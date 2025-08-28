Zuzana Belohorcová se zbavila silikonů. Jedno z nejlepších rozhodnutí, říká

Belohorcová vysvětlila, proč se pro zákrok rozhodla. Na explantaci a modelaci poprsí byla na pražské klinice. „S několikadenním odstupem musím uznat, že to bylo jedno z mých nejlepších životních rozhodnutí (po zdravotní stránce) za poslední dobu,“ napsala maminka dvou dětí k příspěvku.
„S uplynulými roky se mění naše priority, hodnoty a realita toho, jak vnímáme sami sebe, naše tělo a naše potřeby. Jedna věc je zdraví, které by mělo být vždy na prvním místě,“ dodala s tím, že dnes už velké poprsí přestává být trendy.
Moderátorka zdůraznila, že je nejdůležitější cítit se dobře ve vlastní kůži. „Dámy... především je to naše tělo, naše rozhodnutí, naše pravidla a naše potřeby… Je to především o nás, jak se cítíme, s implantáty nebo bez,“ napsala na Instagramu, kde ji sleduje přes 430 tisíc fanoušků.
Dle jejích slov se dnes navíc stále více žen přiklání k přírodnímu a přirozenému vzhledu. Belohorcová k příspěvku připojila také fotografie ze svého mládí, kdy měla ještě svá přirozená prsa. „Velmi se těším na svůj nový přirozený výstřih, ale bude mi chvíli trvat, než si na něj zvyknu.... Ale nejdůležitější je, že po operaci je vše v pořádku a v nejlepším možném stavu,“ ujistila fanoušky. Později zveřejnila další příspěvek, kde prozradila, že kromě nových prsou si nechala zkrátit i vlasy a zhubla šest kilo.
Sledující Belohorcové v komentářích děkovali za upřímnost. „Zuzi, díky za sdílení, jste krásná žena a budete skvělou reprezentací přirozené krásy,“ napsala jedna fanynka. „Bůh nás stvořil takové jaké jsme a takové by jsme se měly mít rádi,“ dodala jiná.