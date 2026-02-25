Chci a vždy ráda zůstanu Slovenkou na návštěvě, říká Zuzana Mauréry o Česku

Dokázala byste říct, co vás v poslední době nejvíce potěšilo?
Potěšilo mě, že náš film Nepela debutujícího režiséra Gregora Valentoviče má 13 nominací na filmovou cenu Slnko v sieti. A asi speciální fakt, že odborná veřejnost umí ještě stále ocenit jakousi poctivou „klasiku,“ bez tlaku na uměleckou formu, sociálnost, na originalitu, prostě bez snahy vymykat se za každou cenu. Protože pro mě je to jednoduše pěkný film.
Filmových ocenění máte doma už víc. Je mezi nimi i takové, které má speciální místo?
Mám dvě ocenění, která jsou na polici vedla sebe. Křišťálový globus z Karlových Varů, který je asi nejkrásnější a dělá mi určitý kredit a cenu Hercova misia udělovanou Milanem Lasicou na Art Film Festu. To je cena, která vypadá fakt příšerně, asi jako dopravní značka, ale nejvíc mi pohladila moje herecké ego.
Váš výkon v roli trenérky Ondreje Nepely Hildy Múdré filmoví kritici označili za famózní. Jak jste s ním byla spokojena vy sama?’
Já jsem hlavně ráda, že mě režisér nepustil z placu, dokud ze mě nedostal to, co potřeboval. Víte, to je tak. Že režisér dokáže vnímat to, co mu nabízíte, není samozřejmostí. Některému se to prostě „nehodí do krámu“, což my herci musíme respektovat a je to v pořádku. Vždyť je to jeho film. A někteří to jednoduše nerozpoznají. Nebo to nezavnímá kameraman, střihač… To jsou okamžiky, detaily, které tvoří náš konečný herecký výkon. Materiál sice přinášíme my, ale jsme opravdu komplet v jejich rukou a nemáme na to dosah (i proto ráda dělám divadlo). A občas se to spojí a „dýcháme stejně“. Jako například u Nepely.
Kdysi jste prohlásila, že cesta k premiéře je dlážděna mrtvolkami nejlepších hereckých nápadů. Padly nějaké ty vaše i v zmiňovaném Nepelovi?
Tady hlavně padly scény, které byly ve scénáři a nebyly natočeny! Podepíšete smlouvu na základě nějakého scénáře a ve skutečnosti je všechno nakonec jinak. Jako v životě. S tím se také třeba smířit. A paradoxně, se to nakonec ukáže jako správné. Tedy většinou. Jsou i výjimky.
Od natáčení k premiéře uběhne zpravidla dlouhá doba, zatímco veřejnost filmem začíná žít, vy už ho máte v podstatě za sebou. Jak premiéry prožíváte vy?
Premiéry si většinou užívám hlavně proto, že se všichni zase vidíme. Samozřejmě mě zajímá, v jakém filmu to nakonec hraji... Protože to člověk vlastně až do premiéry neví. Někdy chvíli i trucuju, když se neshoduje s mojí představou, nebo když zjistím, že to, o co jsem se snažila mojí postavou vytvořit, vůbec nepadlo na úrodnou půdu.
|
Mám ráda řád a dril, prozradila slovenská herečka Zuzana Mauréry
Není to poprvé, co hrajete realistickou postavu. Je pro vás tento fakt omezující, nebo podobné role vítáte?
Vítám jakoukoliv dobrou roli. V těchto případech jsem se ale vědomě rozhodla, že se nehodlám tímto faktem stresovat. A celé toto břímě házím vždy na režiséra. Nabídnu mu nějakou verzi a když je spokojen on, jsem i já. Ještě mám takovou svoji formulku, která docela dobře funguje. Nehraji postavu z Googlu, ale ze scénáře.
Dalším kritikou ceněným filmovým projektem je Vyhnání Gerty Schnirch, který je natočený podle románu Kateřiny Tučkové. Hrajete v něm roli statkářky. Vypadá to, že jste u všech kvalitních filmů poslední doby...
Tak to určitě nejsem, to přeháníte. A tady mám opravdu malou roli.
Podle vlastních slov chcete hrát s kolegy, kteří jsou lepší než vy. Je to i případ divadelní hry Amatéři v pražském Studiu DVA, do které jste vstoupila později?
