Kdybych se měl hroutit z kritiky, musel bych dělat jinou práci, říká Mišík

Filmové Vary 2024 Sledovat další díly na iDNES.tv

Jak zatím reflektujete letošní filmový festival ve Varech?

Celkem poklidně. Měli jsme koncert, takže kvůli tomu jsem vlastně sem přijel a to se zvládlo skvěle. Takže nějak moc se nikam nehoním a spíš mám takový polopracovní výlet.

Máme před sebou ve Varech několik kino premiér. Jak teď zpětně vzpomínáte na Banger?

Tak to bylo spektakulární, bych řekl. Docela to byl fakt životní zážitek a řekl bych takový jeden z těch milníků a momentů v mojí kariéře, na které jsem moc pyšný a vděčný za to, že jsem to mohl zažít. Mít premiéru tady v Thermalu, ve Velkém sále, to je neuvěřitelný zážitek.

Jak přežít Karlovy Vary, když teploty atakují tropy a třicítky?

Magnézium, voda, spánek a pohyb.

Kdo je podle vás ikonou letošního zahajovacího červeného koberce?

Zrovna jsem měl ten koncert, takže jsem to vůbec neměl šanci vidět, kdo šel a kdo jak vypadal. Takže bohužel nedokážu na to odpovědět tak dobře.

A kdo jsou vaše momentální osobní ikony. Kdo vás inspiruje?

Určitě Timothée Chalamet, ale na vždycky Leonardo DiCaprio.

Natálie Jirásková a Adam Mišík v Karlových Varech (30. června 2024)

Jako hetero muže vás inspirují i gay love stories, které teď „servíruje“ Netflix?

Upřímně řečeno, já úplně nad tím nepřemýšlím. Mě vždycky zajímá dobrý příběh. Myslím si, že když je dobrá story, ať je o čemkoliv, tak je jedno, jaká je tématika. Dobrý film má dobrý příběh. Dívám se na to tak, že třeba je ikonický film Zkrocená hora, který mluví o této tématice, o vztahu dvou mužů. A bylo to v době, kdy to téma ještě třeba nebylo tak exponované. Možná o to je to pro mě odvážnější a silnější. Třeba zrovna tento film konkrétně.

Říkal jste, že jste tady měl koncert. Jaké jsou nyní reakce vašeho publika, jaká je zpětná vazba? Roste s vámi vaše publikum?

Určitě ano. A do toho se přidávají i další lidi, takže to je docela rozmanité.

Co kritika? Naučil jste se ji lépe zpracovávat?

To nějak neřeším. Kdyby se z toho člověk měl hroutit, tak to bych musel dělat asi jinou práci. To k tomu prostě patří.

Horší je to momentální horko než kritika?

Důležité je se z toho nehroutit, když to přijde a prostě pokračovat dál. Ten, kdo zůstává, ten vyhraje.