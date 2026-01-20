Je to sestříhané, řekl Kraus u soudu, který řešil nahrávku s údajným přiznáním ke znásilnění

Autor:
  14:30
V případu herce Adama Krause obžalovaného ze znásilnění své expartnerky přehrál v úterý Obvodní soud pro Prahu 2 nahrávku, která má být klíčovým důkazem obžaloby a herce z činu usvědčovat. Ten vinu odmítá a stejný postoj zaujal i k nahrávce. Označil ji za zmanipulovanou.

Soudy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Krausovu obžalobu řeší nový senát v čele s předsedou Milanem Rossim, protože předchozí soudkyně Iva Fialová ve funkci na vlastní žádost skončila. Za souhlasu stran přečetl Rossi v úvodu jednání dřívější výpovědi obžalovaného herce i jeho poškozené expartnerky.

Státní zástupkyně Olga Chovancová podala na Adama Krause obžalobu, v níž uvádí, že muž znásilnil svou expartnerku u bytových dveří v listopadu 2018 poté, co jí předal spícího nezletilého syna, kterého měli expartneři ve střídavé péči.

Herec sexuální násilí vůči ženě popírá. Tvrdí, že si jeho bývalá partnerka obvinění vymyslela, aby proti němu měla zbraň ve sporech, které se týkají jejich dítěte.

Lživé obvinění, odmítl Kraus před soudem obžalobu ze znásilnění expartnerky

Trestní oznámení podala žena pět let po údajném znásilnění. „Děti (společný syn, ale také dcera z jejího předchozího vztahu, pozn. red.) už vyrostly natolik, že jsem se přestala bát výhrůžek. Měla jsem to udělat dřív, ale záleželo mi na tom, abych nepřišla o děti,“ vysvětlovala loni u soudu žena, které měl údajně expartner možnou ztrátou dětí opakovaně vyhrožovat.

Zásadním důkazem obžaloby má být nahrávka, kterou si žena pořídila krátce po údajném znásilnění, když se s Krausem sešla v kavárně a na níž se jí měl za své jednání omluvit. Žena tvrdí, že si jeho vyjádření natočila na mobilní telefon s jeho vědomím. Kraus tvrdí, že o nahrávání nevěděl.

Soudce v úterý avizoval, že nahrávku přehraje. Na to reagoval Krausův obhájce, který žádal vyloučení veřejnosti, protože na nahrávce obsahující i obrazovou stopu lze vidět nezletilého syna jeho klienta.

Rossi mu vyhověl s tím, že známá osobnost má právo chránit soukromí svého potomka. Veřejnost z jednací síně vyloučil, novináři si tam však mohli nechat diktafony a dál zaznamenávat zvuk. Audio z této části hlavního líčení včetně Krausovy reakce si můžete poslechnout v úvodu tohoto článku.

Soudy

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Měla jsi mi dát facku“

„Když člověk říká ‚ne‘ několikrát mezi dveřmi, to znamená co?“ ptá se na nahrávce žena. „To znamená, že kdybys mi vrazila facku nebo řekla ‚já to myslím vážně‘...“ odpovídá jí Kraus. „Ale já jsem to řekla,“ oponuje žena. „Já jsem se snažil, ale je to trapný... já tě dobýval, ty mě odmítneš,“ reaguje herec s tím, že se snažil „asi debilně“.

Nahrávka není místy dobře srozumitelná. „Když ti bylo něco nepříjemného, nebo vidím, že to takhle vnímáš, což nevím, jestli tak je, ale nebudu to zpochybňovat, tak to je mi líto,“ říká na audiozáznamu Kraus.

Adam Kraus a Nikol Enevová na cenách TýTý (11. dubna 2015)
Obžalovaný herec Adam Kraus u Obvodního soudu pro Prahu 2 (20. ledna 2026)
Adam Kraus a Nikol Enevová na cenách TýTý (11. dubna 2015)
Ještě před pár lety působili jako běžný pár. Nikol Enevová a Adam Kraus bok po boku v divadelních lóžích. Tehdy nikdo netušil, jak temné obraty jejich vztah nabere.
21 fotografií

„Já si všechno nahrávám, abych ti to mohla připomenout,“ prohlašuje žena. „Jestli máš nějaký problém, tak jdi, pusť to na policii, řekni jim všechno, co chceš, ať to skončíme, uděláme nějaké strašné zlo. Ten, komu to nejvíc ublíží, bude syn,“ dodává na nahrávce Kraus.

„Předložený záznam zásadně odmítám považovat za autentický dokument zachycující realitu. Asi dvacet let pracuji s videem a audiem na profesionální úrovni,“ přečetl poté v jednací síni své vyjádření obžalovaný herec.

„Identifikoval jsem jednoznačné známky manipulace, jde o účelový kompilát, montáž sestříhanou z několika různých konverzací, které se v tomto sledu nikdy neodehrály,“ tvrdí Kraus.

