Vážím si jí víc než předchozí muži, říká Adam Janota o Inně Puhajkové

Podle aplikace Couplii, která pečuje o partnerské vztahy, jsou spolu už více než šest set dní. Za tu dobu Adam urazil kus cesty. Po boku sportovní komentátorky televize Nova nabyl sebevědomí. „Je to lepší a lepší,“ pochvaluje si finalista SuperStar 2021. „I díky tomuto vztahu si říkám, že člověk může dosáhnout úplně všeho po čem touží. Když se kouknu vedle sebe, vidím nádhernou partnerku. Je to něco, o co se nechci dělit, ale zároveň bych to přál každému,“ dodává.

Seznámili je přátelé, konkrétně herec a muzikant Jordan Haj, manžel Emmy Smetany. „Přesvědčoval mě, že má pro mě ideální partnerku a že se musíme vidět. Já se zprvu zdráhal, říkal jsem, že mám z toho strach, ale pak jsme se potkali na nějaké akci, slovo dalo slovo... ,“ popisuje rodící se vztah s Innou.

Záhy prý zjistili, že mají řadu společných zájmů, přičemž na prvním místě je sport. „Vždycky jsem si přál holku, která na sobě maká, sportuje. A to Inna je, což je skvělý. Chodíme spolu na kolo, na brusle… Začneme asi znovu i běhat, což nemám tak úplně rád a navíc mi při tom otékají kotníky, ale je to potřeba. A udělal jsem si papíry na motorku, protože Inna ji dostane v rámci spolupráce s jednou značkou a já vedle ní nehodlám jezdit na kole,“ usmívá se.

V SuperStar skončil nakonec sedmý, což vzhledem k počtu zúčastněných byl mimořádný úspěch, přesto Adamovi nepřinesl sebevědomí. „Přiznám se, že si občas chodím pro odbornou pomoc. Člověk nemůže být na všechno sám. Je pro mě dobré slyšet i z jiného úhlu co jsem a nejsem,“ vypráví. „Možná mám strach z nějaké nedoceněnosti, ze selhání, ze ztráty… Může to být cokoliv. Ale pracuji na tom a myslím, že jsem na dobré cestě,“ říká.

Inna Puhajková a Adam Janota

Velký vliv na jeho zrání má Inna. „Určitě dnes dokážu říct, co mi vadí, kdežto dříve když mě něco trápilo, dusil jsem to v sobě. Díky Inně jsem zapracoval i na vnímání svojí sebehodnoty. Předtím jsem zpíval hodně zadarmo, ale čas jsou peníze a moje aktivity taky něco stojí,“ popisuje svůj přerod. „To všechno mě učí náš vztah. Pro mě je to opravdu otevření očí. Dřív jsem se o sebe staral jenom fyzicky, na to mentální jsem nehleděl. A teď jsem zjistil, že je to vlastně potřeba, protože to spolu souvisí.“

Devětatřicetiletá Puhajková má za sebou mimo jiné mediálně propíraný vztah s Jaromírem Jágrem. „Tohle zpracovat je pro chlapa mentálně náročné. Ale já o něm nemůžu říct nic špatného, je to skvělý borec. Poprvé jsme se setkali po jeho prohraném zápase, což nenesl právě dobře, ale trochu jsme si popovídali a ve spoustě věcí porozuměli. Navíc Inuška mi někdy říká, že se chovám jako malý Jarda,“ směje se Adam.

To, že je Inna o osm let starší, byť na to nevypadá, se do jejich vztahu občas promítá. „V některých situacích se chovám pořád ještě jako kluk. Možná jsem až moc velký srandista a občas nedokážu rozeznat, kdy se to hodí a kdy ne,“ sype si popel na hlavu. „Ale on je to nějaký můj obranný mechanismus, často používám legraci ve chvílích, kdy se necítím komfortně.“

Inna Puhajková, Jaromír Jágr a Iva Kubelková v pořadu Máme rádi Jardu! k 50. narozeninám hokejisty (2022)

Ale nejen Inna je přínosem pro něj, funguje to i naopak. „Od dětství jsem vedený k tomu, abych si žen vážil. A tak se chovám i k Inně. Můžu se mýlit, ale podle mě je to jedna z věcí, kterou předtím ve vztazích tolik nepociťovala. Nebyla dostatečně oceňována,“ prozrazuje.

Bavili se spolu už i rodině. „Není to aktuální téma, protože mám před sebou pár záležitostí, které musím dokončit, abych se cítil na rodinu připravený, ale několikrát jsme o tom už spolu mluvili,“ potvrzuje Adam, který se mimo jiné pracuje jako obchodní zástupce. Jeho cílem ovšem je živit se jednou pouze hudbou.

Pokud se s Innou v něčem zásadně neshodnou, pak jsou to jejich preference ohledně mobilní navigace. Každý vyznává jinou značku. „A protože jezdíme jejím autem, tak i když řídím já, chce používat tu svoji. Prý je lepší a spolehlivější,“ říká Adam.

Na druhou stranu, když za jízdy poslouchají rádio, Inna řekne Adamovi, ať ho vypne a pustí radši svoje písničky. „Je to od ní moc pěkné, že mě takhle podporuje,“ oceňuje Janota svoji partnerku.