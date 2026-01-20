Krausovu obžalobu řeší nový senát v čele s předsedou Milanem Rossim, protože předchozí soudkyně Iva Fialová ve funkci na vlastní žádost skončila. Za souhlasu stran přečetl Rossi v úvodu jednání dřívější výpovědi obžalovaného herce i jeho poškozené expartnerky.
Státní zástupkyně Olga Chovancová podala na Adama Krause obžalobu, v níž uvádí, že muž znásilnil svou expartnerku u bytových dveří v listopadu 2018 poté, co jí předal spícího nezletilého syna, kterého měli expartneři ve střídavé péči.
Herec sexuální násilí vůči ženě popírá. Tvrdí, že si jeho bývalá partnerka obvinění vymyslela, aby proti němu měla zbraň ve sporech, které se týkají jejich dítěte.
Lživé obvinění, odmítl Kraus před soudem obžalobu ze znásilnění expartnerky
Trestní oznámení podala žena pět let po údajném znásilnění. „Děti (společný syn, ale také dcera z jejího předchozího vztahu, pozn. red.) už vyrostly natolik, že jsem se přestala bát výhrůžek. Měla jsem to udělat dřív, ale záleželo mi na tom, abych nepřišla o děti,“ vysvětlovala loni u soudu žena, které měl údajně expartner možnou ztrátou dětí opakovaně vyhrožovat.
Zásadním důkazem obžaloby má být nahrávka, kterou si žena pořídila krátce po údajném znásilnění, když se s Krausem sešla v kavárně a na níž se jí měl za své jednání omluvit. Žena tvrdí, že si jeho vyjádření natočila na mobilní telefon s jeho vědomím. Kraus tvrdí, že o nahrávání nevěděl.
Soudce v úterý avizoval, že nahrávku přehraje. Na to reagoval Krausův obhájce, který žádal vyloučení veřejnosti, protože na nahrávce obsahující i obrazovou stopu lze vidět nezletilého syna jeho klienta.
Rossi mu vyhověl s tím, že známá osobnost má právo chránit soukromí svého potomka. Veřejnost z jednací síně vyloučil, novináři si tam však mohli nechat diktafony a dál zaznamenávat zvuk. Audio z této části hlavního líčení včetně Krausovy reakce si můžete poslechnout v úvodu tohoto článku.
„Měla jsi mi dát facku“
„Když člověk říká ‚ne‘ několikrát mezi dveřmi, to znamená co?“ ptá se na nahrávce žena. „To znamená, že kdybys mi vrazila facku nebo řekla ‚já to myslím vážně‘...“ odpovídá jí Kraus. „Ale já jsem to řekla,“ oponuje žena. „Já jsem se snažil, ale je to trapný... já tě dobýval, ty mě odmítneš,“ reaguje herec s tím, že se snažil „asi debilně“.
Nahrávka není místy dobře srozumitelná. „Když ti bylo něco nepříjemného, nebo vidím, že to takhle vnímáš, což nevím, jestli tak je, ale nebudu to zpochybňovat, tak to je mi líto,“ říká na audiozáznamu Kraus.
„Já si všechno nahrávám, abych ti to mohla připomenout,“ prohlašuje žena. „Jestli máš nějaký problém, tak jdi, pusť to na policii, řekni jim všechno, co chceš, ať to skončíme, uděláme nějaké strašné zlo. Ten, komu to nejvíc ublíží, bude syn,“ dodává na nahrávce Kraus.
„Předložený záznam zásadně odmítám považovat za autentický dokument zachycující realitu. Asi dvacet let pracuji s videem a audiem na profesionální úrovni,“ přečetl poté v jednací síni své vyjádření obžalovaný herec.
„Identifikoval jsem jednoznačné známky manipulace, jde o účelový kompilát, montáž sestříhanou z několika různých konverzací, které se v tomto sledu nikdy neodehrály,“ tvrdí Kraus.
Uvedl, že na nahrávce má být střihem vytvořená věta: „Jestli to tak bylo, tak ty jsi v tu chvíli byla v právu a já byl kretén – střih – že jsem tě znásilnil. Která má, jak se domnívám, prokázat moji vinu. Tuto větu jsem nikdy nevyslovil a podobný rozhovor mezi mnou a expartnerkou nikdy neproběhl,“ hájí se herec.
Důkaz označil za uměle vyfabrikovaný. „Snaží se vytvořit falešnou iluzi doznání, ačkoliv šlo o montáž a vytržení z kontextu,“ dodal Kraus.
13. června 2025
Nesestříhanou nahrávku zatím soud nemá
Jeho expartnerka loni u soudu uvedla, že nahrávku střihem zkrátila kvůli opatrovnickému soudu, aby „prokázala, že se hromada věcí skutečně stala“. Tehdy dodala, že má k dispozici originál nahrávky, který může soudu dodat.
Zatím však trestní senát nesestříhaný záznam neobdržel. Zmocněnkyně poškozené ženy Klára Long Slámová uvedla, že si musí s klientkou vyjasnit, co má žena na mysli, když mluví o originálu. K tomu došlo telefonicky v polední pauze.
„V mezidobí se stěhovala. Některé věci má dosud v krabicích. Hledá telefon (ve kterém má být originál záznamu, pozn. red.). Pokud ho najde, tak by ho přinesla a chtěla by k tomu svůj dovýslech,“ uvedla zmocněnkyně na začátku odpolední části hlavního líčení.
Soud v úterý vyslechl také znalce – psychiatra a psychologa. „U paní posuzované se jako reakce na negativní jednání pana obžalovaného, které kulminovalo tím trestným činem, rozvinula porucha adaptace,“ uvedl psychiatr Vlastimil Tichý.
Doplnil, že se to projevilo například poruchami spánku, zvýšenou emoční nestabilitou, poklesem váhy nebo obavami z navázání nového partnerského vztahu. Podle psychologa Jiřího Kloseho působí její výpověď věrohodným dojmem.
Po lékařích vyslechl soud znalce z kriminalistického ústavu, který potvrdil, že zkoumaná nahrávka je sestříhaná, což však žádná ze stran nezpochybňuje.
„Pro mě je podstatné, že tam ty zásahy jsou. Jedná se o tři situace, ze kterých je vytvořena jedna zvuková stopa. Zásahů je tam více, všechny asi nejsme schopni zjistit,“ uvedl expert. V pasáži od 15. sekundy do času 2:40 minut nahrávky, která obžalobu zajímá nejvíc, znalec podle svých slov žádný střih neobjevil.
Krausovi hrozí v případě uznání viny až 10 let vězení. Hlavní líčení má pokračovat v únoru.
