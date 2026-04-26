Děti se mnou nemluví, protože mě neslyší, říká herečka Zuzana Kajnarová

Autor:
Herečka Zuzana Kajnarová (43) má s muzikantem Romanem Říčarem (49) patnáctiletou dceru a třináctiletého syna. V pořadu 7 pádů Honzy Dědka prozradila, proč s ní děti nemluví a zavzpomínala i na nevydařené zásnuby.

„Jestli budou děti herci, nevím. Oni nemluví. Nemluví se mnou, protože neslyší. Mají v uších neustále sluchátka. Dcera se na mě vždy chvíli dívá, pak řekne: ‚Cože?‘ A teprve vyndá sluchátko,“ popisuje Kajnarová s tím, že děti jsou v pubertě a tu je potřeba přežít.

„Možná mám velké nároky, ale přijde mi předčasné ve dvanácti skončit s výchovou,“ směje se. „Ale nejsem jen zlá. Oni jsou hodní, hezky se učí, mají spoustu zájmů, mají kroužky a večer vždycky mě obejmou a řeknou mi, že mě milují a já je taky, takže máme hezký vztah. Ale přes den je to těžké. A je asi lepší po nich nic nechtít,“ říká herečka, která je se svým manželem Romanem Říčařem už víc než dvacet let.

Zuzana Kajnarová v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (duben 2026)
Zuzana Kajnarová s manželem Romanem Říčařem (Praha, červenec 2016)
Smilovický mlýn Zuzany Kajnarové a Romana Říčaře (2022)
V pohádce Anděl Páně hrála Zuzana Kajnarová Dorotku, David Švehlík Maxmiliána.
68 fotografií

Jejich zasnoubení přitom neproběhlo úplně hladce. „Zásnuby až tak dobré nebyly. Já nevěděla, že mě chce požádat o ruku. Kdybych to věděla, možná bych byla pokornější a poslušnější. Ale já nejsem a myslím, že jsem dala dost jasně najevo, že nikdy taková nebudu,“ vysvětluje Kajnarová.

„My jsme jeli do Indie a šli jsme do hor. Byli vysoko v sedle asi 5100 metrů, jen s batohy, neměli jsme s sebou žádné šerpy, jen sami dva. Nebylo to nebezpečné místo. Byla to rovinka, trochu led a sníh. Byl tam takový potůček a já viděla štěrk a že to není hluboko a nemůže se mi nic stát. Tak jsem přeskočila ten potůček a můj muž řekl: ‚Tady to nepřeskakuj! Nevíš, jak je to hluboké a co kdyby se ti něco stalo?‘ A já jsem se jen zasmála a přeskočila na druhou stranu. Říkala jsem si, že mi nebude říkat, co mám a nemám dělat, na to nejsem zvyklá. A jeho to rozhodilo,“ vzpomíná herečka.

Životních křižovatek je v mém životě spousta, říká herečka Zuzana Kajnarová

„Až za tři dny mi řekl, že už tam to měl připravené, ale já jsem mu úplně rozhodila hračky. On se naštval, že jsem pokazila ten moment, kdy chtěl pokleknout. Tak to neproběhlo,“ vysvětluje.

Nakonec ale k zasnoubení v Indii přeci jen došlo. „Oni se šli s kamarádem podívat, kde místní mladé holky chodí pást jaky. Myslím, že si cestou povídali a ten kamarád mu řekl: ‚Ona je dobrá, ber ji, srovnáš si ji‘, nebo nevím, co mu řekl. Ale pak to proběhlo a od té doby jsme spolu už skoro dvacet let,“ říká Kajnarová, která s manželem hrála třeba ve filmu Klub osamělých srdcí.

Manželé Zuzana Kajnarová a Roman Říčař (Praha, 27. ledna 2023)

Spolupracovali taky na divadelním představení Chaos. „Hned jsem ho zaměstnala, protože jsem věděla, že to bude dělat zadarmo. Teda zadarmo úplně ne, on to představení dost zainvestoval. Kromě toho, že zaplatil, abychom si s kolegyněmi mohly udělat představení, po kterém jsme toužily, tak k tomu ještě napsal muziku,“ vysvětlila Kajnarová.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

26. dubna 2026

Děti se mnou nemluví, protože mě neslyší, říká herečka Zuzana Kajnarová

Zuzana Kajnarová v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (duben 2026)

Herečka Zuzana Kajnarová (43) má s muzikantem Romanem Říčarem (49) patnáctiletou dceru a třináctiletého syna. V pořadu 7 pádů Honzy Dědka prozradila, proč s ní děti nemluví a zavzpomínala i na...

26. dubna 2026

25. dubna 2026  9:25

25. dubna 2026  8:52

25. dubna 2026

25. dubna 2026

24. dubna 2026

24. dubna 2026  15:22

24. dubna 2026

24. dubna 2026  9:56

24. dubna 2026  9:22

Leoš Mareš: o první manželce, ferrari i „šmajchlkabinetu“, kam si vodil dívky

Leoš Mareš se svou první manželkou Monikou

Život Leoše Mareše je plný kontrastů. Z nejistého „třídního šaška a tajtrlíka“ z Berouna je dnes jedna z nejvýraznějších tváří českého showbyznysu. I přesto o sobě pochybuje. „Jsem buran, který si...

24. dubna 2026  8:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.