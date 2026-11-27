Předseda trestního senátu Milan Rossi při odůvodnění rozsudku uvedl, že soud nemá za prokázané, že skutek označený v obžalobě je trestným činem. V bytě podle soudce nastala nějaká situace, soud se ale podle odůvodnění nemohl ztotožnit s tvrzeným popisem a intenzitou násilí. Rossi uvedl, že Kraus je menšího vzrůstu než poškozená. Přemoci ji u zárubně dveří bez její součinnosti by podle soudu vyžadovalo podstatně větší násilí nebo výraznější odpor, než jaký žena uváděla.
Soudce doplnil, že v době činu platila jiná definice trestného činu znásilnění, kdy byla nutná podmínka násilí či pohrůžky násilí. To se podle Rossiho v popsané situaci nestalo. Nová definice znásilnění začala platit v roce 2025, za znásilnění se od té doby považuje nesouhlasný pohlavní styk.
Zmocněnkyně poškozené novinářům řekla, že s rozsudkem nesouhlasí, i když ho předpokládala. Doufá, že státní zástupkyně podá odvolání. „Rozsudek je postaven na mýtech o zvlášť zranitelných obětech, o jejich předpokladu dokonalého chování a na nesprávné interpretaci původní definice znásilnění,“ dodala. „Myslím, že u soudu se vyprávěl příběh sekundární viktimizace, než že by se prokazovala vina,“ uvedla zmocněnkyně.
Skutek se podle obžaloby stal na konci listopadu 2018. Kraus ženě tehdy přivezl syna, o kterého se střídavě starali. Protože dítě spalo, pustila Krause žena dovnitř, aby ho uložili. Když z bytu odcházel, vsunul Kraus podle žalobkyně nohu mezi dveře, aby nešly zavřít, a vstoupil zpět do bytu. Ženu pak podle státní zástupkyně natlačil na zárubeň dveří a znásilnil ji.
Státní zástupkyně herci v úterý v závěrečné řeči navrhovala dvouletou podmínku se zkušební dobou rovněž na dva roky. Výpověď poškozené je podle ní stabilní a důvěryhodná a je podpořená i výpověďmi svědků, kterým se žena v dané době svěřila.
Obhájci Krause odmítli, že by se muž dopustil jakéhokoli násilí nebo trestného činu. Výpověď ženy je podle nich nepravdivá. Kraus vinu také odmítl, v závěrečné řeči mimo jiné uvedl, že bývalá partnerka na něj podala trestní oznámení kvůli sporům o opatrovnictví syna.
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Je to sestříhané, řekl Kraus u soudu, který řešil nahrávku s údajným přiznáním ke znásilnění
Obhájci rovněž poukazovali na to, že žena trestní oznámení podala až v roce 2023 právě v době sporů o péči o syna. Právní zástupkyně poškozené uvedla, že žena měla obavy z dopadů na syna a také z mediálního tlaku.
Jedním z důkazů u soudu byla nahrávka, kterou poškozená žena nahrála na schůzce s Krausem v kavárně několik dní po skutku. Na nahrávce spolu bývalí partneři incident konfrontačně probírají. Žena původně předložila sestříhanou verzi, soud později získal kompletní záznam.
Podle obhájců byly z nahrávky vystřižené klíčové momenty, které podle nich dokazují, že styk byl na výzvu poškozené ženy ukončený. Státní zástupkyně připustila, že nahrávka byla původně účelově sestříhaná, originál ale podle ní obžalovaného stejně nevyviňuje. Poškozená žena totiž podle žalobkyně na záznamu opakovaně říká, že na počátku vyjádřila výslovný nesouhlas. I pokud obžalovaný pohlavní styk po výzvě ukončil, nemění to podle žalobkyně nic na tom, že šlo o znásilnění.
Podle Rossiho originál nahrávky doplnil kontext situace. Nahrávka podle soudce nepojednávala o žádném násilí, ale o tom, že se Kraus snažil ženu svést a když chtěla, aby přestal, tak přestal. Nahrávka byla podle soudce střihem zmanipulovaná pro účely opatrovnického řízení, aby obžalovaného vykreslila jako agresora.
Krausova expartnerka vypovídala u soudu (13. června 2025):