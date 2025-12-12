Že Ondřej není žádný amatér, dokázal hned ve své největší postprodukční výzvě. Od Primy dostal za úkol vytvořit video, které „odpálí“ finální 12. díl show ve všech kinosálech Cinestar. Výsledek? Profesionální bomba, která baví fanoušky.
„V úterý jsem se šel projít se psy na dvě hodiny a začal přemýšlet a vymýšlet, co by mohlo mít úspěch. Pak vznikl scénář. Středa se domluvili lidi a domyslely lokace a posloupnost natáčení scén. Čtvrtek se točilo dvanáct hodin v kuse. Pátek se video střihlo a v neděli šlo do kin. Taková smršť to byla. Nic se ale naštěstí nepokazilo a my máme výsledek,“ popsal Ondřej vznik videa.
Jedna dvě, Mia jde, Mia si jde pro tebe...
Ondřej a jeho parta ze Zrádců evidentně ráda tráví čas spolu a s humorem. Dokazuje to dvojice dalších, neméně povedených a profesionálně natočených videí, která cílí na fanoušky pořadu.
V krátkém klipu se Ondřej s kolegy vrací na hrad Krakovec. „Že byla pravidla složitá? Nám přijdou teda zcela jasná,“ uvádí Ondřej u videa.
„Tahle řada není skvělá a výjimečná jen obsahem samotné hry, ale hráči letošní série jsou prostě všichni do jednoho úžasní. Miluju tenhle humor! Miluju jak to všichni berou a ví, že je to jen hra. Miluju všechny podcasty a jiné premium věci, protože jste prostě boží,“ chválí fanynka u videa.
Domácí idylka u paní vyšetřovatelky
Další video se točí okolo paní Kateřiny a jejího fiktivního syna. Poklidný den narušila vražda. Kolik narážek na Zrádce ve videu napočítáte?
„A když se bojíš, že to končí, přijde další vtipná scénka, yess. Pobavilo, fandím!“ komentuje video jeden z fanoušků.
Galantní tvůrce videí
Ondřej si získal srdce diváků i samotných hráčů především svým chováním ve hře. Když ve hře na život a na smrt mohl získat kartu života, nabídl ji spoluhráčce Aničce. Zrádkyním pak řekl: „Uvidíme, jak dlouho vydržíte vy.“
Díky jeho filmařským schopnostem a partě, kterou Zrádci vytvořili, se diváci baví i po skončení show. Vyvrcholila v neděli 30. listopadu a druhou řadu reality show vyhrála policejní komisařka Věra Kirchnerová jako zrádkyně jogínka Mia.