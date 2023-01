Úklidem jsem vydělala víc peněz, než v divadle, říká herečka Zlatohlávková

Delegaci seriálu s názvem Dobré ráno, Brno! doprovodila na tiskovou konferenci i herečka Zuzana Zlatohlávková. Jak jste si natáčení užila? Měla jste tam docela odvážné scény.

A to jste ještě neviděli všechno! Já jsem si to užila opravdu nesmírně. Měla jsem předtím dvě mateřské za sebou a do toho potom přišel covid. Takže už jsem byla více než lačná po práci. Předtím jsem byla vidět hlavně v divadle. Nejsem až tak často na kameře a už vůbec ne jako jedna z hlavních rolí, takže toto všechno bylo jako dar.

Nemáte problém šňupnout si před kamerou. Spousta herců by se bála, že si je s drogami budou diváci spojovat i v osobním životě.

Vážně? To mě nenapadlo. Já jsem se na to velmi těšila! (smích) Počkáme, co se semele potom, až to lidé v televizi uvidí. Ale víte co, to byste si mohli při každé roli toto říkat dopředu a tím se úplně zablokovat. Pokud někdo hraje například vraha, nebo nějakou zákeřnou mrchu… Pak byste se toho jako herci mohli vždycky bát předem, to nejde. Nemůžete si vybírat role podle toho, jestli vás národ pak za ně odsoudí nebo ne.

Váš život nenaplňuje jen herectví před kamerou a v divadle, ale také sport a další činnosti…

To jsou moje další lásky. V první řadě bych vypíchla to, že jsem kdysi hrála sedm let profesionálně tenis. Pak když jsem žila v Praze, udělala jsem si tenisový trenérský kurz. Jen třetí kategorii, takže Djokoviče a Nadala bych asi nemohla trénovat, ale začátečníky a mírně pokročilé ano. Je to má vášeň a kdyby na chleba nebylo, tak bych velmi ráda trénovala. Nabízím i lidové ceny.

Proč jste skončila s tenisem?

Neboť jsem sama z rodiny, kde jsme si nemohli dovolit nadále platit vrcholový sport. Z toho důvodu skončila moje tenisová kariéra. Bavilo by mě trénovat v sezóně, ale klidně i v hale. A za rozumnou cenu. Tím, že mám DAMU, tak miluju lidi. Umím si klidně i představit, že bych učila na DAMU a trošku bych to tam dala do latě a zase to tam napravila. Všechny možné věci změnila a inovovala všechno možné. Klidně bych vedla i dramaťáček. Za covidu jsem udělala představení pro mateřské školky. Ale odehrála jsem dvě premiéry v jeden den a hned pak přišel lockdown.

Za covidu museli mnozí herci na čas změnit profesi. Čemu jste se začala věnovat vy?

Uklízela jsem například dům v Řevnicích, vůbec se za to nestydím. Byla jsem placená lépe než v divadle. Také jsem od majitelů dostala nějaké oblečení pro děti a plody ze zahrady a vlastně to byl pro mě sport zadarmo. Já jsem taková vrtule, to je možná vidět i na plátně. I když sedím na gauči, neposedím. Šla jsem si vlastně zasportovat, dostala jsem tři stovky na hodinu a byla jsem pánem svého času. Z Radotína do Řevnic jsem jezdila na kole nebo na koloběžce. Jako ponížení jsem to absolutně nebrala. Kdyby se vám jako herci v životě něco stalo a měli jste najednou nějaký fyzický handicap, také končíte, pokud byste neměli takové štěstí, že by vás někdo obsadil i tak.

Očividně milujete v životě různorodost…

Je to tak. Užívala jsem si rodinu a děti, ta doba covidová mě vůbec nevykolejila. Než se začal točit seriál Dobré ráno, Brno!, věnovala jsem se také čínské medicíně. Už jsem měla i pár klientek, velmi mě to bavilo a zaujalo. Nejsem lékařka, ale mám čtyři a půl let studia. Jsme zdravá rodina, naše děti mají už šest a pět let a ještě nikdy neměly antibiotika. Mému muži jsem zachránila párkrát koleno akupunkturními jehlami, abychom mohli na dovolenou, takže perfektní.

Čemu se věnuje váš manžel?

Můj manžel má vystudovanou elektrotechnickou průmyslovku. Poznali jsme se v divadle, když byl už jako mladý kluk šéfem techniky. Přišel tam, potom došlo na to, že se chce posunout dále a nechtěl, abychom byli spolu zaměstnaní jako kolegové. Tak jsme se rozloučili a on se zase vrátil k svému řemeslu, což se teď ukazuje jako výhodné. Ne finančně, ale v tom, že doba pokročila a už i elektrika se řeší přes počítače. Teď právě chodí na různá školení ohledně solárů a fotovoltaiky, učí se zase něco nového ve svém oboru. Co se týká různorodosti, myslím si, že kvůli tomu se do mě asi zamiloval. Po divadle jsem pobíhala v teplácích, na kole jsem jela až z Ústí nad Labem. Myslím, že za těch pět let, co mě sledoval z dálky, musel mít jasno o tom, koho si potom chce vzít. (smích)

Vaše postava v seriálu Dobré ráno, Brno! je marnivá žena, zakládá si na tom, jak vypadá a na obdivu mužů, musí být vždy perfektně nalíčená…

To je skutečně protiúkol, toto určitě nejsem já. Já opravdu neřeším, jak vypadám. Spíš si zakládám na tom, abych se pěkně chovala k lidem, byla upřímná a trochu pořád taková, jako když jsem byla dítě, abych si to nějak udržela. Rozumíte? Taková ta ryzost, upřímnost, otevřenost. Dokonalost a líčení, to jsou pro mě absolutně nepodstatné věci v životě. Možná to pár lidí zdvihne ze stoliček, ale například i to heslo, že šaty dělají člověka, pro mě není.

Ano, je pěkné, když uctíte nějakou společnost tím, že nevypadáte jak vandrák. Na druhou stranu já sama jsem z rodiny, kdy se má maminka samoživitelka musela na východním Slovensku s dvěma dětmi velice ohánět. Moje maminka je slušný, skvělý a úžasný člověk, který by neublížil ani mouše. Musela se hodně snažit, aby uživila dvě baby, které chtěly chodit na tenis a kroužky a sama sebe vždycky ochuzovala. A teď si představte, že jen na základě toho, jak v takové situaci vypadáte, vás někdo bude hodnotit. A vy byste přitom zasloužili metál. Tak pardon, toto ne.

Zamýšlíte se někdy nad tím, že jednou budete možná jediná herečka, která bude dostupná pro ty charakterní a uvěřitelné role? Pokud ve výběru mezi vašimi vrstevnicemi budu jen samé herečky zmrazené v čase všemožnými kosmetickými zákroky? Četl jsem, že vy se rozhodně nehodláte hroutit z vrásek…

Víte, jak to je? Člověk někdy něco poví a pak… Ano, za dvacet let budu možná zhroucená. Ale myslím, že k tomu sklony nemám. A nemyslím si, že jsem jediná. Přece jen, jak jsem už říkala, mám ráda lidi. Povídám si s kdekým. Nejen s kolegy z branže, s kdekým. A skutečně nejsem jediná, kdo to neřeší. Ale uvidíme, však si schválně řekněme za pár let, jestli jsem ještě stále tak nad věcí.

VIDEO: Trailer k seriálu Dobré ráno, Brno! (2022):