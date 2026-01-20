Byl to turbulentní rok. Budu si víc vybírat, říká Mišík po rozchodu s dcerou Kubelkové

„Tentokrát má moje postava zajímavé dilema, se kterým se vyrovnává celých šest dílů a které vyústí do zajímavého momentu,“ pochvaluje si Mišík. „Dostal jsem krásnou dějovou linku a herecky jsem mohl předvést úplně jinou polohu než dosud.“
„Na vyšetřování tohoto případu měla komunistická strana obzvlášť velký zájem, protože se blížila spartakiáda. S postavami ve vyšetřovacím týmu to zamává, budou se muset vypořádat s tlakem státní moci,“ prozrazuje Mišík.
Příběh je zasazený do osmdesátých let, kdy se také skutečně odehrál. Jiří Straka tehdy jako sériový vrah napadl několik žen, přičemž tři z nich prokazatelně zavraždil. „Tu dobu jsem nezažil, ale co se týče hudby… Té, která tehdy kralovala Československu, sice fanouškem nejsem, ale ve světové scéně najdeme obrovské klenoty, ať už hudební, módní nebo kulturní. Madonna, Michael Jackson, David Bowie… Tyhle osobnosti jsou pro mě ikonické,“ říká Mišík. Přiznal také, že se už několikrát setkal s názorem, že se Bowiemu fyzicky trochu podobá. „Vždycky mě potěší, když to slyším,“ dodává.
V seriálu Metoda Markovič: Straka má ale zcela jinou vizáž než v civilu. Maskéři mu obarvili vlasy na hnědo a nalepili knírek.
Mišík se v současnosti připravuje na svůj druhý koncert ve Foru Karlín, který by se měl uskutečnit v březnu. „Směřuje k němu veškerá moje pozornost,“ říká. Do Bowieho se ale prý záměrně stylizovat nebude a líbat se s mužem, jak to dělal jeho idol, který se otevřeně hlásil k bisexualitě, také ne. „Ale uvidíme, co přinese příští rok,“ usmívá se tajuplně.
O atmosféře osmdesátých let v Československu mluvil doma s rodiči. „Ale ti to tehdy neprožívali tolik, nemyslím si, že by pro ně spartakiádní vrah byl zásadním tématem,“ říká.
Od natáčení si chce letos dát pauzu. „Měl jsem docela turbulentní rok, takže se chci soustředit hlavně na hudbu. Letos je to už dvaadvacet let, co se téhle práci věnuji. Dál už nechci jít cestou kvantity, ale kvality. Budu si vybírat role, které mě budou bavit natolik, abych měl důvod je přijmout,“ vysvětluje svůj přístup k herectví. „Samozřejmě, kdyby se točila další série Metody Markovič, nabídku bych neodmítl.“
Zatímco jeho expřítelkyně Natálie Jirásková, dcera Ivy Kubelkové, už randí s extraligovým hokejistou Dalimilem Mikyskou, Adam Mišík je zjevně singl. Otevřeně přiznává, že ženy, které by o něj měly zájem, mají šanci.
4. července 2024