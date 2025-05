Na ostrově se blíží sloučení kmenů Fénixové a Krotitelé a začíná se ostře taktizovat. U Fénixů označili Bára s Davidem a Michalem jako největší hrozbu Zuzanu, přičemž Michal by preferoval vyřazení Josefa, ke kterému má averzi.

Společně se dohodli, že Josefovi prohledají věci, aby ověřili, že nemá k dispozici skrytou imunitu. Josef mezitím probíral se Zuzanou, že právě oni dva by mohli být hlavními kandidáty na vyřazení, a navrhl jí, že možná nastal čas pokusit se zbavit Michala. Následně tuto možnost Josef probral i s Natálií, která se však rozhodla být k Michalovi loajální.

U Krotitelů Koťák vyčítal Domi a Filipovi, že s ostatními zisk své výhody nesdíleli dříve. Renne se jich ale zastal. Danni s Radkem následně probírali, že je od Filipa jejich zatajení výhody nemile překvapilo a spekulovali, zda se mu dá věřit.

Pája se následně Filipa ptal, s kým nadále počítá ve sloučení, a ujistil ho, že z jeho strany vzájemná důvěra trvá, což Filip odsouhlasil a svou dohodu stvrdili polibkem na čelo. Filip se nicméně nechal slyšet, že s Pájou je obtížné plánovat jakékoliv aliance a do další hry s ním nepočítá.

V očekávání blížícího se sloučení rozehráli Krotitelé odvážnou partii – Michal měl záměrně sabotovat soutěž o imunitu výměnou za záchranu pomocí Natáliiny skryté imunity. Plán skutečně vyšel, ale zároveň uvnitř kmenů rozvířil napětí. U Fénixů se Bára poprvé radovala z individuální imunity a v obou táborech se spustila lavina podezření a taktizování.

Filip s Domi se rozhodli ostatním Krotitelům odhalit výhodu, kterou plánovali věnovat Michalovi, a u Fénixů se Bára se Zuzanou pustily do prohledávání Josefova batohu a ověřily si, že u sebe nemá skrytou imunitu.

Před hlasováním o vyřazení se Filip rozhodl předat Michalovi výhodu, kterou s Domi získali v misi, a při předání ho ujistil, že mu Krotitelé dají k dispozici i symbol skryté imunity, s tím, že mají hlasovat pro Zuzanu. Michal následně výhodu použil a rozhodl se sebrat Zuzaně její hlas, čímž zároveň pro sebe získal hlas navíc.

Kmenová rada pak přinesla jeden z nejvyhrocenějších momentů série: Michal využil výhodu od Filipa i imunitu od Natálie, Renneho imunita ochránila Josefa a rozhodovat muselo až opakované hlasování. K vázám osudu nakonec zamířila Zuzana a po výběru vázy s krví se po 55 dnech v soutěži stala jedenáctou hráčkou, která se rozloučila s letošním Survivorem.

Při závěrečném proslovu vyzvala ostatní hráče, aby nikomu nevěřili, protože to se v Survivoru nevyplácí. Následně ještě prohlásila, že jí vyřazení mrzí, protože chtěla dojít dál, ale zklamali ji ti nejbližší. Zároveň ale dodala, že už se těší domů za svým dvouletým synkem a rodinou.

Jednu z posledních týmových proher v soutěži Zuzana okomentovala slovy, že je těžké soupeřit s kmenem, který je díky několika výhrám v řadě a odměnám v podobě jídla permanentně nasycený, zatímco druzí jsou hladoví.

Krotitelé Zuzanu za její slova kritizovali a uvedli, že se jako sportovkyně příliš neřídí sportovním chováním, o němž často mluví, a neumí se smiřovat s porážkami. Zuzana následně skutečně přiznala, že tak dlouhou sérii proher nezažila ani v profesionálním sportu, a proto se s nimi vyrovnávala s obtížemi.

V jednom z minulých dílů vykradl Pavel „Pája“ Tóth během noci Fénixům spižírnu se zásobami. Ti ho později potrestali tím, že mu vzali všechny osobní věci včetně brýlí.

Na poslední kmenové radě se nyní Pája obrátil na Fénixy s tím, že noci bez oblečení jsou na ostrově opravdu náročné a chtěl znát jejich postoj v souvislosti s nadcházejícím sloučením. David zareagoval, že Pája měl možnost získat své věci zpět, ale nevyužil ji, takže o tom nyní nemůže být řeč. Pája odvětil, že pokud by měl nadále být bez oblečení on, budou bez oblečení také Fénixové.

Koťák obdivoval Páju za to, jak celý pobyt zvládá jen se dvěma kusy oblečení. Když se nad ostrovem spustil vydatný a vytrvalý déšť, Krotitelé ho využili ke koupání. Pája, který postrádal suché tričko a šortky všechny překvapil, když se do moře vrhl zcela nahý „na Adama“. Zaplaval by si prý rád v plavkách, ale ty mu bohužel byly odcizeny a chtěl se po koupačce obléknout do jediných suchých šortek, které mu zůstaly, takže nebylo jiného řešení.