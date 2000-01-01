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Ve středu proběhla v Kongresovém centru slavnostní premiéra nové řady reality show Zrádci. Zúčastnili se jí tvůrci, noví i bývalí soutěžící a dokonce i moderátoři konkurenční televize. Dress code byl na téma smuteční hosté a někteří účastníci si na něm dali opravdu záležet.
Autor: koláž iDNES.cz, Expres.cz
Moderátor Vojta Kotek se na zeleném koberci předvedl stylově v zeleném.
Autor: Pavel Dvořák, Tilen Vajt
Bývalý soutěžící Jan Tuna přišel na zelený koberec spolu se svou někdejší soupeřkou Nicole Šáchovou, která celou první řadu show coby největší zrádkyně vyhrála. Tuna si dal hodně záležet na děsivém make-upu. Šáchová zazářila v blyštivých šatech.
Autor: Pavel Dvořák, Tilen Vajt
Bezpochyby nejextravagantnější model vynesla na zelený koberce nová soutěžící, Karolina Jánská Neumann, vystupující jako Karolinna.
Autor: Tilen Vajt, Pavel Dvořák
Umělkyně měla prsa zakrytá umělýma rukama od krve. Na hlavě měla jako klobouk obří masku na oči.
Autor: Tilen Vajt, Pavel Dvořák
Účastnice první řady, lovkyně Michaela Fialová překvapila hodně hlubokým dekoltem.
Autor: Tilen Vajt, Pavel Dvořák
Bývalá účastnice show Daniela Brzobohatá přišla v krátkých černých šatech s kozačkami. Doprovodila ji herečka Veronika Arichteva.
Autor: Tilen Vajt, Pavel Dvořák
Moderátorka Eva Perkausová se předvedla v přiléhavých šatech s výřezy na bocích. Zaujala ale také kloboučkem s krajkou.
Autor: Tilen Vajt, Pavel Dvořák
Podcaster Čestmír Strakatý byl účastníkem druhé řady Zrádců. Na slavnostní premiéru přišel s manželkou Hanou Strakatou Makovcovou, která oblékla sexy černé šaty.
Autor: Tilen Vajt, Pavel Dvořák
Inkognito působila v dlouhém kabátě a černých slunečních brýlích Kateřina Klinderová alias Kundosaki.
Autor: Profimedia.cz
Překvapivým hostem premiéry byl moderátor Leoš Mareš, který v současné době moderuje na konkurenční televizi Nova Česko Slovenskou Superstar.
Autor: Tilen Vajt, Pavel Dvořák
Premiéry se účastnili i soutěžící jiných reality show. Třeba vítězové Asia Express - tým Jelýtka, který tvořili Vavřinec Hradilek a Tomáš Slavík.
Autor: Tilen Vajt, Pavel Dvořák
Přišli i Gabriela Gašpárová a Petr Havránek, kteří se poznali v roce 2021 v reality show Love Island, kde se jim přezdívalo Gábi a Pítr.
Autor: Pavel Dvořák, Tilen Vajt
Premiéru třetí řady show Zrádci si nenechal ujít ani zpěvák skupiny Mirai - Mirai Navrátil. Doprovodila ho jeho manželka.
Autor: Tilen Vajt, Pavel Dvořák
Nejméně pohřebně působil v košili s krátkým rukávem moderátor a promotér Ondřej Novotný. Na premiéru dorazil s manželkou Renatou Langmannovou.
Autor: Tilen Vajt, Pavel Dvořák
Účastnice třetí řady Zrádců, novinářka Zdislava Pokorná působila na premiéře umírněně nejen outfitem, ale i vystupováním. Na zelený koberec přišla s dalšími soutěžícími - youtuberem Janem Špačkem a lovcem pašeráků Tomášem Ouhelem.
Autor: Tilen Vajt, Pavel Dvořák
Hosty přivážel na zelený koberec kočár. Jan Tuna si přivezl i plyšovou zmiji.
Autor: Tilen Vajt, Pavel Dvořák
Na premiéře se společně vyfotilo všech 24 soutěžících třetí řady reality show Zrádci.
Autor: Pavel Dvořák, Tilen Vajt
Na slavnostní premiéře třetí řady Zrádců se sešli i účastníci předchozích řad
Autor: Tilen Vajt, Pavel Dvořák