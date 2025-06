Lživé obvinění, odmítl Kraus před soudem obžalobu ze znásilnění expartnerky

Incident, který policie i státní zástupkyně vyhodnotila jako znásilnění, se měl odehrát 24. listopadu 2018 poté, co Adam Kraus předal expartnerce spícího nezletilého syna, kterého měli ve střídavé péči.

„Zazvonil dole, syn už spal, tak ho donesl do bytu. Když odcházel, tak na moje vyzvání, aby opustil byt, dal nohu mezi dveře. Obličejem mě namáčkl na zárubeň dveří, přestože jsem dávala dost výrazně najevo, že se mi to nelíbí. Důrazně jsem opakovala, že to nechci. Pan Kraus toho nedbal, dal mi ruce za záda, neměla možnost jsem se bránit,“ popsala před soudem poškozená Nikol Enevová, která se prý ze sevření partnera snažila marně vymanit.

„Jak dlouho trvala soulož?“ zajímalo předsedkyni senátu Ivu Fialovou. „Do doby, než se rozjel výtah, asi pět minut,“ uvedla žena. Upřesnila, že u Krause „vyvrcholení nebylo, kondom nebyl“.

Dodala, že nekřičela o pomoc, aby nezpůsobila trauma svým dětem. Kromě syna podle ní spala v bytě i její nezletilá dcera z předchozího vztahu.

„Proč jste to nahlásila na policii až pět let po události?“ zajímalo soudkyni. „Děti už vyrostly natolik, že jsem se přestala bát výhrůžek. Měla jsem to udělat dřív, ale záleželo mi na tom, abych nepřišla o děti,“ tvrdí Enevová, které měl údajně expartner možnou ztrátou dětí vyhrožovat opakovaně.

Kraus v jednací síni odmítl, že by se na Enevové dopustil sexuálního násilí. „Přísahám, že pokud mi Nikol naznačila, že se mnou sex mít nechce, tak jsme ho neměli. To bych jí ani žádné jiné ženě neudělal,“ hájil se herec.

Adam Kraus

Upozornil, že se s expartnerkou opakovaně rozcházeli a dávali dohromady. „Někdy na pár dní, někdy na noc. Někdy to skončilo tak, že jsme se setkali a měli jsme spolu intimní styk. Do té doby spadá i údajné znásilnění, což zcela odmítám. Obecně nemohu popřít, že jsme spolu měli sex. Měli jsme ho, i když jsme spolu oficiálně nebyli,“ vypověděl s tím, že vzájemný sex proběhl údajně vždy po vzájemné dohodě.

„Nikol mě chce dehonestovat a získat syna do výlučné péče. Ví, že je to jediné místo, kde mě ještě může zranit. Proto mě lživě obvinila. Nic takového jsem nespáchal,“ poukázal na možný motiv expartnerky.

Ta následně ve výpovědi uvedla, že poslední dohodnutý sex spolu měli v roce 2015 nebo 2016, tedy zhruba dva roky před údajným znásilněním.

Nahrávka jako důkaz?

Oba bývalí partneři před soudem obsáhle popisovali svůj problematický a konfliktní vztah, který se ještě vyhrotil během sporu o péči o syna. Enevová líčila údajné násilí partnera, který měl například kvůli nedostatečnému rozloučení se synem rozkopat dveře. Poukázala na jeho údajný stalking či zneužívání návykových látek (marihuany) a antidepresiv.

„Připouštím, že vznikaly situace, kdy jsem byl rozčílený. Chtěl jsem se rozloučit se synem, Nikol přede mnou zabouchla dveře, já jsem do nich udeřil a vysklil jsem tam jedno sklíčko. Škodu jsem pak nahradil,“ řekl Kraus. Přiznal, že marihuanu užívá příležitostně. K psychologům a antidepresivům se prý dostal až kvůli konfliktům s expartnerkou.

Herec pro změnu ženu obvinil ze zastrašování, urážek a pomluv. „Snaží se poškodit nejen mě, ale i členy mé rodiny, bratra Davida nebo mého otce (moderátora Jana Krause - pozn. red.). Dává také články do médií, jeden vznikl třeba díky její kamarádce,“ vypověděl herec. Na dotazy státní zástupkyně a zmocněnkyně expartnerky odmítl odpovídat.

Zásadním důkazem obžaloby má být nahrávka, kterou si Enevová pořídila den až dva po údajném znásilnění, když se s Krausem sešla v kavárně a na níž se jí měl za své jednání omluvit. Žena tvrdí, že si jeho vyjádření natočila s jeho vědomím. Obhajoba poukázala na to, že je záznam sestříhaný, na což upozornil také znalec, který nahrávku zkoumal.

Enevová uvedla, že ji sestříhala kvůli opatrovnickému soudu, aby „prokázala, že se hromada věcí skutečně stala“. Dodala, že má k dispozici originál nahrávky, který může soudu dodat.

Adam Kraus

Zmocněnkyně poškozené ženy Klára Long Slámová poukázala na to, že „část nahrávky, na níž je zachyceno přiznání pana obžalovaného, je prosta jakýchkoliv zásahů“.

„Zaznělo na nahrávce slovo ‚znásilnění‘?“ zajímalo advokátku. „Ano. Pan Kraus se mi snažil vysvětlit, že to tak nebylo. Pak uvedl, že nevylučuje, že jsem to tak mohla brát. Potvrdil, že věděl, že to nechci,“ vypověděla její klientka.

Předsedkyně senátu se v pátek pozastavila nad tím, že se žena ještě před začátkem soudu k této záležitosti vyjadřovala například na sociálních sítích.

„Ne rovná se ne a třikrát ne je trestný čin. Mluviti stříbro, mlčeti zlato?! Už ne! Stačilo. Zvlášť když je to ještě navíc vykoupeno nesčetnými naschvály, výhrůžkami a nejrůznějšími formami psychického teroru. Z toho fyzického se mi naštěstí podařilo odejít včas. Děkuji ti za všechny ty roky trvající lekce, vážený, teď už obžalovaný, AK,“ citoval web Expres.cz její status na Instagramu.

Adam Kraus a Nikol Enevová na cenách TýTý (11. dubna 2015)

Enevová popřela, že komentovala nadcházející soud. Uvedla, že šlo o její dřívější vyjádření k opatrovnickému sporu. „Tohle (soudní síň - pozn. red.) není místo, kde by se nějaká žena chtěla zviditelňovat. Žádným médiím jsem v této věci rozhovory nedávala,“ prohlásila.

Od expartnera žádá jako odškodnění částku 100 tisíc korun. „Má saturovat nějakou sebereflexi pana Krause. Pokud jde o moji újmu, už poněkolikáté jsem vyslýchána a je to nepříjemné,“ zdůvodnila svůj požadavek.

Její zmocněnkyně se v jednací síni ohradila proti některým otázkám, které klientka dostala třeba od členů senátu. Nelíbil se jí například dotaz paní přísedící, kterou zajímalo, jak dlouho kojila syna. „Některé dotazy a průpovídky dávají tušit, že lze mít pochybnosti o nestranném rozhodování soudu,“ míní Slámová.

Soud v pátek nerozhodl. Kvůli provádění dalších důkazů odročil hlavní líčení na červenec.