk snaží nezmrznout a neumřít hlady,“ poodhaluje Mišík zákulisí natáčení.
Alkohol prý taky netekl proudem, jak by se dalo vzhledem k tématu filmu očekávat. Mišík si ho v podstatě lokl jenom jednou. „V šest ráno jsem si nalil panáka a myslel jsem, že odletím. V láhvi měla být voda, ale byla tam vodka, protože kluci ji zapomněli vylít. A když to nečekáte, tak vám to docela zamotá hlavu,“ vzpomíná. „Myslím, že v tu chvíli mi ten alkohol vůbec nikdo nezáviděl. Naštěstí, pak už jsem pil fakt jenom vodu, jinak bychom ten den nedotočili.“
Léto stráví v dodávce. „Budu na turné, objíždět koncerty a pak točit ještě něco dalšího. Dovolená přijde později, ale nemám potřebu jet někam na měsíc, to mě nikdy nelákalo. Nejvýš na týden, osm dní. Nejsem teď v rozpoložení, kdy bych chtěl někam pryč. Úplně nejraději jenom někam na otočku,“ vysvětluje.
Vydělané peníze investuje do bydlení. „Myslím si, že je to rozumné, zároveň mě zabývat se nemovitostmi baví. Taky si říkám, jestli tuhle práci v showbyznysu člověk může dělat celý život. Být pořád závislý na okolnostech… Tak se snažím, jak mi to moje možnosti dovolí, něco vymýšlet a nakupovat nemovitosti. Zatím to ale není nic, o čem bych mohl točit podcast, ale je fajn mít zadní vrátka,“ usmívá se.
Jeho koníčkem je hudba a film. „Mám štěstí, že se živím tím, co mě baví. Ale rád i vařím,“ prozrazuje. Je vegetarián, tímto způsobem bojuje proti zabíjení zvířat. Jeho strava je postavená hlavně na zelenině. Recepty nachází na Instagramu, ale ovlivnila ho i místa, která navštívil. Například Izrael, kde coby desetiletý točil pro Českou televizi Biblická pátrání. „Byl to takový vtipný pořad pro děti a já byl jeho průvodcem. Strávil jsem tam s mamkou skoro dva měsíce,“ vzpomíná.
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Naučit se texty mu prý nikdy problém nedělalo. „Já na place vyrostl, takže jsem se v tom docela vycvičil,“ říká. Ve třinácti točil v Itálii seriál Borgia. „Bylo to pro zahraniční produkci, mluvilo se v něm anglicky. Tam jsem byl docela dlouho,“ dodává. Hrál nejmladšího syna kardinála Rodriga Borgii.
Z každého místa má chuťové vzpomínky a baví ho oživovat si je. „Doma jsme nikdy moc českou kuchyni nevařili. Pro mě jsou daleko přirozenější orientální chutě, exotické koření,“ říká.
Jako herec se nejlíp cítí před kamerou. Divadlo zatím ze svých plánů vynechává. „Mám tolik jiných věcí, kterým se teď věnuji, že bych neměl na zkoušení čas. A naštěstí jsem ve fázi, kdy ani nemusím čekat na nějakou takovou nabídku. Šel bych jenom do projektu, který by mě natolik vtáhl, abych si řekl, že s ním chci strávit měsíce života. Ale takový zatím nepřišel,“ říká. Ani muzikály ho nelákají. „Nejsem úplně muzikálový typ herce a zpěváka, kdo ví, jestli by mi to vůbec šlo,“ dodává upřímně.