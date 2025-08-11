Mám ráda řád a dril, prozradila slovenská herečka Zuzana Mauréry

Toužila být letuškou, ale nakonec uspěla před filmovou kamerou a na jevištích. „Všechno je, jak má být,“ říká slovenská herečka Zuzana Mauréry s uhrančivýma očima a temperamentem v žilách v nejnovějším rozhovoru pro Týdeník Televize.
Zuzana Mauréry v Karlových Varech (30. června 2024)

foto: Lenka Hatašová

Zuzana Mauréry v Karlových Varech (30. června 2024)
Zuzana Mauréry v Karlových Varech (30. června 2024)
Zuzana Mauréry v Karlových Varech (30. června 2024)
Zuzana Mauréry v Karlových Varech (30. června 2024)
50 fotografií

Zuzana Mauréry je ženou vícero talentů. Po rodičích, otci Pavlu Maurérym, sólistovi slovenské opery, a matce Darině Markovičové, sólistce operety, podědila hudební nadání. Ostatně, jak sama říká, zpěv má v DNA a život si bez něj nedokáže představit.

Když rodiče před pár lety těžce onemocněli, byla postavena před nesnadnou výzvu. „Když během čtyř měsíců dostala máma rakovinu a otec ochrnul, cítila jsem přítomnost lidské konečnosti velmi intenzivně. Čelit tomu, přijmout to pro mě bylo jedna z nejsilnějších zkušeností,“ přiznala.

Zuzana Mauréry v Karlových Varech (30. června 2024)

V povaze ale nemá poddávat se smutku víc, než je třeba, a radši hledí vpřed. „Jsou události, které neovlivníme. Ovlivníme jen to, jak se k nim postavíme. Když je člověk v pekle, jediné, co pomůže, je nepřestat kráčet,“ říká trefně a neopomene zdůraznit, že život je pro ni jedna velká nádhera, i když nemusí být nutně šťastná.

Štěstí je podle ní vzácný okamžik přicházející „shora“, proto se spíš snaží o spokojenost a vyrovnanost. Radost jí do života vnáší třeba tenis nebo tanec, který jí v dětství přinášel potřebnou psychickou rovnováhu. Přiznává, že sice neměla úplně ideální postavu, ale to ji neodradilo a tančila ráda. Vyhovoval jí i dril a řád, dodržování pravidel.

Také proto se rozhodla kývnout na účast v taneční soutěži Showdance, kterou před patnácti lety vyhrála. „Před patnácti lety a patnácti kily,“ upřesňuje s humorem sobě vlastním.

Na taneční parket se vrátila loni v rámci soutěže Let’s Dance, tentokrát ale neskrývá rozčarování. „Dám na profesní čest. V Let’s Dance jsem v tomto ohledu dost narazila. Příliš jsem nesledovala minulé ročníky této show, nebyla jsem připravená na to, že se v podstatě jedná – povím to pěkně noblesně – o manipulovanou reality show. Ale vůbec nelituju, že jsem ji absolvovala,“ říká.

Oblíbená slovenská herečka promluvila i o své práci, a to jak na Slovensku, tak v České republice. Jejím posledním projektem je film o krasobruslařské hvězdě Ondreji Nepelovi. Překvapením možná bude, že autobiografické snímky vzdávající hold sportovní legendě budou téměř ve shodnou dobu hned dva.

Zuzana Mauréry se zmiňuje i o dalším chystaném projektu – zfilmování románu Kateřiny Tučkové Vyhnání Gerty Schnirch. Mimořádně náročný osud zkoušené hrdinky, která si prošla bezprávím a musela čelit násilí i útlaku, komentuje herečka slovy: „V těžkých časech je těžké lehce žít.“

Co se ještě dozvíte

  • Jak snáší pozornost upřenou na svou osobu?
  • Jaký je rozdíl mezi natáčením v Česku a na Slovensku?
  • Kde dávají vyšší honoráře?
  • Na jaký ze svých českých projektů vzpomíná nejraději?
  • Proč předem nečte knihy, podle nichž vznikají filmy, ve kterých hraje?

Rozhovor vychází 12. srpna v Týdeníku Televize č. 34.

