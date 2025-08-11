Mám ráda řád a dril, prozradila slovenská herečka Zuzana Mauréry

Zuzana Mauréry je ženou vícero talentů. Po rodičích, otci Pavlu Maurérym, sólistovi slovenské opery, a matce Darině Markovičové, sólistce operety, podědila hudební nadání. Ostatně, jak sama říká, zpěv má v DNA a život si bez něj nedokáže představit.
Když rodiče před pár lety těžce onemocněli, byla postavena před nesnadnou výzvu. „Když během čtyř měsíců dostala máma rakovinu a otec ochrnul, cítila jsem přítomnost lidské konečnosti velmi intenzivně. Čelit tomu, přijmout to pro mě bylo jedna z nejsilnějších zkušeností,“ přiznala.
V povaze ale nemá poddávat se smutku víc, než je třeba, a radši hledí vpřed. „Jsou události, které neovlivníme. Ovlivníme jen to, jak se k nim postavíme. Když je člověk v pekle, jediné, co pomůže, je nepřestat kráčet,“ říká trefně a neopomene zdůraznit, že život je pro ni jedna velká nádhera, i když nemusí být nutně šťastná.
Štěstí je podle ní vzácný okamžik přicházející „shora“, proto se spíš snaží o spokojenost a vyrovnanost. Radost jí do života vnáší třeba tenis nebo tanec, který jí v dětství přinášel potřebnou psychickou rovnováhu. Přiznává, že sice neměla úplně ideální postavu, ale to ji neodradilo a tančila ráda. Vyhovoval jí i dril a řád, dodržování pravidel.
Také proto se rozhodla kývnout na účast v taneční soutěži Showdance, kterou před patnácti lety vyhrála. „Před patnácti lety a patnácti kily,“ upřesňuje s humorem sobě vlastním.
Na taneční parket se vrátila loni v rámci soutěže Let’s Dance, tentokrát ale neskrývá rozčarování. „Dám na profesní čest. V Let’s Dance jsem v tomto ohledu dost narazila. Příliš jsem nesledovala minulé ročníky této show, nebyla jsem připravená na to, že se v podstatě jedná – povím to pěkně noblesně – o manipulovanou reality show. Ale vůbec nelituju, že jsem ji absolvovala,“ říká.
Oblíbená slovenská herečka promluvila i o své práci, a to jak na Slovensku, tak v České republice. Jejím posledním projektem je film o krasobruslařské hvězdě Ondreji Nepelovi. Překvapením možná bude, že autobiografické snímky vzdávající hold sportovní legendě budou téměř ve shodnou dobu hned dva.
Zuzana Mauréry se zmiňuje i o dalším chystaném projektu – zfilmování románu Kateřiny Tučkové Vyhnání Gerty Schnirch. Mimořádně náročný osud zkoušené hrdinky, která si prošla bezprávím a musela čelit násilí i útlaku, komentuje herečka slovy: „V těžkých časech je těžké lehce žít.“
Rozhovor vychází 12. srpna v Týdeníku Televize č. 34.