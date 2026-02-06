Influencerka Plačková porodila. Po synovi Dionovi má i dcera netradiční jméno

Zuzana Strausz Plačková má s manželem Reném Strauszem už syna Diona, který se narodil v roce 2022. Dcera přišla na svět v pátek 6. února a dostala jméno Ayana. Novopečená maminka jí hned založila profil na Instagramu, kde zveřejnila video z porodu.
Zprávu o očekávaném přírůstku do rodiny influencerka s manželem zveřejnili loni v létě. Na sociálních sítích ukázali video na pláži, kde se nastávající maminka pochlubila těhotenským bříškem.
V minulosti měla influencerka problémy s policií. V roce 2021 během protidrogové akce zadrželi kromě Plačkové i jejího manžela Reného Strausze, kterého si Plačková vzala v roce 2015. Svatbu si pak zopakovali ještě dvakrát.
Vyšetřovatel Národní kriminální agentury (NAKA) obvinil všech 15 lidí zadržených během razie z trestného činu založení, zosnování a podpory zločinecké skupiny a drogové trestné činnosti.
„Doufám, že se to brzy vše vysvětlí. Chci jen odkázat lidem, dávejte si pozor, s kým se setkáváte, neboť můžete být pak hozeni do jednoho pytle s určitými lidmi. Ani o tom nemusíte vědět,“ řekla tenkrát televizi Markíza Zuzana Strausz Plačková, když ji odvezli z cely předběžného zadržení v Galantě na výslech v Trenčíně. V květnu 2022 jejich obvinění pro drogovou trestnou činnost a jiné zrušili.
Podle televize Markíza se o Strauszovi moc neví. Jeho manželka před lety řekla, že přes víkend dělá taxikáře. Pak se dal na hudební kariéru. Na YouTube má několik písní. Díky podpoře své manželky je aktivní i na sociálních sítích, na Tik-Toku zveřejňoval různé soutěže a vtipná videa.
Plačková se zviditelnila před 14 lety účastí v reality show Hotel Paradise, kde byla známá peprným slovníkem. Netajila se ani tím, že jako mladá natočila soft porno.