Já mám ve Studiu DVA takovou zvláštní pozici „záskokové herečky“. K většině postav jsem se dostala přes záskok. Ale přiznám se, ani mi to moc nevadí. Úspěšně „zaskakuju“ už asi 14 let! Dokonce je to jediné divadlo v Československu, kde visí moje fotka. Sice u zadního vchodu, ale je tam! Já totiž nejsem v žádném angažmá, takže jsem vlastně téměř kdykoliv „svěsitelná z hřebíku.“ To je jedna okolnost. A druhá je, že ráda hraji s novými lidmi. V případě Amatérů to byl záskok na pět představení za Zuzku Kronerovou a opravdu jsem si to užil. On je to vždy adrenalin, ale když máte dobré spoluhráče, tak to jde samé.
Divadlo Studio DVA je vaší českou domovskou scénou, takže máte v Praze zázemí. Neuvažovala jste někdy, že se do Prahy přestěhujete? Nebyla by to pro vás novinka, kdysi jste měla angažmá i ve Vídni.
Stěhovat se určitě nebudu. Ale je pravda, že dělám nějaké kroky, abych měla v Praze určitě zázemí. Je to ve velké míře daně i naším momentálním politickým směrováním. Ne, že by to u vás vypadalo růžově. Do Prahy jezdím hrát už od roku 2001, to jsem začínala v Ďurovčíkově Pomádě na Výstavišti. Prošla jsem si pár divadly a přidaly se k tomu i nějaké filmové nabídky. V Praze si cítím velmi dobře, mám ráda vaši mentalitu. Ale chci a vždy ráda zůstanu „Slovenkou na návštěvě“.
Vaše tvář je známá. Jak se vypořádáváte se zvědavými pohledy na veřejnosti? Klopíte oči? V jednom rozhovoru jste zmínila, že něčeho podobného jste si všimla u svého oblíbence, tenisty Rogera Federera, když jste ho osobně potkala.
Já nejsem rozhodně fenomen Roger Federer, kterému, chudákovi, nic jiného nezůstává. Jen klopit oči, protože bychom ho všichni těmi pohledy sežrali. Ale je pravda, že oční kontakt velmi nevyhledávám. V soukromí jsem introvert a je fakt, že to i potřebuji. Žiji dost ve své bublině. I proto mám Prahu ráda, nikdo mě tam v podstatě nezná, dokonce si dovolím jít u vás i v létě na koupaliště!
Sledovala jste nedávné finále tenisového Australian Open, kdy Novak Djokovič poprvé v historii své finále na tomto turnaji nevyhrál?
Jasná věc! A byl to jeden z mála okamžiků, kdy jsem mu fandila. Nedá se nic dělat, je to maestro. Ale já jsem věrná. (úsměv)
Jak se s prohrou či vlastními strachy dokážete vypořádat vy?
Prohry mi nevadí, jsou velmi užitečné. Samozřejmě, že mě mrzí, ale přijdou mi také uchopitelnější než strach. Se strachem se snažím pomalu pracovat. Nakonec 99 procent našich strachů se reálně nenaplní, ale i tak to se mnou někdy mává, hlavně asi vlivem menopauzy.
Říkáte, že jste zvyklá životní starosti a trápení odevzdat, a prostě jen čekáte. Dospět k takovému přístupu si ale žádá velkou pokoru a víru.
Nejen to, i určitou práci. Tedy hlavně. Je zapotřebí pro věc udělat všechno, co se dá. Pak trvat na svém pozitivním přístupu. A ostatní neovlivníte, i kdybyste se rozkrájeli. Takže co se už budu pak nervovat? Ano, předávám to pak pomyslně tam „nahoru“.
|
RECENZE: Nepela, který váhá, ale neriskuje. Film o krasobruslaři zvedá Trojanův výkon
I když jsou pro nás Vánoce ještě daleko, vy už jimi možná žijete. Pro své fanoušky chystáte prý něco hodně zajímavého?
Jo! Chystám Vánoční turné s Big Bandem, smyčcovou sekcí, dětským sborem a se dvěma hosty. Moc se těším!
Zdá se, že takový projekt má obrysy splněného snu.
Je to přesně tak, ale u mě dost platí rčení – boj se svých splněných snů. Nevadí, udělám pro věc všechno, zůstanu pozitivní a děj se co děj. Ale počítám i s tím, že to vůbec nemusí vyjít. To také bude ok.
Co dalšího máte ještě na svém „To Do“ seznamu nejbližší doby, ať už pracovním či soukromém?
Neuvěříte. Nic. Přestala jsem plánovat. Jediné, o co se snažím, je být laskavější. K sobě i k druhým. To je celý můj plán.