Dobré vztahy s exmanželem jsou má životní výhra, říká Zuzana Vejvodová

Kdy přišla nabídka do seriálu Jedna rodina?

Na jaře to byly dva roky. V té době jsme v Divadle na Vinohradech zrovna zkoušeli španělské drama Dům Bernardy Alby, mám to období v živé paměti. Absolvovala jsem casting a dopadlo to dobře, za což jsem opravdu velmi vděčná. Od první chvíle jsem cítila, že by mě to bavilo. Téma seriálu totiž řešilo rodinné vztahy. Už rok a půl točíme a zdá se, že ještě budeme pokračovat. Pro mě je to po delší době velký pracovní dárek.

O svátcích se scházíme u jednoho stolu všichni včetně mého současného muže a nové ženy bývalého partnera.