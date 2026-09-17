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Stará kr**a s kruhem v rypáku? Já vás vnímám, vzkazuje Radka Třeštíková
Spisovatelka Radka Třeštíková (45) se po pěti letech rozhodla zbavit kroužku v nose. Piercing, který byl dlouho výraznou součástí jejího vzhledu, už podle svých slov nechtěla nosit. Její děti ale z...
Móda z Emmy: Plné dekolty, luxusní róby i komička převlečená za zlatou „sošku“
Na udílení cen Emmy dorazily známé tváře v luxusních róbách i méně vydařených outfitech. Nechyběly plné dekolty, odhalená záda i nožky nebo bizár v podobě zlaté „sošky“ v životní velikosti. Podívejte...
Myslíte si, že se vyznáte ve sportu? Dokažte to, vyzývá nahá Sydney Sweeney
Osmadvacetiletá americká herečka Sydney Sweeney se v nejnovější reklamní kampani pořádně odvázala. Pro společnost, která se zaměřuje na sportovní sázky, natočila odvážný minutový spot, v němž se...
Elegán Eben a módní chameleon Kostková. Jak šel čas s moderátory StarDance
Měnili se soutěžící, tanečníci i porota. Stálicí StarDance ale byla moderátorská dvojice Tereza Kostková a Marek Eben. Mnohé fanoušky taneční show proto překvapilo oznámení, že letošní čtrnáctá řada...
Aneta Krejčíková ukázala křivky v prádle, herečka vsadila i na odvodnění těla
Aneta Krejčíková se pochlubila svou postavou v prádle. Herečka, která je známá výraznými ženskými křivkami, v posledních letech otevřeně mluvila také o změnách svého těla. Po dvou porodech...
Lidé nevěděli, co si o nás myslet. Teď je to jiné, říká Kateřina Kristelová
„Je to skupina mého mládí, mám jejich hity ráda. Ale Tomáše jsem musela trošku přemlouvat, aby šel,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz Kateřina Kristelová, která se se svým manželem Tomášem Řepkou...
Sara Prachař Sandeva promluvila o své záhadné nemoci. Nesměla se hýbat
„Manžel byl ten, který mě popostrčil,“ přiznává pro iDNES.cz herečka, která si nedávno díky sňatku změnila příjmení. Oficiálně je Sara Prachař Sandeva. „Říkal mi, co si na tom chceš rozmýšlet? Čas...
V Praze jsem byl ztracený, chtěl jsem domů. Kariéru mi zachránila Annonce, říká Vojtko
Jeho snem byla opera. „Chtěl jsem být jako Pavarotti, ale pak se mi do cesty postavil muzikál,“ usmívá se Marian Vojtko. Rodák z Banské Bystrice vyprávěl perfektní češtinou o svých začátcích,...
Bývalá slovenská vicemiss drží hladovku. Fanoušci jí píší, že vypadá nezdravě
Slovenská vicemiss roku 2003 Mirka Luberdová (41) sdílí na sociální síti se svými sledujícími, jak dodržuje program, v rámci něhož musí dva týdny držet hladovku. Vše probíhá pod odborným dohledem,...
Moc botoxu nebo lupus? Lidé se přou o změnách v obličeji Seleny Gomezové
Zpěvačka a herečka Selena Gomezová (34) na předávání cen Emmy zářila ve zlatých šatech. Lidé na internetu ale začali řešit spíš její obličej. Vyrojily se spekulace, že podstoupila plastiku, má špatně...
Nový pár? Dakota Johnsonová a Machine Gun Kelly strávili noc u Taylor Swiftové
Herečka Dakota Johnsonová (36) a muzikant Machine Gun Kelly (36) společně strávili večer v New Yorku, což okamžitě vyvolalo spekulace o novém románku. Oba byli fotografováni při příjezdu k bytu...
Není nad to, po ránu se trochu protáhnout. Ledecký v 64 letech ohromuje formou
Příští rok v červenci oslaví 65. narozeniny a je ve skvělé formě. Zpěvák Janek Ledecký to dokázal i ve svém příspěvku na sociálních sítích. Jen v červených trenkách předvedl cviky na kruzích, které...
Randíme ve čtyřech, prozradila herečka a zpěvačka Natálie Grossová
I když šlo o odpolední akci, make-up měla takřka večerní. Pod spodní řasy si totiž nalepila kamínky. „Já je miluji. Mám maskérku, která mi s líčením pomáhá, ale dneska jsem si ho dělala sama,“...
Kocián znovu s Luneticem. Nechci zklamat fanoušky a zkusím salto, říká
Kapelu Lunetic čeká 2. října 2026 velký koncert v O2 Universu. Bude se oslavovat 30 let od založení klučičí skupiny. Nejen o tom promluvili pro iDNES.cz Václav Jelínek a David Škach, ale také Martin...
Paní šéfová, bude to pecka! Do Prahy přijela zpěvačka Marika Gombitová
Slovenská, nebo jak ona sama říká „československá“, zpěvačka Marika Gombitová přijela do Prahy, aby pozvala fanoušky na svůj říjnový koncert do O2 areny. Její tým ve čtvrtek prozradil, že jako hosté...
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Líčit se v civilu? Cítila bych se jako nějaká postava ze hry, říká Andrea Elsnerová
Sice ji znáte třeba jako Andělku z Četnických humoresek, ale její příjemný, melodický a tvárný hlas dost možná registrujete kromě dabingu i z reklamních spotů. Andrea Elsnerová také ráda čte, maluje,...
Překvapivý krok Buckinghamského paláce. Král se veřejně ohradil proti tvrzení švagra
Buckinghamský palác obvykle na mediální výpady neodpovídá. Tentokrát však udělal výjimku. Král Karel III. prostřednictvím mluvčího reagoval na kontroverzní výroky z nové knihy Charlese Spencera,...