Člověk má následovat svou vášeň. Ale bez očekávání, míní Zuzana Mauréry

Před osmi lety jste si z karlovarského filmového festivalu odvezla cenu za hlavní roli ve filmu Učitelka, který od té doby obletěl svět. Věděla jste, že i na českých pedagogických školách je vaše postava součástí výuky?

Tak to jsem tedy nevěděla a těší mě to. Ale už když jsme s Učitelkou otevírali festival v Terstu, tak nám tamní ředitelka festivalu říkala, že chtějí film promítat ve školách, takže mě to nepřekvapuje. Manipulace je silné téma. Hlavně ve formativním věku, kdy děti přirozeně hledají vzory chování zejména ve škole a doma. Ne nadarmo se scénář pana Jarchovského dostal do databáze nejlepších scénářů v Los Angeles. Škoda, že ho ani slovenská ani česká akademie nenominovala do boje o Oscara.

Letos jste do lázeňské metropole zavítala s kamarádkou, režisérkou a scenáristkou Zuzanou Mariankovou. Dohromady vás určitě svedl společný projekt.

Ano, pokaždé do Varů někoho vezmu. Festival mě každý rok na pár dnů zve, což je opravdu velmi příjemné – a já se vždy snažím využít této možnosti a ukázat atmosféru festivalu a vůbec tohoto krásného města svým blízkým. Letos jsem vzala mladou režisérku a scénáristku Zuzku Mariankovou, se kterou jsme právě dokončily československý seriál pro Voyo s názvem BURA. Spolurežisérem byl Marek Najbrt. Je o setkání účastníků workshopu o smrti na majáku v Chorvatsku. Sama takový workshop absolvovala a je to velmi příjemná směs krimi a humoru. Hrají tam Vojta Kotek, Klára Melíšková, Standa Majer, Elizaveta Maximova, Tomáš Maštalír, Aňa Geislerová, Perdrak Bjelac, Maroš Kramár… Bylo to velmi fajn natáčení.

Jak vy sama vnímáte téma smrti?

Je důležité. Naučí vás hodně o životě. Mně osobně toto setkání pomohlo dospět. To asi každému. Koneckonců jsme o tom s Vojtou Dykem točili film Václava Kadrnky Zpráva o záchraně mrtvého, který měl také premiéru na karlovarském festivalu.

Je pravda, že když se člověk přestane v životě bát smrti, nebojí se pak už vůbec ničeho?

To neumím posoudit. V mém životě je strach v určité míře stále přítomen, ale snažím se s ním už pracovat,. Je to velmi nízká frekvence a nepřináší nic smysluplného. Zbavit se karmy a zbavit se strachu je práce na celý život.

Herci se často se svými emocemi vypořádávají prostřednictvím rolí. Je i pro vás vaše profese zároveň terapií?

Dá se to říct i tak, je to určitě i jakýsi ventil. Ať je to jakákoli postava, tak slzy, pláč, radost, smutek jsou mé osobní. Je potřeba si ale asi dávat pozor, aby ty role nesuplovaly váš opravdový život. Pak je to jen takový inzulín, droga po níž se pořád vrháte, místo toho, abyste žili svůj vlastní život a hraní brali jen jako práci. Ono se to tak většinou stejně nějak prolíná.

Já jsem například teď objevila argentinské tango jako terapii. Jelikož jsem přesvědčená, že člověk by měl v životě primárně následovat svou vášeň, v čemkoliv, protože to považuji za DNA a podstatu toho, kým ve skutečnosti jsem. A měl by to dělat tak dobře a tak dlouho, jak se jen dá, ovšem bez jakýchkoli očekávání nebo představ, jak by to mělo celé dopadnout. A důležité je zůstat pozitivní za každých okolností. To je „formule“, kterou se momentálně řídím a myslím si, že tango, které se mi „náhodou“ připletlo do cesty, celkem plní tuto výzvu.

Což si takhle zajet zatančit tango argentino rovnou v ulicích Buenos Aires?

Hm... To je jedno. Jak jsem řekla, mám nulová očekávání.



Doma jste na Slovensku, které teď prožívá hodně emocionální období - jak se vám tam žije?

Je to smutné a depresivní, ale tak to vyšlo. Odhlásila jsem noviny, nedívám se na zprávy a snažím se nevyčerpávat tou nevraživostí, ubohostí a primitivismem, co nám teď vládne. Důležité je neutíkat z boje a nepřenechávat své místo a prostor pro cokoliv, co se snaží legitimizovat neprávo, neodbornost a strach. Když je všechno v pořádku, je snadné komunikovat a spolupracovat.

Mluvíte dobře anglicky i německy. Uvažovala jste někdy o tom opustit svou rodnou zem?

Ne. Rodinné a přátelské vazby jsou pro mě prioritní. Ale je potřebné – a já to ráda dělám – nabírat zkušenosti za hranicemi. Ať už soukromě, nebo pracovně. Je to velmi důležité, protože jen tak se člověk identifikuje.

Vaši rodiče vám dali do vínku umělecké geny, to je to pozitivní. Zdědila jste po nich ale třeba i nějaký zlozvyk?

No, moje máma je na sebe dost přísná a mám pocit, že se snaží vždy o největší možnou dokonalost v tom, co dělá. Přidává k tomu sice i humor a šarm, ale je prostě na sebe dost přísná. Já už tedy nějaký čas vím, že honba za dokonalostí je iluze, která místo štěstí přináší jen trápení. Takže se snažím, aby všechno mělo trochu „lehčí prdel.“ (smích)

Tatuško zase měl velký smysl pro spravedlnost a pravidla. Tady jsem také couvla takový krůček zpět ve smyslu rčení: „Nemusím být v každém hovně za kvedlačku.“ No a ještě měl tatuško rád klídek a pohodu. Ale snažím se, jak on říkal, sem tam trochu „kopnout do vrtule“!

Říká se, že co tě nezabije, to tě posílí. Kdy se vám něco podobného stalo v životě naposledy?

Zásadní v posledním období určitě bylo, když během čtyř měsíců maminka dostala rakovinu a tatínek spadl a ochrnul a mému tehdejšímu příteli se narodila dcera. Tam jsem, myslím, nabrala spoustu mentálních bicepsů.

Co je teď tím největším tématem vašeho života, ať už osobním či pracovním?

No přece následovat ty životní vášně bez jakýchkoli očekávání!