Dcera Kubelkové potvrdila rozchod s Mišíkem. Zpěvák je vídán s bývalkou Kazmy

Dcera Ivy Kubelkové potvrdila rozchod oficiálně na Instagramu. Natálie Jirásková sdílela sexy foto od moře v bikinách, které okomentovala slovy „v mojí single dívčí éře.“

Natálie Jirásková a Adam Mišík na udílení cen Český lev (Praha, 4. března 2023)

O tom, že spolu už Jirásková a Mišík nežijí a rozešli se, se spekulovalo už měsíce. Jako pár se společně dlouho neukázali ve společnosti, modelka vyrazila sama na dovolenou a zpěvák přijel bez jejího doprovodu na filmový festival do Karlových Varů.

Adam Mišík je momentálně vídán po boku Marie Rosecké. Influencerka známá například z reality show Like House je bývalou přítelkyní Kamila Bartoška alias Kazmy. Podle všeho spolu chodili téměř tři roky, i když vztah nikdy oficiálně ani jeden z nich nepotvrdil.

Roseckou a Mišíka vyfotili bulvární fotografové v pondělí na nákupech v centru Prahy. Zpěvák a influencerka poté společně zamířili k Mišíkovi domů i s taškami plnými jídla. Fanoušci na sociálních sítích spekulují o tom, že jiskra mezi nimi přeskočila na nedávné Iluminate party, které se účastnili spolu s dalšími celebritami.

Natálie Jirásková byla před pár týdny vyfocena v obchodním centru po boku mladého muže, se kterým byla i na své měsíční pracovní cestě v Japonsku, kde se účastnila Expa. I když se spekulovalo o jejich milostném vztahu, dcera modelky a moderátorky Ivy Kubelkové nyní na Instagramu upřesnila, že je nezadaná.

Mišík a Jirásková se spolu poprvé ukázali bok po boku v roce 2022 na koncertě Pocta Karlu Gottovi. Ve stejném roce spolu vyrazili také do Varů, kam přijel zpěvák tehdy představit film Banger.

V rozhovoru pro iDNES.cz Mišík v minulosti prozradil, jaká by měla být jeho ideální partnerka. „Bylo by asi fajn, kdyby to byla inteligentní a sebevědomá žena, která je samostatná a třeba chlapy v životě ani tolik nepotřebuje,“ řekl.