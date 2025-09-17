„Zůstaň doma, starče!“ Příkrá slova na adresu Jiřího Dvořáka ve StarDance Tour

„Zůstaň doma, starče, to bych si vzkázal, kdyby mi teď někdo znovu nabídl účast ve StarDance Tour,“ prohlásil herec na svou vlastní adresu během prvního setkání vystupujících na chystaném turné taneční soutěže. StarDance Tour vyráží za diváky už 27. září a obrazí pět českých měst, než 4. listopadu dorazí do Prahy. Je tedy jasné, že účinkující čeká náročná šňůra vystoupení.
Jen pro odvážlivce
StarDance Tour 2025
Účinkování ve StarDance je nesmírně náročné a na taneční páry klade skutečně obrovské fyzické nároky. Herec Jiří Dvořák svou účast velmi zvažoval už před sedmi lety, mimo jiné i kvůli věku, narodil se v roce 1967. Idolovi mnoha žen tak bylo v roce 2018 jednapadesát let, a tak přirozeně váhal.
Tehdy ho přesvědčila dcera Anička a dobře udělala, protože Jiří a jeho tanečnice Lenka Nora Návorková devátou řadu vyhráli. Až později herec přiznal, že celou soutěž protančil s vyhřezlou ploténkou.
Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková ve StarDance IX (2018) a ve StarDance Tour (2025)
Rozhodla to Lenka
Jak sám přiznává, je trémista a několik let netančil, a tak opět váhal, zda přijmout nabídku účastnit se StarDance v novém formátu. „Konkrétně za mě to rozhodla moje taneční partnerka Lenka,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz, že konečné slovo měla opět žena. „Neřekla bych, že jsem ho musela přemlouvat, asi na to měl zálusk, jen ho možná trošku ovládal strach. Jsem ale moc ráda, že se rozhodl, že do toho půjde,“ doplnila Lenka Nora Návorková.
Zatímco Jiří má ze soutěže i turné zjevný respekt a zbytečně se kvůli věku podceňuje, věrní diváci a hlavně divačky StarDance jsou nadšeni. „Jiří je nepřekonatelný elegán,“ napsal na Facebooku jedna z fanynek, zatímco další by prostor pro zlepšení ještě našly: „Líbí se mi, jen doufám, že bude pan Dvořák hladce oholen. Vypadá zbytečně starší.“
Zdá se tedy, že ani po sedmi letech herec neztratil na charismatu a dámské publikum mu jistě odpustí, pokud se při tanci sem tam zapomene.
Další taneční páry StarDance Tour
- herečka Tatiana Dyková a Petr Čadek, kteří si odnesli stříbro ze druhé řady v roce 2007, tedy už skoro před dvaceti lety
- moderátor Leoš Mareš, který ve StarDance tančil v roce 2015, se představí se Zuzanou Dvořákovou Šťastnou
- herec Jan Cina a Adriana Mašková, vítězové 11. řady z roku 2021
- modelka a moderátorka Iva Kubelková a Martin Prágr, kteří soutěžili v roce 2023
- herečka Darija Pavlovičová a Dominik Vodička, vítězové předposlední řady
- cukrář Josef Maršálek a Adriana Mašková, účastníci 12. řady
- kuchařka a food blogerka Chili Ta a Jakub Mazůch, kteří se v loňském roce účastnili 13. řady
- herec Oskar Hes a Kateřina Bartuněk Hrstková, kralující pár StarDance, který si vítězství odnesl ze zatím posledního ročníku