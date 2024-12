Je to už tři čtvrtě roku a pořád vůči mě cítí zášť, říká vítězka Zrádců

„Někteří účastníci se doteď nesmířili s tou zradou. Je to už tři čtvrtě roku od hradu a ta zášť pořád trvá,“ říká Šáchová, která dokázala třeba křivě přísahat na smrt svého dědečka.

Především moderátor Jan Tuna alias Tuňák si nebral servítky a na její konto pronesl, že je to „svině“. Později se za to omluvil.

Šáchová jejich rozhořčení nechápe. „Je to hra o lži, manipulaci a zradě a oni byli překvapeni, že se s nimi manipulovalo a že byli zrazeni,“ říká.

Na soutěž inspirovanou hrou Městečko Palermo, kde se skupina soutěžících snaží odhalit zrádce mezi sebou, se Šáchová pečlivě připravovala.

„Připravovala jsem se na tu pořádnou mrchu. Zjistila jsem, že pro to mám jisté nadání, a to jsem zpeněžila,“ říká s tím, že sledovala britskou i americkou verzi. „Konkrétně ta britská mě naučila všechno, co jsem potřebovala vědět,“ vysvětlila vítězka milionu korun.

Za to, jak hrála, je na sebe pyšná. „Mám v sobě jistou odhodlanost a když mi o něco jde, umím jít přes mrtvoly. V normálním životě jsem spíš pasivní, takže tuto stránku, kterou jsem objevila na Křivoklátu, bych si ráda ponechala i nadále,“ řekla po soutěži Šáchová, která plánuje svou výhru investovat do podnikání.

V současné době se živí jako streamerka. „Chodila jsem na Karlovu univerzitu, ale teď streamuji na TikToku. Ten svět mě úplně pohltil a mám ráda tu komunitu,“ říká.

„Když jsem byla mladá, tak mě studium bavilo, ale naložila jsem si toho moc a postihl mě syndrom vyhoření,“ vysvětlila Šáchová, proč odešla z vysoké školy.