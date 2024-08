Za žraloky stačí přijít s mňamkou, velryby pořád honíte, říká Steve Lichtag

Jak jste přišel k tak atypické roli a navíc ve fantasy příběhu?

Režisér a producent Petr Kubík sídlí se svou firmou kousek od té mojí a jednoho dne mi řekl: „Steve, pojď si s námi zablbnout.“ Tak jsem šel. Hraji Mistra elementů, ale nemluvím, jenom se tvářím. Je to takový mentor, i když mlčí. Trošičku obalený mystičnem, ale žádný dobrák. Spíš šedá eminence, která pořád hlídá, co se kde odehrává. Ale víc prozrazovat nemůžu, uvidíte sami na Primě.

Kdy jste naposledy stál před kamerou jako herec?

Když jsem se po revoluci vrátil z Ameriky, Jindřich Polák mě obsadil do filmu Kačenka a strašidla. A takových příležitostí bylo víc. Kamarádi, co mě po letech znovu viděli, říkali: „Jé, ty jsi zpátky? Tak si pojď ke mně zahrát!“ Šel jsem do toho jenom z nostalgie. Bylo to v době, kdy už jsem točil vlastní filmy. To, že bych chtěl najednou změnit kurz a věnovat se opět herectví, o tom jsem opravdu neuvažoval.

Steve Lichtag při představení minisérie Zrození alchymistky (19. července 2024)

Specializujete se na dokumentární film, nechtěl byste si někdy zkusit i hranou režii?

Mám napsaný scénář k celovečernímu filmu i nabídku režírovat ho, ale musím si to nejprve dobře rozmyslet, abych náhodou nešlápl do h… Jsem rád, že lidi mají moje filmy rádi a kdyby se mi tenhle nepovedl a začalo se říkat, že Lichtag natočil sračku... Dneska by mi to už vadilo. Takže zatím se stále ještě držím dokumentární tvorby, mám roztočené tři filmy a zároveň dolaďuji ten scénář k hranému snímku.

Co konkrétního teď točíte?

Ve střižně je film o Tibetu, dotáčím film Hunted hunters o lví a leopardí rodince u řeky Luangwy v Zambii a začínám připravovat dokument o velrybách, který vznikne v americko-české koprodukci. Takže projektů, na kterých pracuji, mám možná až moc.

Přesto jste se pustil do scénáře k hranému filmu. Co je to za téma, že jste ten příběh musel dát na papír?

A to mě psaní moc nebaví… Ale já jsem v podstatě jen autorem námětu. Scénář vzniká v angličtině a píše ho můj syn Thomas, který žil v Americe. Je muzikant, překladatel a umí psát. Seděli jsme nad tím čtyři roky a první verze je konečně hotová. Ten příběh fakt miluju! Pracovní název má Fin Hunter - Lovec ploutví.

Steve Lichtag při natáčení v Silver Bank u Dominikánské republiky

Tak povídejte, o čem je?

Detailně ho popisovat nechci, ale aspoň naznačím. Z větší části se odehrává na otevřeném moři, pak v malé australské pobřežní vesnici a taky v Číně. Je o partě lovců - potápěčů, kdy hlavní hrdinka začne zničehonic na otevřeném moři bojovat o přežití. Je to velké drama mladé potápěčky, která se v nesprávný okamžik ocitne na nesprávném místě, což jí změní život. Určitě to bude koprodukční film, ale na jeho realizaci si budu muset ještě počkat. Nejprve musím dokončit, co mám rozdělané a hlavně natočit pro zahraniční partnery ty velryby.

Tipuji správně, že je daleko jednodušší a hlavně bezpečnější točit velryby než žraloky?

Naopak, protože velryby před potápěči pořád utíkají. Jakmile se k nějaké přiblížíte, potopí se hluboko pod hladinu. Trvá celé dny, než ji v oceánu najdete, a jakmile se k ní dostanete dostatečně blízko, aby se mohlo točit, udělá „žuch“ a zapluje dolů. A než se znovu objeví, uběhne dalších dvacet minut. Přitom se vynoří někde úplně jinde.

Se žraloky je to brnkačka?

Tam stačí, abyste přišla s nějakou mňamkou a máte je před kamerou. Kdežto velryby musíte pořád honit, pronásledovat je.

Předpokládám, že budete točit i pod vodou...

