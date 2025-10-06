Prý mě to omladilo, pochvaluje si zmenšení prsou Zuzana Belohorcová

Zuzana Belohorcová (49) si nechala v srpnu vyjmout prsní implantáty. Nyní se slovenská moderátorka svěřila fanouškům na sociální síti, jak je s výsledkem spokojená. Zákrok označila za jedno z nejlepších rozhodnutí, které v poslední době udělala.
Zuzana Belohorcová sdílela na Instagramu příspěvek, ve kterém zhodnotila celý zákrok. „Musím přiznat, že explantace (odstranění implantátů a modelace) provedená vynikajícím plastickým chirurgem Dr. Liborem Kmentem v přední pražské klinice bylo jedním z nejlepších rozhodnutí, která jsem v poslední době udělala,“ napsala.

Přidala fotografie výsledku a zmenšené poprsí si pochválila. „Jizvičky se krásně hojí, prsa chytají formu a já se s novým hrudníkem cítím pevnější, přirozenější a mnozí tvrdí, že mě to i omladilo. Měli bychom ke svému tělu a zdraví přistupovat s velkou láskou, pokorou a úctou,“ zdůraznila na sociální síti, kde má přes 430 tisíc fanoušků.

…musím sa Vám uprimne priznat,že explantacia (vyndanie implantatov a modelacia)pod taktovkou skvěleho plastického chirurga MuDr. @liborkment na poprednej pražskej klinike @premier_clinic_cz ….bolo za mňa jedno z naj rozhodnutí za posledne obdobie….s odstupom par tyždnov po zákroku sa cítím výborne ….jazvičky sa krásné hoja ,poprsie chytá formu a ja sa s novým hrudníkom cítím utlejšia , prirodzenejšia a mnohí tvrdia,že ma to i omladilo…malí by sme k svojmu telu a zdraviu pristupovat s velkou láskou ,pokorou a úctou#explantacia #plasticsergury #premiercliniccz #health #beauty #spolupraca•

4. října 2025 v 10:50
O rozhodnutí nechat si vyjmout prsní implantáty fanoušky informovala letos v srpnu. Tehdy sdílela příspěvek opět na Instagramu, ve kterém vysvětlila, proč se pro zákrok rozhodla.

„S uplynulými roky se mění naše priority, hodnoty a realita toho, jak vnímáme sami sebe, naše tělo a naše potřeby. Jedna věc je zdraví, které by mělo být vždy na prvním místě,“ napsala s tím, že dnes už velké poprsí není tak trendy.

Vysvětlila, že se chce hlavně cítit dobře ve vlastní kůži. „Dámy... především je to naše tělo, naše rozhodnutí, naše pravidla a naše potřeby… Je to především o nás, jak se cítíme, s implantáty nebo bez,“ dodala s tím, že dnes se navíc stále více žen přiklání k přírodnímu a přirozenému vzhledu.

Maminka dvou dětí k příspěvku připojila také fotografie ze svého mládí, kdy měla ještě svá přirozená prsa.

