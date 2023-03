Je dobře vychovaná, žijeme rodinný život, říká Adam Mišík o dceři Kubelkové

„Když s někým člověk žije, je to samozřejmě intenzivní. Jsem hrozně rád, že mám doma zázemí a že jsme na sebe hodní. Je to taková má oáza klidu,“ říká v rozhovoru pro pořad Život ve hvězdách Adam Mišík o Natálii Jiráskové, která stále ještě studuje střední školu.

„Věkový rozdíl sedmi let mezi námi nevnímám, protože my chlapi jsme velice pozadu v dospívání. Myslím, že ona je mentálně mnohem starší než já. Je dobře vychovaná a má dobře nastavené hodnoty. Žijeme spolu vlastně takový rodinný život a jsem za to rád,“ popisuje muzikant a herec, který nedávno zazářil ve filmu BANGER v roli drogového dealera.

Přiznává, že zažil jako každý muzikant i léta, kdy to bylo, co se týká partnerek, trochu divočejší. „Teď je pro mě na prvním místě ten klid. Jestli to bude mezi námi pokračovat tak, jak to je nyní, tak si dovedu představit, že spolu budeme dlouho. Navždycky, samozřejmě,“ říká s úsměvem.

Natálie Jirásková a Adam Mišík (Karlovy Vary, 5. července 2022)

V novém seriálu Jedna rodina má roli kluka, který prožívá svou první lásku. „To se hraje dobře, ale moc s tou postavou společného nemám. On je truhlář a já kdybych se měl živit truhlařinou, tak by to asi nedopadlo,“ směje se syn Vladimíra Mišíka, který žil dlouho ve stínu svého slavného otce a musel svému okolí dokazovat, že má v šoubyznysu své místo.

„Někdy si čtu urážky a různé zprávy, co mi pravidelně chodí, a bavím se tím, co lidé dokážou napsat a s prominutím vyzvracet za hnusy. Člověk se s tím musí naučit žít, není to vždycky jednoduché. Když je někde sebevědomý mladý člověk, spousta lidí mu to chce sebrat a dát mu do hlavy, že na to nemá. Nikdy v životě se mi ale nestalo, že by za mnou někdo přišel osobně a řekl mi něco takového z očí do očí,“ popisuje Mišík.

„Když máte slavné rodiče, lidé mají jistá očekávání a jsou na vás samozřejmě kladené větší nároky. Ale kdyby člověk nebyl sám od sebe pracovitý a lidi s ním nechtěli dělat, tak to podle mě nic nezmění, ani známé jméno. Kdybych to všechno dělal špatně, tak už bych to asi nedělal,“ dodává se smíchem a zve své fanoušky na koncerty s hosty, které odehraje 26. dubna v Brně a 27. dubna v Praze.