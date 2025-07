Rozparky a výstřihy jsou v pořádku, říká módní návrhářka Zuzana Lešák Černá

Filmové vary 2025 Sledovat další díly na iDNES.tv

Co nám řeknete o vaší letošní kolekci?

Letos jsem vytvářela kolekci už od ledna, která se ve mně vzbudila, když jsem si listovala starými historickými knihami. Třicátá, padesátá léta. Byla jsem strašně překvapená, jak nádherné a nadčasové modely vznikaly. První už byl na Česko Slovenském plese, kde jsem vynesla jednu róbu a už to začalo. V tu chvíli jsem řekla, že to bude černobílá kolekce. Proto i byl černobílý dress code. Všechno se neslo v černobílém duchu těch let, kdy kvalita byla na prvním místě. Vyhledávali se lokální tvůrci, podporovala se lokálnost a tvorba jako taková.

Jak si stojí české celebrity z hlediska módy na 59. filmových Varech?

Byla jsem naprosto unesená z Ani Geislerové, protože jsem to zažila i naživo. Mělo to zvukový efekt a bylo to naprosto úžasné a propracované dílo. To je opravdu haute couture jak má být. To by mohlo být i na Met Gala. Já jsem z toho byla naprosto unesená, koukala jsem se na to dokola a dokola. Ještě čekám a určitě si myslím, že můj model dneska obstojí! (smích) Ne, dělám si srandu. Některé by se určitě našly, ale že by mi to vyloženě nechalo střípek v paměti? To úplně ne.

Ale určitě, když se koukneme na festivalové hosty, ti často porušují dekorum. Nebo ne?

Je to tak! (smích) Chcete konkretizovat? Ne, samozřejmě vždycky jsou nějaké úlety. Co se týče transparentů (průhledné materiály – pozn.red.), i v Cannes se teď řeklo, že nejsou vhodné. Já jsem víceméně zajedno. Ať jde o rozparky, výstřihy vepředu, vzadu, to je za mě v pořádku. Ale transparenty by se měly dodržovat v určité míře. Na druhou stranu, když je nějaká osobnost, klientka, nebo někdo, kdo to má rád, tomu neuniknete. Ten člověk takový je a vždycky se tak bude oblékat a nebude respektovat pravidla, nebude respektovat dress code.

Zuzana Lešák Černá v Karlových Varech (7. července 2025)

Platí, že když je hluboký dekolt, mají být zahalené nohy?

Já to tak úplně vždycky nemám. Mám i krásné modely, které mají nádherně hluboká záda, trošku dekolt a ještě velký rozparek. Hrozně záleží na konstrukci a volbě materiálu. Ale když bychom to tak měli vzít a raději se drželi při zemi, aby to klientky špatně si nevyložily, tak ano. (smích)

Kdo jsou podle vás ikony Karlových Varů jmenovitě?

Už jsme zmínili Aňu Geislerovou. Také Jitka Čvančarová, taky mě baví svými modely. Svojí jedinečností určitě Tereza Ramba, jedna z mých velice oblíbených hereček. Mám ji strašně moc ráda i lidsky. Určitě by se našla spousta dalších, ale nerada bych se dotkla někoho, koho jsem nezmínila.