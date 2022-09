Politická korektnost se přehání, dneska se pořád někdo omlouvá, říká Bubílková

Na Instagramu jste mnohé rozesmála svým souborem opatření, jak mají lidé ušetřit na drahé energii. Legraci jste si přitom udělala i z modelek Krainové, Verešové a Belohorcové. Asi vás teď nemají rády.

Řekla jsem, že budou místo svých proporcí ukazovat v teplácích svá vysvědčení. Víme, jak na tom modelky s vysvědčením jsou, ale já proti nim nic nemám, není přece jejich povinností, aby měly všechny vysokoškolský diplom, pro ně je přece důležitější, že jsou krásné. Narážela jsem na vládní soubor opatření i na to, že mnohé instagramové účty jsou pouhé ukazování hezkých hlav, holých zadků a dalších tělesných proporcí. Vyvolalo to bouři, kdekdo se cítí dotčený, no ale co? Jsem na to zvyklá, dělám satiru třicet let.

Nostalgii jsem vytěsnila. V životě se mi přihodily strašné věci, ale proč bych měla myslet na všechno, co se ještě může stát? Takové myšlenky si nepřipouštím.