Vajíčko, 70 tisíc, já to fakt nebyla. Ondřej ze Zrádců natočil vtipné video s narážkami

Ivana Vaňkátová
  7:00
Napínavá reality show Zrádci sice skončila, ale vztahy mezi hráči po natáčení na hradě Křivoklát neutichly. Právě naopak! Parta se stmelila a gentleman Ondřej, jakožto profesionální videomaker s bohatými zkušenostmi, využívá své filmařské umění k tvorbě vtipných scének, kde ostatní Zrádci nesmí chybět.
Snímek z druhé řady Zrádců

Snímek z druhé řady Zrádců | foto: Prima

Zrádci se na Křivoklátě natáčeli i v hradní kapli.
Vojtěch Kotek a Mia ve finále show Zrádci 2 (30. listopadu 2025)
Třetí řada Zrádců potvrzena, hledají se účastníci
Mia ve finále show Zrádci 2 (30. listopadu 2025)
18 fotografií

Že Ondřej není žádný amatér, dokázal hned ve své největší postprodukční výzvě. Od Primy dostal za úkol vytvořit video, které „odpálí“ finální 12. díl show ve všech kinosálech Cinestar. Výsledek? Profesionální bomba, která baví fanoušky.

„V úterý jsem se šel projít se psy na dvě hodiny a začal přemýšlet a vymýšlet, co by mohlo mít úspěch. Pak vznikl scénář. Středa se domluvili lidi a domyslely lokace a posloupnost natáčení scén. Čtvrtek se točilo dvanáct hodin v kuse. Pátek se video střihlo a v neděli šlo do kin. Taková smršť to byla. Nic se ale naštěstí nepokazilo a my máme výsledek,“ popsal Ondřej vznik videa.

Jedna dvě, Mia jde, Mia si jde pro tebe...

Ondřej a jeho parta ze Zrádců evidentně ráda tráví čas spolu a s humorem. Dokazuje to dvojice dalších, neméně povedených a profesionálně natočených videí, která cílí na fanoušky pořadu.

V krátkém klipu se Ondřej s kolegy vrací na hrad Krakovec. „Že byla pravidla složitá? Nám přijdou teda zcela jasná,“ uvádí Ondřej u videa.

„Tahle řada není skvělá a výjimečná jen obsahem samotné hry, ale hráči letošní série jsou prostě všichni do jednoho úžasní. Miluju tenhle humor! Miluju jak to všichni berou a ví, že je to jen hra. Miluju všechny podcasty a jiné premium věci, protože jste prostě boží,“ chválí fanynka u videa.

Domácí idylka u paní vyšetřovatelky

Další video se točí okolo paní Kateřiny a jejího fiktivního syna. Poklidný den narušila vražda. Kolik narážek na Zrádce ve videu napočítáte?

„A když se bojíš, že to končí, přijde další vtipná scénka, yess. Pobavilo, fandím!“ komentuje video jeden z fanoušků.

Galantní tvůrce videí

Ondřej si získal srdce diváků i samotných hráčů především svým chováním ve hře. Když ve hře na život a na smrt mohl získat kartu života, nabídl ji spoluhráčce Aničce. Zrádkyním pak řekl: „Uvidíme, jak dlouho vydržíte vy.“

Díky jeho filmařským schopnostem a partě, kterou Zrádci vytvořili, se diváci baví i po skončení show. Vyvrcholila v neděli 30. listopadu a druhou řadu reality show vyhrála policejní komisařka Věra Kirchnerová jako zrádkyně jogínka Mia.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Patrik Hezucký byl legendou českého éteru

Nejčtenější

Hezucká promluvila o stavu manžela. Upravili jsme medikaci tak, že už ho nic nebolí

Svatba Patrika Hezuckého a jeho ženy Nikoly

Nikola Hezucká (35) tráví se svým manželem Patrikem Hezuckým (55) v benešovské nemocnici celé dny a často i noci. Leží u jeho postele na lehátku nebo sedí na křesle a drží ho za ruku. Chce, aby...

Hollywoodská hvězda Julia Robertsová se v ulicích Prahy procházela bez make-upu

Julia Roberts měla dobrou náladu. (Praha, 4. prosince 2025)

Pokud jste se ve čtvrtek pohybovali v okolí Staroměstského náměstí v Praze, mohli jste potkat slavnou hollywoodskou hvězdu Julii Robertsovou (58). V ženě v péřovce s čepicí na hlavě a brýlemi však...

Hezucký podlehl nádoru, který zasáhl játra. Odešel klidně, prozradila manželka

Patrik Hezucký a Nikola Pastirčáková

Manželka Patrika Hezuckého promluvila poprvé o tom, co bylo příčinou úmrtí jejího muže. Nikola Hezucká popsala, že oblíbenému moderátorovi Ranní show lékaři začátkem září oznámili, že má nádor...

Otce nepoznal, matka ho odložila. Hezucký tajemství své rodiny odhalil jen jednou

Patrik Hezucký

Patrik Hezucký svého francouzského otce nikdy nepoznal a vlastní matka ho v jeho pěti letech nechala své sestře, aby mohla žít s novým mužem. O zvláštním dětství promluvil moderátor jen jednou, v...

Patrik Hezucký začínal jako herec ve slavném seriálu. Poznali byste ho?

Patrik Hezucký v roce 1989

Patrik Hezucký se proslavil jako moderátor a „nahrávač“ Leoše Mareše. Málokdo však ví, že svou kariéru v šoubyznysu zahájil jako dětská hvězda. Objevil se v seriálu, který zná většina televizních...

