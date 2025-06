Oba vybrali stejnou polohu. Zlatohlávková popisuje natáčení sexuálních scén

Nova našla ve spojení Zacha se Zlatohlávkovou zalíbení. Nejprve je spárovala v Ordinaci v růžové zahradě 2 a teď je dala dohromady v novém seriálu, jenž se zabývá příbuzenskými vztahy. A to bylo pro oba štěstí, protože když jim scénář Radka Bajgara, který je zároveň režisérem projektu, a Mirky Zlatníkové zavelel skočit do postele, natolik se už znali, že hravě překlenuli prvotní rozpaky.

„Radek Bajgar měl takový nápad: Protože scéna před vámi, kterou jsme točili s jiným párem, končila v posteli, tak bych chtěl, aby ta vaše začínala podobně. V posteli pod peřinou,“ vzpomíná herečka. „Tak mu říkám: Radku, to je buď šedesát devítka anebo jednostranný orál, nic jiného pod peřinou nevymyslíš. A on si vybral orál. Ani Roman nebyl proti. Ale ten tam jenom ležel, aktivní jsem byla já,“ směje se herečka.

Zuzana Zlatohlávková v seriálu Bratři a sestry (2025)

„Ohlídala jsem si, aby bylo všechno nachystané a teprve pak jsem pod tu peřinu šla. Víme, jak to na natáčení chodí, jak dlouho se všechno připravuje. Přece se nebudu deset minut potit u trenclů svého kolegy a čekat na všechny ty klapky. Takové situace si ošetřuji předem a ‚na značku‘ jdu až na poslední chvíli,“ říká svým odzbrojujícím způsobem. „Asi třikrát jsme to opakovali, byli jsme šikovní. Ale to je tím, že si rozumíme, máme s Romanem stejný smysl pro humor.“

Možná by ani milostnou scénu neměli, kdyby mezi nimi nebyl tak velký výškový rozdíl. „S tím se nedá nic dělat, to je pro kameramany vždycky problém, tak nás dali do postele,“ vysvětluje Zlatohlávková.

Se svojí postavou má společného ještě míň než s moderátorkou Radkou ze seriálu Dobré ráno, Brno!, za kterou dostala Českého lva. „Je to typ ženy, která se v první řadě věnuje sama sobě. A i kdyby pět let nepřečetla knížku, tak jí to chybět nebude,“ říká herečka o Monice Bočkové. „Ale v něčem je mi sympatická. Monika není vypočítavá, všechno, do čeho se pouští, dělá pro záchranu rodiny, z lásky ke svému chlapovi,“ dodává.

Toho hraje Roman Zach. „Boris Boček je macho, který má pro každou situaci jednoduché řešení. Miluje auta a Moniku. A když někdo udělá něco špatně, klidně mu dá přes držku,“ říká herec.

Monika coby panička z malého města se snaží vypadat reprezentativně, ale protože je nevkusná, působí spíš směšně. „Nechci se jí vysmívat, protože já vkus taky moc nemám. Jsem sportovní, spíš klučičí typ. Kdybych se chtěla nějak moc čančat, bude to pro mě trápení. Protože to v sobě nepěstuju, nebaví mě to,“ říká herečka.

Vzhledem k tomu, že Monika je profesí manikérka, musely vypadat k světu i Zuzaniny nehty. „Na natáčení dostávám nalepovací. Maskérky vědí, že takhle narychlo by s těmi mými nic nesvedly. A taky netočím jenom tenhle seriál, takže si nemůžu nechat udělat něco natrvalo,“ říká Zlatohlávková. Vedle novinky Bratři a sestry, jež se na obrazovce objeví na podzim, dál hraje v Ordinaci v růžové zahradě 2 a v primáckém seriálu Zoo Nové začátky.

„Mám jeden až dva natáčecí dny měsíčně v jednom i druhém seriálu, ale společně s tím novým je toho tolik, že už jsem musela odmítnout dvě divadelní nabídky,“ říká herečka jejíž popularita „vyletěla“ nahoru po natočení seriálu Dobré ráno, Brno!

Manželé Bočkovi (Zlatohlávková a Zach) mají dvě děti (Nathanael Ruml a Barbora Černá) a výsledky genetických testů, které si nechají udělat u sousedů (David Matásek a Veronika Žilková), zasáhnou i jejich rodinu.

Díky seriálu se mnohý z herců zamyslel nad tím, jestli by sám ve svém soukromém životě toužil znát pravdu, ať je jakákoliv. „Jak kdy a v podle toho v čem. Co se týká duchovna a minulých životů, tam bych ráda pátrala, co se partnera týče, asi bych nechtěla vědět všechno, považuji to za zbytečné,“ říká Zlatohlávková, která je provdaná kolegu ze Švandova divadla, kde byl jevištním mistrem. „A u dětí je to zase jinak. Tam chcete mít přehled, abyste je mohla ochránit. Nebo taky vědět, jestli už mají sklony podvádět jako všichni, když vyrosteme,“ usmívá se.

„Naštěstí mám dobrou intuici, a když je břicho klidné, můžu všechny pochybnosti hodit za hlavu. Ale když mě v něm šimrá, začnu se pídit a přímé komunikace se mi nedostává, tak to je konec! Samozřejmě začnu pátrat ještě víc a chci vědět všechno, i to, co ve skutečnosti vědět nechci,“ popisuje Zlatohlávková. O svém původu ví mimo jiné to, že v jejich žilách koluje německá a rusínská krev.