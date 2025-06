Byla jsem na rodinných konstelacích, pomohlo mi to, říká herečka Zuzana Mauréry

Natáčení šestidílné krimisérie Bora pro Oneplay, které se odehrávalo v Chorvatsku, by se mohlo laikovi jevit jako velká pohoda s koupáním v moři. Jenomže u vody byli herci pouze čtyři dny a tou dobou byla tak studená, že se do ní odvážilo jenom pánské osazenstvo filmu. „U majáku se točily exteriéry a přesně podle něj pak byly postaveny interiéry v Bratislavě,“ nechává Zuzana Mauréry nahlédnout do filmařské kuchyně.

Rostislav Novák st., Zuzana Mauréry, Ondrej Kovaľ, Jan Révai, Jozef Vajda, Elizaveta Maximová, Klára Melíšková a Ivan Lupták v seriálu Bora (2025)

„Bylo to zajímavé, mělo to svoji atmosféru. Poprvé v životě jsem byla na nějakém majáku. Viděla jsem i jeho strážce, zvláštního obrovského chlapa. Říkal, že to světlo nahoře by nás mohlo oslepit, tam jsme vůbec nesměli,“ vzpomíná. „Velmi si taky hlídali, když k majáku připlouvala nějaká loď. Špatně se tam totiž kotví. Za určitého počasí se tam vůbec nedá dostat, takže to bylo působivé,“ dodává.

O bouři Bora, jež v seriálu izoluje skupinu od zbytku světa, do té doby neslyšela, ale z počasí obecně i z moře má velký respekt. „Možná mám i trošku klaustrofobii z té obrovské masy vody,“ říká. Přitom se v minulosti i potápěla. Například coby účastnice soutěžního pořadu Pevnost Boyard. Předtím dokonce absolvovala potápěčský kurz. „Moc mě to nenadchlo. Byla jsem ve třiceti sedmi metrech, to už je nějaká hloubka, ale bolela mě z toho hlava. A rvát na sebe v tom vedru neopren taky nebylo nic příjemného,“ popisuje.

V Česku je Zuzana Mauréry známá především jako herečka, ale živí se i zpěvem. Maminka dělala operetu a otec byl operním pěvcem. „Já si z kumštu vybrala tu lehčí cestu – herectví. Zpěv je těžká disciplína, ale mám ho ve své DNA, a když je příležitost, tak i zpívám. Minulý rok jsem měla vánoční koncert a letos budu mít tour s big bandem. Kdysi jsem se ale živila jenom zpěvem. V devadesátkách, v době eventů,“ říká Mauréry, která dělala pěveckou kariéru i ve Vídni. Tam vystupovala v muzikálech. V současné době zpívá zejména swing, písničky Barbry Streisand, Lizy Minnelli a dalších.

„Rodiče mě jenom zpovzdálí pozorovali, protože zpívat na mikrofon je něco úplně jiného než dělat operu a operetu. Ale přijali to. Nikdy mi neřekli: ‚Tohle ti nejde, pojď, my tě to naučíme.‘ Myslím, že byli se mnou spokojení,“ říká. „Kdysi mě pozvali do svého pořadu Ivan Krajíček se Zorou Kolínskou, že si tam můžu zazpívat s kýmkoliv z Československa. A já si tehdy zvolila svého otce. Dělali jsme duet Nata K. Colea a Natalie Cole, který nám přeložili do slovenštiny. V originále se jmenuje Unforgettable. A tatínek měl takovou trému… Přitom jako baryton zpíval dvacet let v Národním divadle hlavní role. Ale bylo to milé a jsem ráda, že jsem to s ním zpívala,“ vzpomíná.

Její postava v kriminální minisérii, jež je poctou detektivkám Agathy Christie, je pořádnou hysterkou a také vyznavačkou ezoterie. „Je to už delší dobu, co jsme to točili, tak si tu roli už tak dobře nevybavuji, ale vím, že jsem každému lezla na nervy, což mě bavilo a bylo tam pár scén, které byly velmi vtipné. Strašně dobře se mi to hrálo,“ vypráví.

Elizaveta Maximová, Zuzana Mauréry a Vojtěch Kotek v seriálu Bora (2025)

I ona se domnívá, že existuje něco mezi nebem a zemí. „O tom vůbec nepochybuji a dá se říct, že s tím i podvědomě pracuji,“ přiznává. Stejně jako její postava v minulosti navštívila pár speciálních kurzů. „Byla jsem například na rodinných konstelacích. Myslím, že je fajn, když si z toho člověk vezme co potřebuje a dokáže to nějakým způsobem zpracovat. Mně to pomohlo. Nic mi to nevyřešilo, ale získala jsem nový pohled na svět, na problémy, na to, jak uchopit některé situace,“ vypráví.

Režiséři jí často svěřují postavy na hranici tragédie a komedie, což ji baví. „Mám to přirozeně v sobě. Ale možná bych ráda dostala i nějakou vážnou dramatickou roli. Ale zase ne takovou, jakou jsme měla ve filmu Zpráva o záchraně mrtvého, kde jsem hrála s Vojtou Dykem. Tam si člověk mohl jenom něco myslet, žádná mimika, nic, což pro mě byla herecká výzva. Ale něco takového příjemně dramatického by určitě bylo fajn,“ vyslovuje svoje přání.

Na Slovensku hraje ve Studiu L+S ale práci má i v Česku. S Tomášem Mašínem točí dvoudílný televizní film, který je adaptací románu Vyhnání Gerty Schnirch a v létě ji čeká natáčení komedie s dalším českým režisérem.