Pyšný otec Robbie Williams ukázal na premiéře třináctiletou dceru herečku

Robbie Williams s dcerami Coco a Teddy a manželkou Aydou (Londýn, 27. listopadu...

Britský popový zpěvák Robbie Williams (51) a jeho o pět let mladší manželka Ayda Fieldová zazářili na premiéře v Londýně po boku nejstarší dcery Teddy (13). Ta má za sebou svou první roli, a to v...

12. prosince 2025  10:19

Chci se postarat o Nikolu a Olivera, řekl Mareš. Koncert pro Patrika byl bleskově vyprodaný

„S Patrikem Hezuckým se rozloučíme v pátek v krematoriu ve Strašnicích,“...

Speciální páteční vysílání na Evropě 2 se neslo ve znamení vzpomínání a posledního rozloučení s moderátorem, kamarádem a kolegou Patrikem Hezuckým (†55). Začalo v šest hodin ráno, tedy v čase, kdy...

12. prosince 2025  5:54,  aktualizováno  8:08

Vajíčko, 70 tisíc, já to fakt nebyla. Ondřej ze Zrádců natočil vtipné video s narážkami

Snímek z druhé řady Zrádců

Napínavá reality show Zrádci sice skončila, ale vztahy mezi hráči po natáčení na hradě Křivoklát neutichly. Právě naopak! Parta se stmelila a gentleman Ondřej, jakožto profesionální videomaker s...

12. prosince 2025

Musíte se vyrovnat s tím, že vypadáte jako hlupák, říká Daniela Brzobohatá

Křest kuchařky moderovala Daniela Brzobohatá (7. prosince 2025).

„Dodneška vzpomínám na tvůj sulc,“ řekla Daniela Brzobohatá autorce kuchařky Prababičky pravnoučatům Jiřině Bohdalové. „Dostala jsem za úkol naučit se ho,“ dodala vzápětí. Pro recept si bude muset...

12. prosince 2025

Krize jsou temný les. Hudba mi několikrát zachránila život, říká Lenka Dusilová

Lenka Dusilová

Lednový Harper’s Bazaar přináší velký rozhovor s Lenkou Dusilovou. Zpěvačka bilancuje padesátiny, mluví o temných obdobích, mateřství a hudbě, která jí opakovaně pomohla odrazit se ode dna.

12. prosince 2025

I dnes věříme v dobré konce. Kuklová s Potměšilem o drsných životních zkouškách

Premium
Michaela Kuklová a Jan Potměšil. Byli mladí, talentovaní. Když před...

Byli mladí, talentovaní. Když před bezmála čtyřiceti lety natočili Michaela Kuklová a Jan Potměšil pohádku O princezně Jasněnce a létajícím ševci, zdálo se, že mají před sebou úžasné životy. Jenže...

11. prosince 2025

Jsem stále velmi sexuálně aktivní, přiznává po sedmdesátce Jane Seymourová

Bývalá bond girl Jane Seymourová vypadá v 73 letech skvěle. (2024)

Jane Seymourová oslaví za pár měsíců pětasedmdesáté narozeniny a přesto tvrdí, že se stále cítí být o dvacet až třicet let mladší. Představitelka Doktorky Quinnové prozradila, co přispívá k její...

11. prosince 2025  14:10

Bývalá Playmate výrazně zhubla. Rok jím jen kašovitou stravu, říká McCarthyová

Bývalá playmate Jenny McCarthyová vypadá i po padesátce skvěle. (2025)

Americká herečka a modelka Jenny McCarthyová v posledním roce výrazně zhubla a nyní se pochlubila vyrýsovanou figurou. Rodačka z Illinois prozradila, že za úbytkem váhy jsou zdravotní potíže...

11. prosince 2025  12:34

Milan a Sasha poprvé na pódiu. Shakira si na koncertě zazpívala se syny

Shakira a její synové Milan Piqué Mebarak a Sasha Piqué Mebarak v Los Angeles...

Kolumbijská zpěvačka Shakira (48) si pro argentinské fanoušky připravila překvapení. Na koncertě v Buenos Aires se vedle ní na pódiu objevili synové Milan (12) a Sasha (10). Oba si s maminkou...

11. prosince 2025  10:22

Influencerky chtějí vyhrát Miss Czech Republic. Na kritiku jsem zvyklá, říká Alagia

Na semifinále Miss Czech Republic nechyběly ani známé české influencerky Hana...

Na semifinále Miss Czech Republic, kde se dívky předvedly v plavkách, nechyběly ani známé influencerky Dominique Alagia a Hana Dědková, které mohou diváci znát z reality show Love Island. V rozhovoru...

11. prosince 2025  9:30

Vašo nebyl nesvéprávný, syn na něm začal vydělávat. Vdova o pekle po smrti Patejdla

Premium
Manželka zesnulého hudebníka Vašo Patejdla Miluše

Když zemřel všestranně nadaný hudebník Vašo Patejdl, byl to šok pro všechny jeho fanoušky. Největší bolest ale zasáhla rodinu. O jeho skonu, problémech po jeho smrti i jejich kouzelném seznámení...

11. prosince 2025

Cítím náklonnost k ženám, odhalila sexuální orientaci „holčička“ z vánoční reklamy

Sandra Flemrová v roce 2025 a v roce 2003 ve slavné vánoční reklamě

Sandru Flemrovou zná celá země jako holčičku z vánoční reklamy na Kofolu z roku 2003, která je i po více než dvaceti letech stále velmi populární. Dnes už šestadvacetiletá Flemrová se na veřejnosti...

11. prosince 2025  8:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.