Uvedl, že na nahrávce má být střihem vytvořená věta: „Jestli to tak bylo, tak ty jsi v tu chvíli byla v právu a já byl kretén – střih – že jsem tě znásilnil. Která má, jak se domnívám, prokázat moji vinu. Tuto větu jsem nikdy nevyslovil a podobný rozhovor mezi mnou a expartnerkou nikdy neproběhl,“ hájí se herec.

Důkaz označil za uměle vyfabrikovaný. „Snaží se vytvořit falešnou iluzi doznání, ačkoliv šlo o montáž a vytržení z kontextu,“ dodal Kraus.

13. června 2025

Soudy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Nesestříhanou nahrávku zatím soud nemá

Jeho expartnerka loni u soudu uvedla, že nahrávku střihem zkrátila kvůli opatrovnickému soudu, aby „prokázala, že se hromada věcí skutečně stala“. Tehdy dodala, že má k dispozici originál nahrávky, který může soudu dodat.

Zatím však trestní senát nesestříhaný záznam neobdržel. Zmocněnkyně poškozené ženy Klára Long Slámová uvedla, že si musí s klientkou vyjasnit, co má žena na mysli, když mluví o originálu. K tomu došlo telefonicky v polední pauze.

„V mezidobí se stěhovala. Některé věci má dosud v krabicích. Hledá telefon (ve kterém má být originál záznamu, pozn. red.). Pokud ho najde, tak by ho přinesla a chtěla by k tomu svůj dovýslech,“ uvedla zmocněnkyně na začátku odpolední části hlavního líčení.

Adam Kraus a Nikol Enevová na cenách TýTý (11. dubna 2015)

Soud v úterý vyslechl také znalce – psychiatra a psychologa. „U paní posuzované se jako reakce na negativní jednání pana obžalovaného, které kulminovalo tím trestným činem, rozvinula porucha adaptace,“ uvedl psychiatr Vlastimil Tichý.

Doplnil, že se to projevilo například poruchami spánku, zvýšenou emoční nestabilitou, poklesem váhy nebo obavami z navázání nového partnerského vztahu. Podle psychologa Jiřího Kloseho působí její výpověď věrohodným dojmem.

Po lékařích vyslechl soud znalce z kriminalistického ústavu, který potvrdil, že zkoumaná nahrávka je sestříhaná, což však žádná ze stran nezpochybňuje.

„Pro mě je podstatné, že tam ty zásahy jsou. Jedná se o tři situace, ze kterých je vytvořena jedna zvuková stopa. Zásahů je tam více, všechny asi nejsme schopni zjistit,“ uvedl expert. V pasáži od 15. sekundy do času 2:40 minut nahrávky, která obžalobu zajímá nejvíc, znalec podle svých slov žádný střih neobjevil.

Krausovi hrozí v případě uznání viny až 10 let vězení. Hlavní líčení má pokračovat v únoru.

13. června 2025

Soudy

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Nejčtenější

Z vnuka Matouše je vnučka Matylda, prozradil frontman Olympicu Petr Janda

„Z vnuka Matouše Jandy je vnučka Matylda Jandová,“ prozradil frontman Olympicu....

Muzikant Petr Janda (83) v nejnovějším rozhovoru prozradil, že syn jeho zesnulého syna Petra (†34) se cítí být ženou a tak je z vnuka Matouše (35) nově vnučka Matylda. Frontman kapely Olympic se k...

Linda Rybová se zamilovala do kolegy herce a David se zhroutil, říká Hanychová

Agáta Hanychová (2025)

Agáta Hanychová ve svém podcastu, který moderuje společně s Ornellou Koktovou, otevřela téma, jež v posledních dnech plní společenské rubriky. Rozchod herce Davida Prachaře a herečky Lindy Rybové...

Sedmnáctiletá dcera Dary Rolins vyrazila s tátou Homolou na výlet do Thajska

Laura Homolová a její otec Matěj Homola na hudebním festivalu Benátská! s...

Frontman kapely Wohnout Matěj Homola (52) vzal do Thajska svou dceru Lauru, kterou má se zpěvačkou Darou Rolins (53). Sedmnáctiletá dcera slavného páru je v posledních letech vidět čím dál častěji a...

Dcera Zuzany Belohorcové boduje v modelingu, po rozchodu rodičů zůstala s mámou

Zuzana Belohorcová se svou patnáctiletou dcerou Salmou (2026)

Dcera slovenské moderátorky a bývalé modelky a playmate Zuzany Belohorcové (49), Salma Hájek Belohorcová (15) své mamince na přehlídkových molech rozhodně ostudu nedělá. Loni na podzim zazářila na...

Sydney Sweeney v Euforii vrtí zadkem v kostýmu psa. Točí obsah pro OnlyFans

Sydney Sweeney ve třetí řadě seriálu Euforie.

Tvůrci seriálu Euforie zveřejnili trailer k třetí sérii a hned vzbudili rozruch. Sydney Sweeney (28) na posteli vrtí zadkem v sexy kostýmu psa. Tvůrce seriálu Sam Levinson potvrdil, že její postava...

