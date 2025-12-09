Lež doma nefunguje. Na partnerovi to poznám a on na mně, říká vítězka Zrádců Mia

Vítězkou reality show Zrádci se stala policistka z mravnostního oddělení Věra Kirchnerová. V pořadu 7 pádů Honzy Dědka prozradila, kde vzala přezdívku Mia i proč doma nemůže lhát.
„Nejsem Mia. Mia je pejsek mých rodičů. Vymyslela jsem si, že máme příbuzné v Austrálii a moje sestřenice je Mia – a mamince se to líbilo. Už ale slyším na Miu,“ přiznává vítězka Zrádců.

V civilu pracuje tři roky na mravnostním oddělení, kde se setkává s těmi nejtěžšími příběhy. „Pracuji s lidmi, kteří páchají závažné činy na dětech. Velmi často se jich dopouští lidé z nejbližšího okolí – nevlastní otcové, strýčkové, vedoucí kroužků. Vždycky mi zůstával rozum stát nad tím, když rodiče říkali, že ten by to nikdy neudělal. Chtěla jsem si zkusit, jak snadné je manipulovat. A zjistila jsem, že to jde,“ popisuje Mia s tím, že na odhalení manipulátora není univerzální klíč.

Jak Mia vyhrála Zrádce 2: manipulační techniky z její hry krok za krokem

„Těžko se to popisuje, každý člověk, který to dělá, používá jinou techniku. Použila jsem, co vidím nejčastěji. Porozumění, pohlazení, naslouchání. Já to mám ale jenom okoukané a jsem na oddělení tři roky. Ti lidé to dělají celý život,“ konstatuje.

Leccos může napovědět chování samotných dětí. „Dítě změní chování. Menší děti se začnou počůrávat, začnou být tišší, vadí jim dotyky od člověka, které jim dřív nevadily. Starší děti mění orientaci, holkám je nepříjemné, že by se jich dotkl chlap. Podle toho také volíme, kdo bude vyslýchat. Je to náročný, potřebujete s dítětem navázat kontakt, ale současně k tomu musíte přistupovat s maximální opatrností, aby neodcházelo s ještě větší bolestí. Stalo se, že i příběh, který nám přišel nejvíc nepravděpodobný, byl reálný,“ překvapuje Mia, která před časem chtěla řady policie opustit.

„Předtím jsem řešila problémy hospodářské kriminality, ale byla jsem shořelá jako svíčka. Cítila jsem se z toho unavená a vyčerpaná a zvažovala jsem, že od policie odejdu. Uspávala jsem tehdy čtyřletou neteř a přemýšlela jsem o tom, že si nedovedu představit, že by jí někdo ublížil. Ona mi vnukla tu myšlenku dělat tuhle práci,“ vzpomíná.

Tehdy jí to ale přítel, který pracuje v jiném oboru, rozmlouval, naštěstí neposlechla. Neposlechla ostatně ani když jí rozmlouval Zrádce. „Původně jsem chtěla jít do Zrádců jako věrná. Chtěla jsem tam přijít a jednoho po druhém odhalit. Ale chytl se za hlavu a říkal, že to bude ostuda. Hned bych tam šla znovu, ráda bych šla jako věrná a vyzkoušela si intuici, ale asi bych šla první ven,“ uznává Mia.

Vyšetřovatelka závažné trestné činnosti Věra Kirchnerová alias jogínka Mia ve Zrádcích

Partner ví, že hádat se s ní nemá smysl. „Se mnou se nechcete hádat, vždycky musím mít poslední slovo,“ říká přesvědčivě. Co u nich doma ale na rozdíl od Zrádců nefunguje, je lež. „Umím poznat, že partner lže, ale to i on na mně. Když si jdu třeba něco koupit a nahlásím jinou cenu, než to stálo,“ směje se Mia.

Díky praxi u policie působila ve hře sebejistě a postupovala krok za krokem podle svého seznamu smrti. „Já mám vždycky plán. I plán B a C,“ nepřekvapila Mia, která ve Zrádcích vyhrála víc než milion korun.

Lež doma nefunguje. Na partnerovi to poznám a on na mně, říká vítězka Zrádců Mia

