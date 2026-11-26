„Slučujeme skupinu žen, které si prošly těžkým životním obdobím tak jako já a moje parťačka Vlaďka Dvořák. Takže tvoříme takovou komunitu ex zoufalek. A naše aplikace bude přinášet informace o zdravé stravě, recepty, podcasty se známými osobnostmi i obyčejnými lidmi. Chceme se také podělit o příběhy žen, které si prošly složitým rozpadem manželství. K problematice se budou vyjadřovat odborníci, psychologové i psychiatři,“ říká Zuzana Belohorcová, která má za sebou rozvod podnikatelem Vlastou Hájkem.
Důvodem byla nevěra, které se dopustil její ex se svojí zaměstnankyní, čímž ublížil Zuzaně nejvíc.
„Do toho ještě dělám reality na Tenerife. Firmu jsme prodali, ale stále jsem její součástí a pomáhám novým majitelům, protože jsou úžasní a zaslouží si to,“ říká bývalá moderátorka.
„Teď už nejsem zoufalá, ale byla jsem. Každého z nás to někdy potká. Ať už jde o ženy, muže, matky, teenagery nebo ženy v letech. Zoufalé situace můžete prožít nejen v partnerství, ale třeba i v zaměstnání. Já jsem si tím prošla, postavila jsem se zpátky na nohy a teď už jsem ex zoufalka,“ vypráví maminka Salmy a Nevia.
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Belohorcová si s dětmi užívá prázdniny v Dubaji. S dcerou pózovaly v plavkách
Zatím žije pod jednou střechou se svým exmanželem a jeho partnerkou na Tenerife. „Není to příjemné, ale snažím se dívat už jenom dopředu. Jenomže, abych se mohla odpíchnout, musíme žít odděleně,“ dodává.
Jejím snem je odstěhovat se do Miami. „Nevinko tam vyrůstal od šesti měsíců. Pro něj je to domov. Ale není jednoduché se tam vrátit. Takže teď hledám legální cestu, abych svým dětem mohla splnit to, po čem touží,“ vysvětluje.
Díky tomu, že je Nevio Američanem, mohl by, až dovrší jedenadvaceti let, zažádat o legalizaci pobytu pro celou rodinu. Jenomže zatím je mu dvanáct. „Uvažujeme i o tom, že bychom se na rok vrátili do Česka, protože mě tady momentálně zaměstnávají moje projekty. Nebo jsem přemýšlela, že bychom se na mezidobí uchýlili do Dubaje, pokud by se tam situace zlepšila. Tak uvidíme,“ odhaluje Belohorcová.
Děti mají nevšední jména, zejména Nevio. „Čekala jsem právě Salminku, byla jsem v sedmém měsíci na výletě v Little Havana v Miami, když mi volala kamarádka z Curychu, že má vnuka Nevia. A mně se to jméno tak zalíbilo, že jsem si řekla, že pokud budeme mít syna, bude se jmenovat stejně,“ vypráví.
„Salma v hebrejšitně znamená zlatíčko a ve svahilštině krásná. Takže tam jsem byla rozhodnutá hned. A Nevio Hájek zní taky pěkně. Je to argentinsko-italské jméno, ale i když jsem hledala, kde jsem mohla, nedozvěděla jsem se, co znamená,“ vysvětluje.
S dětmi se nejednou stěhovali. Belohorcová se ale brání nařčení, že by žili jako kočovníci. „Jedenáct a půl roku jsme žili v Americe. Pak jsme měli přestupovou stanici Marbellu, kde jsme strávili půl roku, a teď jsme už pět let na Tenerife,“ vypočítává.
„Samozřejmě, že mi děti občas vyčítají, proč jsme se z Ameriky odstěhovali a prodali byt. Teď má dvojnásobnou hodnotu. Říkám: ‚Salminko, kdybych to věděla, tak ten krok neudělám.‘ Ale v životě přicházejí různé situace. Musíme to přijmout tak, jak to je a jít dál,“ popisuje dialog s potomky.
Obě děti studují British International School. Salma je v jedenácté, Nevio v osmé třídě. Salmu zajímá management, design ale i práce v realitách. Nevio tíhne k výpočetní technice.
Dcera chce jít uměleckým směrem, proto si kromě sportu zvolila předměty jako jsou drama, tanec a jazyky. „Mluví česky, slovensky, anglicky, španělsky, trošku francouzsky a německy,“ prozrazuje Zuzana. „Nevio je na tom o něco hůř. Ten na ty jazyky není. To má po mně. Mnozí mi vyčítají, proč nechodím na španělštinu, ale já ji nepotřebuji, protože se domluvím anglicky. Pár výrazů znám, mohla bych udělat větší pokrok, ale díky aspoň za to,“ dodává.
Než se stala populární díky erotickým pořadům Láskanie a Peříčko, studovala Zuzana Belohorcová na konzervatoři v Bratislavě operní zpěv a hru na klavír. Po škole ale dostala nabídku do Slovenské televize, kde dělala dva roky programovou hlasatelku. „Byla to pro mě neskutečná příležitost vydat se úplně jinou cestou,“ vzpomíná.
K vystudovaným oborům se už nevrátila. „Jsem ráda, že si můžu sednou za klavír něco zahrát a zazpívat, ale v tom operním zpěvu musíte být extrémně dobří, abyste se uplatnili. A v mém případě to nebylo žádné wow! Z mé třídy, pokud vím, odešla jedna spolužačka zpívat do sboru v milánské La Scale a druhá do filharmonie v Bratislavě. Ostatní učí na základních uměleckých školách,“ vypráví.
Přiznává, že současné období je pro ni ekonomicky složitější. „Už rok a půl se o děti po všech stránkách starám sama,“ říká. Vyhověla manželovu požadavku při rozvodu, aby jí alimenty mohl vyplatit zpětně, až prodají dům. „Ve velkém balíku nebudu, až tak super podmínky jsem se svojí právničkou pro děti nevydobyla. Ale myslím, že to bude ok. Když se zachová férově a dodrží to, co má, tak to bude fajn. Ale já jsem se vždycky uměla otáčet,“ říká.
S dětmi si teď dokonce dopřává víc cestování než kdykoliv předtím. „Říkaly mi: ‚Mami, jsme na tebe moc hrdí, jak to dáváš.‘ Tak jsem jim odpověděla: ‚Já jsem se vždycky uměla otáčet, to jenom váš tatínek si myslel, že bez něj nepřežiju. Ale trošku se přepočítal‘,“ vypráví Belohorcová, která v Praze křtila nový produkt – rozpustné drinky U First, které jsou zásobárnou vitamínů.
Na další vztah zatím nepomýšlí, i když muži se jí dvoří. „Neříkám, že jsem vybíravá, ale už si chci dát opravdu velký pozor na to, koho si pustím k tělu. A zatím jsem nepotkala muže, o kterém bych si myslela, že je ten pravý. Ono to jednoho dne samo přijde,“ říká. Jaké bude národnosti, je jí jedno. „Tím, že žiju v zahraničí, je menší pravděpodobnost, že to bude Čech nebo Slovák, ale člověk nikdy neví.“