Samozřejmě. Bude to minisérie, dva až tři díly po čtyřiceti minutách a moje zbožné přání je, aby z toho byl i celovečerní film. Uvidíme. Zatím mi partneři dávají relativně volnou ruku, ale to se určitě změní. Do každého zahraničního filmu mluví producenti a poradci.

Steve Lichtag při natáčení v Jihoafrické republice

Kam za nimi pojedete? Do Jihoafrické republiky, kde jste točil i Carcharias - Velký bílý, který vám vynesl spoustu cen na mezinárodních festivalech?

Tam možná taky a hlavně na Azory, kde se vyskytují vorvani, a do Norska. Bude to už můj třetí film o velrybách. Ty první dva Tanec modrých andělů a Poslední lovci jsem ale točil ve vlastní produkci. Leviathan, což je pracovní název mého nového filmu, je zakázka od velkého klienta, takže to bude podstatně větší a tím pádem složitější projekt. Navíc předchozí snímky byly polohrané, tohle bude jiný žánr. Půjde o vědecko-naučný pohled na svět velryb. Budu na něm spolupracovat s řadou odborníků.

Co vám při tom hrozí za nebezpečí?

Žádné. Leda, že o něco zakopnu a rozbiju si pusu. (smích) Nebo že nám třeba spadne kamera do moře.

Znáte ten příběh o potápěči, co se dostal do tlamy velryby, která ho posléze zase „vyplivla“ do moře?

Četl jsem o tom. A hned jsem si pomyslel: „To by byl záběr! Pecka!“ Ale takové štěstí já nemívám. Ale kdyby přece jenom k něčemu podobnému došlo….Všichni o mně ví, že razím heslo: „Nejprve to natočíme a pak až budeme zachraňovat.“ (smích)

Šlo vám během natáčení někdy o život?

Zcela absurdně, když jsem točil o žralocích, tak ne. Ale o život mi párkrát šlo, když jsem byl pracovně v Tibetu. Tam jsem tak trochu umíral. Stoupali jsme v Himáláji na náhorní plošinu asi příliš rychle, takže jsem dostal výškovou nemoc. V takovém případě vám oteče mozek, což je docela malér. Není jednoduché se z toho dostat, ale já měl nad sebou zase tu svoji „svatou bábu“, takže jsme po nějaké době mohli pokračovat v cestě a natočili tam úžasné věci.

Marta Rašlová a Steve Lichtag ve filmu Holky z porcelánu (1974)

Nedávno v televizi opět dávali Holky z porcelánu, kde jste hrál mladíka, co přivede do jiného stavu jednu z holek v porcelánce. Jak na to natáčení vzpomínáte?

No jak, je mi sedmdesát a tehdy mi bylo devatenáct. Byla to první z větších rolí, i když předtím jsem už nějaké filmy natočil. S režisérem Jurajem Herzem jsem si rozuměl dobře, když jsem se pak vrátil z emigrace, vídali jsme se. Jediné, co mě na tom natáčení strašně štvalo, že mi sundali brýle. Cítil jsem se kvůli tomu divně. A buďto tenkrát kontaktní čočky ještě nebyly, nebo jsem si je neuměl nasadit… Prostě bylo mi to hodně nepříjemné. Ale Holky z porcelánu pořád opakují, tak to není možné vymazat ze života.

Co tomu filmu říkají vaše děti?

Můj mladší syn Míša se na to jednou koukal a já ho u toho poučoval: „Vidíš, já když byl v tvém věku, tak už jsem pracoval a vydělával peníze.“ Načež zareagoval slovy: „A prosím tě, máš ještě v té televizi nějaké kontakty?“ Já říkám: „Mám, proč?“ A on: Tak zařiď, aby ten film už nikdy v televizi nevysílali!“ (smích)

To je drsný…

Právě mu bylo třicet. Je podnikatelem, pořád něco vymýšlí. A starší syn Thomas se kromě překládání z angličtiny a psaní scénářů věnuje hudbě. Měl kapelu Airfaire. Když skončili, dal si dva roky pauzu a postavil jinou, jmenuje se Deaf Heart. A teď mu hrají písničku Sorry, Baby, kterou nazpíval ještě s Airfaire. Když bylo mistrovství světa v hokeji, pouštěli ji v rádiu pořád dokola. Slyšel jsem ji snad stokrát za den, protože Tip sport si ji zvolil pro svou reklamu na Mistrovství světa v hokeji. Thomas žije od svých devatenácti let v Praze, kterou miluje. Takže je vlastně Američanem, který emigroval do Česka. Přesně obráceně, než jsem to měl já. To je dobrý. (smích)