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Britský herec Callum Turner se rýsuje jako nový Bond. Podpořil ho i Pierce Brosnan
„Když jsem byl mladší, miloval jsem Jamese Bonda a před několika lety se mnou o Bondovi dokonce mluvili. Myslím, že jsem se možná choval jako k**ot,“ cituje Fiennese deník Daily Mail.
Herec se producentům nesnažil zalíbit, naopak kritizoval jejich dosavadní práci. „Navrhl jsem: Nemohli by to natočit v polovině 50. let, černobíle a tak nějak ve stylu filmu noir?“ vzpomíná Fiennes.
Myslím, že ty dřívější filmy jsou bližší knihám. Film Srdečné pozdravy z Ruska je podle mého názoru knize nejblíže. Je tak trochu osamělý, sexy, temný a mírně násilnický,“ vysvětluje herec.
„Filmy se stávaly čím dál vtipnějšími, s mrknutím oka a s nadsázkou, a byly velmi úspěšné, ale tolik nadsázky zkrátka neodpovídá mému vkusu,“ dodal.
Daniel Craig byl podle něj nakonec ideální volbou pro takový typ Jamese Bonda. Sám se pak objevil v roli jeho šéfa Garetha Malloryho.
Fanoušci v současné době netrpělivě očekávají zprávy o tom, kdo se stane další hvězdou v roli 007, poté co se minulý měsíc zúčastnili finálních konkurzů Callum Turner, Jack Lowden a třetí, zatím neznámý herec. Sociální sítě zaplavují spekulace o tom, kdo by tím záhadným hercem mohl být a nejčastěji se objevuje jméno Joe Alwyna.