Je to sestříhané, řekl Kraus u soudu, který řešil nahrávku s údajným přiznáním ke znásilnění

Adam Kraus a Nikol Enevová na cenách TýTý (11. dubna 2015)

V případu herce Adama Krause obžalovaného ze znásilnění své expartnerky přehrál v úterý Obvodní soud pro Prahu 2 nahrávku, která má být klíčovým důkazem obžaloby a herce z činu usvědčovat. Ten vinu...

20. ledna 2026  14:30

Jennifer Garnerová se svěřila, co bylo na rozvodu s Benem Affleckem nejtěžší

Ben Affleck a Jennifer Garnerová (New York, 19. listopadu 2014)

Herečka Jennifer Garnerová po letech poprvé veřejně popsala, jaký byl rozvod s exmanželem Benem Affleckem. V rozhovoru pro britské vydání magazínu Marie Claire řekla, že největší bolest pro ni nebyla...

20. ledna 2026  13:07

Ivana Gottová slaví padesátiny. Karel mě dlouho dobýval, vzpomínala

Ivana Gottová na premiéře projektu Gott navždy (Praha, 13. července 2023)

Ivana Gottová slaví 20. ledna padesátiny. Manželstvím s Karlem Gottem (†80) se stala jednou z nejznámějších žen Česka. Jak sama říkala, díky vztahu se zpěvákem se jí splnil životní sen. Co vlastně...

20. ledna 2026  10:10

Mladý Beckham o rodičích: Sabotovali můj vztah, matka mě ztrapnila na svatbě

Brooklyn Beckham a Victoria Beckhamová na Glamour Women of the Year Awards (New...

Brooklyn Peltz Beckham (26) se rozpovídal o svém vztahu s rodiči Davidem (50) a Victoriou (51). Nejstarší syn fotbalisty a návrhářky se s nimi nestýká, nemíní se ani usmířit a nyní prozradil některé...

20. ledna 2026  9:05

Byl to turbulentní rok. Budu si víc vybírat, říká Mišík po rozchodu s dcerou Kubelkové

Natálie Jirásková a Adam Mišík (Karlovy Vary, 5. července 2022)

Adam Mišík se v nové sérii Metoda Markovič: Straka, která vznikla pro platformu Oneplay, vrací k roli vyšetřovatele. Tentokrát ale nebude bezvýznamným mladíkem, jakým byl v době, kdy s kolegy řešil...

20. ledna 2026

Linda Rybová se zamilovala do kolegy herce a David se zhroutil, říká Hanychová

Agáta Hanychová (2025)

Agáta Hanychová ve svém podcastu, který moderuje společně s Ornellou Koktovou, otevřela téma, jež v posledních dnech plní společenské rubriky. Rozchod herce Davida Prachaře a herečky Lindy Rybové...

20. ledna 2026

Zbav se toho auta, říkali mu. Ikonu Jamese Deana trpce zradil farář i milovaná žena

Premium
Dean v sobě nezapřel ani hudební talent, velmi si oblíbil hru na bonga. (1955)

Člověk by měl snít, jako by měl žít navěky, a žít, jako by měl dnes umřít. To říkal James Dean, který se objevil, oslnil a zase zmizel. Takové už komety bývají. Když měl hrát opilého, skutečně se...

19. ledna 2026

JAMU vám nedá skoro nic. Nejdůležitější je praxe, říkal Mojmír Maděrič

Premium
Mojmír Maděrič

Největší zásluhu na tom, že se Mojmír Maděrič vydal cestou herectví, má pravděpodobně jeho třídní učitel, který mu už na základní škole navrhl, že by své šaškování mohl později zúročit. Byla to dobrá...

19. ledna 2026

Ze svého těla jsem byla permanentně zklamaná, vzpomíná Oprah Winfreyová

Oprah Winfreyová (Beverly Hills, 7. prosince 2023)

Americká moderátorka Oprah Winfreyová (71) v rozhovoru pro magazín People promluvila o tom, jak se od základu změnil její život. Děje se tak mimo jiné díky tomu, že před dvěma a půl lety začala...

19. ledna 2026  14:06

Survivor Česko & Slovensko 2026: Kdy začne, účastníci a novinky 5. řady

Survivor Česko & Slovensko 2024

Pátá řada Survivor Česko & Slovensko 2026 se blíží. Oblíbená reality show se opět vrací do Karibiku a nabídne tvrdší podmínky, nové herní prvky i boj o milionovou výhru.

19. ledna 2026  12:30

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Plastiky a velké hity, které proslavili i jiní. Dolly Partonová slaví osmdesátiny

Doly Partonová - Jak šel čas

Zpěvačka, autorka písní, herečka i filantropka Dolly Partonová, považovaná za první dámu americké country, slaví 19. ledna osmdesátiny. Za více než šest desítek let své kariéry natočila na padesát...

19. ledna 2026  11:15

Hvězda Harryho Pottera si nechá udělat nová prsa. O velikosti rozhodnou fanoušci

Jessie Cave v Londýně (5. prosince 2024)

Jessie Cave (38) si už téměř rok vydělává na platformě OnlyFans, kde vytváří obsah související s jejími dlouhými vlasy. Herečka, známá hlavně jako Levandule Brownová z filmů o Harrym Potterovi, se...

19. ledna 2026  9:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.